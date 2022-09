De Duitse kunstenaar Neo Rauch is kind aan huis in De Fundatie in Zwolle. Opnieuw heeft hij er een overzichtstentoonstelling, met een verbijsterende hoeveelheid nieuw werk.

Het is pas vier jaar geleden dat de Duitse kunstenaar Neo Rauch een overzichtstentoonstelling had in museum De Fundatie in Zwolle. Beetje snel voor een vervolg? Nee, Rauch heeft sindsdien als een bezetene geschilderd. Met gemak vult hij het museum opnieuw met zo'n 30 nieuwe doeken. Enorme doeken, de meeste zijn wel twee à 3 meter breed en hoog. Alleen al de hoeveelheid en de omvang van de schilderijen doen je mond openvallen.

Tijdens de feestelijke opening van de tentoonstelling kijkt de kunstenaar met een kenmerkende peinzende blik naar zijn werken aan de wand. Hij heeft het nooit over schilderijen, maar over beelden. En hij is zelf ook verrast over het grote aantal dat hij in de afgelopen vier jaar heeft gemaakt: "Ik dacht dat er nauwelijks iets noemenswaardigs was ontstaan", zegt hij met een bedachtzame glimlach.

Rauch (1960) is wereldberoemd om zijn realistische voorstellingen die je het best kunt omschrijven als verontrustende dromen die zich afspelen in een ander tijdsgewricht. Soms lijken zijn figuren uit de 19de eeuw te komen, soms zijn ze gehuld in kleding uit de jaren vijftig. Op zijn nieuwe werk hebben veel personen vleugels, of staarten als een vis of een reptiel.

'Ik werk aan meerdere doeken tegelijk'

Er spelen duistere zaken; ergens ligt een man halfnaakt op een operatietafel, terwijl een insect-achtig figuur zich over hem heen buigt. Op een ander werk kronkelen slangen omhoog langs de benen van een ogenschijnlijk nietsvermoedende persoon. Her en der roken schoorstenen tegen dreigende wolkenluchten.

In de gedetailleerde voorstellingen gaat duidelijk veel tijd en aandacht zitten. Rauch is een gedisciplineerd kunstenaar, hij werkt vijf dagen in de week van 's ochtends tot 's avonds in zijn atelier in Leipzig. Hoe lang hij over zo'n schilderij doet? "Dat kan ik niet precies zeggen. Ik werk meestal aan meerdere doeken tegelijk. Het ene werk beïnvloedt zo ook het andere."

De beelden ontstaan tijdens het schilderen. Rauch heeft geen vast idee hoe de voorstelling eruit gaat zien, als hij aan een schilderij begint. Het verhaal ontspint zich onder zijn handen. "Ik heb geen concept, dat is mijn concept", zegt hij met een glimlach.

De betekenis van een beeld ligt daarom niet vast, ook niet voor hem zelf. Het schilderij De Vulkaanschool, dit jaar voltooid, laat een fabriek zien waarin de werknemers schaalmodellen bouwen van een vulkaan. Terwijl op de achtergrond de echte vulkaan tot uitbarsting komt. Rauch wilde er iets mee zeggen als: we moeten zien om te gaan met onafwendbare, onbeheersbare natuurverschijnselen. Later realiseerde hij zich dat het ook de onafwendbaarheid van een oorlog zou kunnen zijn, zoals nu in Oekraïne. Maar de toeschouwer mag weer een andere interpretatie hebben.

Een droom wees hem in een nieuwe richting

De kunstenaar heeft vooral roem vergaard omdat hij duidelijk herkenbare voorstellingen ging schilderen in een tijd, begin jaren negentig, dat een dergelijke stijl niet erg bon ton was. Hij kon niet anders. "Eind jaren tachtig dreigde ik een middelmatige abstracte schilder te worden", zegt hij. Een droom, die hij zich goed kan herinneren, wees hem een nieuwe richting. "Ik liep door een vreemde stad en kwam daar terecht in een souterrain. Daar hing een groot rond kunstwerk aan de muur, met zwarte, ineengestrengelde lijnen."

Hij ging zelf ook grote cirkelvormige werken maken, tondi genaamd, en de afbeeldingen daarop werden steeds realistischer. In de Fundatie zijn een aantal van deze vroege werken te zien die een mooi contrast vormen met de schilderijen waarvan de verf soms letterlijk nog maar net gedroogd is.

Dat Rauch, een van de succesvolste kunstenaars van dit moment, voor een museum in Zwolle kiest om zijn nieuwe werk te tonen, komt door Ralph Keuning, tot voor kort directeur van De Fundatie. Hij is al lang bewonderaar en vriend van de kunstenaar en kocht een aantal werken aan voor het museum.

'De kunst geeft troost'

Keuning raakte begin dit jaar in opspraak vanwege zijn stijl van leiding geven. Personeel klaagde over zijn confronterende manier van communiceren, werd geconstateerd in een onafhankelijk onderzoek. De grote ambities van Keuning met het museum hadden een wissel getrokken op de medewerkers. Sommige personeelsleden voelden zich 'uitgemergeld'. In juni vertrok Keuning als directeur, omdat de verhoudingen te zeer verstoord waren.

Wel blijft hij voorlopig als extern adviseur werkzaam en rondt hij de lopende projecten af. En zo staat Keuning tijdens de drukbezochte opening nog één keer te stralen naast Neo Rauch op het pleintje voor het museum. Zojuist heeft hij lof toegezwaaid gekregen door de Zwolse Cultuurwethouder Monique Schuttenbeld, die hem er uitgebreid voor bedankte dat hij De Fundatie en Zwolle in de afgelopen vijftien jaar op de culturele kaart heeft gezet.

Hoe voelt hij zich nu? "Dit is een absoluut geluksmoment", zegt Keuning zichtbaar geroerd. "Vandaag moet het gaan over de kunst, niet over al het gedoe. De kunst geeft troost." Even later staat hij als vanouds in de zaal van het museum en neemt hij de complimenten van de bezoekers dankbaar in ontvangst.