Oost-Nederland maakt zich grote zorgen over de situatie waarin het land is beland. De moedeloosheid grijpt ernstig om zich heen door fors gestegen prijzen voor onder meer energie en eten. De nood is bij sommige mensen zo hoog dat ze het leven niet meer zien zitten.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat blijkt uit de Prinsjesdag Peiling van de Stentor, waaraan ruim duizend mensen hebben meegedaan. Die geven massaal het kabinet de schuld van alle ellende. De regering scoort een dikke onvoldoende en krijgt van veel inwoners het advies snel op te stappen.

Elf vragen stelden we in onze peiling. De antwoorden geven een beeld van de gemoedstoestand van de respondenten: 70 procent maakt zich zorgen, 42 procent sinds de afgelopen maanden, 28 procent al langere tijd.

Veel mensen zeggen geen geld meer te hebben voor 'leuke dingen'. Een kwart hooguit heel soms en ruim 10 procent nooit. Van die laatste groep zegt 3 procent niet eens genoeg geld te hebben voor de vaste lasten.

Warme maaltijd

De meeste mensen hebben geen idee meer hoe ze zelf het tij kunnen keren, behalve nog meer bezuinigen (schrappen warme maaltijden) en een extra baan of bijbaan zoeken om meer geld binnen te krijgen.

De nood is bij sommige mensen zo hoog dat ze het leven niet meer zien zitten. Op de vraag, wat kunt u zelf nog doen, antwoordt een jonge man: 'Eigenlijk niets meer. Stoppen met de normale levensbehoeften: cv-ketel uitschakelen, koud afwassen, koud douchen, koud in huis zitten, tot letterlijk beginnen met het eraan wennen om dakloos te zijn. Beter is nog gewoon stoppen met leven, wat heel vaak door mijn hoofd speelt.'

En hij is niet de enige die aan de peiling heeft meegedaan en zo somber is door de financiële situatie dat hij of zij het leven niet meer ziet zitten.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-113 of chat op 113.nl.

Koude douche

De moedeloosheid komt vooral voort uit het feit dat veel mensen al van alles hebben gedaan om de touwtjes aan elkaar te knopen. Ze gaan niet meer op vakantie, gaan nooit uit, kopen vooral goedkope merken in de supermarkt en jagen ook nog op koopjes, eten niet meer elke dag warm, douchen minder vaak of alleen koud, kopen bij de kringloopwinkel, hebben abonnementen opgezegd en huisdieren de deur uit gedaan, rijden geen auto meer.

In de antwoorden komt ook voorbij dat mensen om geld te besparen stoppen met sporten en niet meer naar huisarts of tandarts gaan. Een vrouw omschrijft haar situatie zo: 'Door omstandigheden genaamd post COVID-19-syndroom niets qua inkomen en niet meer elke dag douchen, 's avonds geen licht aan, geen tv aanzetten, handdoek vaker gebruiken daardoor minder was en niet meer naar behandelaars voor het post COVID-19-syndroom.'

AOW

Veel mensen overwegen meer uren te gaan werken (zelfs naast een 40-urige werkweek) of een extra baan te zoeken om niet in de schulden te komen. Dat meldt ook een man die met pensioen is, maar niet meer rond kan komen van zijn AOW en pensioentje. Een enkeling wordt zo cynisch van het vooruitzicht dat hij vreest het criminele pad op te moeten gaan om geld binnen te harken voor zijn gezin.

Een grote groep mensen houdt het hart vast voor komende winter en geeft aan dat de thermostaat vanwege de hoge gasprijzen flink naar beneden zal moeten. De een zegt dat de kachel uitgaat, anderen geven aan op 15 of 10 graden te gaan zitten. Ze hopen warm te blijven met petroleumkacheltjes, warme kleding en in sommige gevallen een houtkachel.

Asielzoekers

'HELP ons AUB', schrijft een vrouw. Met hoop en vrees kijken zij en veel andere deelnemers aan de peiling naar Den Haag. Ze vragen om hulp in de vorm van belastingverlagingen (vooral op levensmiddelen), verlaging van de zorgkosten en toeslagen. Veel respondenten leggen de rekening neer bij de rijken ('veelverdieners') en asielzoekers: rijken (én bedrijven) moeten meer belasting gaan betalen en de grenzen moeten dicht(er) voor asielzoekers. Er is ook een boodschap voor de overheid zelf: die mag wel wat kleiner. Als iedereen moet bezuinigen dan de overheid ook.

Een kleine groep mensen vindt dat de crisis zo groot is dat Nederland volop gas moet gaan winnen in Groningen en op Noordzee en Waddenzee. De Groningers moeten dan wel direct en royaal worden gecompenseerd voor de schade die ze lijden.

Het medicijn tegen het grote onbehagen komt mogelijk uit Brussel (EU wil winsten energiebedrijven afromen en teruggeven aan klanten) en Den Haag (noodfonds voor mensen die het echt moeilijk krijgen, zodat ze niet worden afgesloten van het gas). Hoe dat allemaal uitpakt in praktijk is nog afwachten. Dinsdag, op Prinsjesdag, maakt het kabinet bekend wat het wil gaan doen om veel Nederlanders uit de ellende te halen.

Verantwoording

Dit verhaal is gebaseerd op de resultaten van een peiling die van 9 tot en met 13 september op destentor.nl heeft gestaan. De vragenlijst is 1047 keer volledig ingevuld. Dit betreft géén representatief onderzoek.



Deelnemers in de leeftijd van 46 tot en met 75 jaar vormen samen bijna driekwart van de inzendingen. Het resterende kwart betreft deelnemers in de leeftijdsgroepen 15 tot en met 25 jaar (2,3 procent), 26 tot en met 35 jaar (7,8 procent), 36 tot en met 45 jaar (12,7 procent) en 76 tot en met 85 jaar (5,3 procent).



70 procent van de respondenten is man en 30 procent vrouw.