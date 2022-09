Een voedseltransitie betekent dat wij op een hele andere manier gaan produceren en consumeren. 'Partijen die nu de macht hebben binnen het voedselsysteem, moeten bereid zijn een stap terug te doen', stelt Marcel Beukeboom, Nederlands vertegenwoordiger bij de FAO, de voedsel- en landbouworganisaties van de Verenigde Naties.

Bijna alle merken die je in de supermarkt terugvindt, zijn in handen van tien grote internationale voedingsbedrijven. Een paar voorbeelden: Nespresso, Maggi, Wagner en Nesquik vallen bijvoorbeeld onder het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé. Het Amerikaanse Mondelez produceert onder meer Philadelphia, Tuc en Côte d'Or. En Mars maakt niet alleen chocoladerepen maar bijvoorbeeld ook rijst en sauzen (Ben's Originals).

In 2050 zijn we naar schatting met 10 miljard mensen op aarde. Om die allemaal te voeden, zonder de aarde kapot te maken, moeten we drastisch anders gaan eten. Wat betekent dat voor de voedingsindustrie en voor ons als consument?

Ook binnen de agrarische sector maken een aantal multinationals de dienst uit, zoals Cargill. Dit Amerikaanse familiebedrijf handelt in agrarische grondstoffen zoals graan, diervoer en cacao. Vorig jaar boekte Cargill de grootste winst in zijn geschiedenis, netto 5 miljard dollar. Multinationals als Bayer en Syngenta maken enorme winsten door de productie van zaden en pesticiden. En dan wordt er ook veel geld verdiend met de productie van kunstmest en het verstrekken van financieringen aan de agrarische sector.

"Wanneer je het systeem wil veranderen stuit je op grote belangen. Als iedereen zijn korte termijn belangen blijft verdedigen, kom je niet ver ", stelt Marcel Beukeboom, Nederlands vertegenwoordiger bij de voedsel- en landbouworganisaties van de Verenigde Naties (VN). De VN besteedt niet alleen geld aan voedselhulp bij hongersnoden maar zoekt ook naar meer structurele oplossingen om het internationale voedselsysteem duurzamer en eerlijker te maken. Beukeboom ziet er namens Nederland op toe dat dat geld goed wordt besteed.

"In Nederland verloopt de transitie naar een minder intensieve veehouderij niet bepaald gladjes, gezien alle boerenprotesten. Wordt Nederland internationaal wel serieus genomen op dit onderwerp?"

"Het voelt af en toe best ongemakkelijk om vertegenwoordiger van Nederland te zijn. Ik probeer altijd uit te leggen dat wij binnen Nederland ook merken dat het soms nodig is om lastige besluiten te nemen en dat je daarbij niet iedereen te vriend kunt houden. Maar je moet er als overheid wel over nadenken hoe je omgaat met de 'verliezers'. Dat is heel ingewikkeld. Want soms zijn de verliezers van het heden, de winnaars van het verleden. Maar dan ten koste van het ecosysteem.''

Tegelijkertijd zijn onze boerenprotesten niet een groot thema in het buitenland. Nederland wordt erg gewaardeerd om haar kennis. Wij ontlenen onze internationale reputatie niet aan die vrachtwagens met varkens uit Brabant, maar bijvoorbeeld aan de zaadveredelaars, hoog efficiënte kassen en kennisinstituten als Wageningen University & Research. In het buitenland weten ze vaak helemaal niet dat onze water- en bodemkwaliteit belabberd is vanwege de intensieve veehouderij."

Nederland geeft geld aan de Verenigde Naties. Maar moeten wij ook niet op andere manier bijdragen aan de transitie, door anders te gaan produceren of consumeren?

"Dat is een vraag voor de Nederlandse politiek Maar ik denk dat dat inderdaad zou moeten. In de voedseltransitie draait het niet alleen om macht maar ook om vertrouwen. Veel vertegenwoordigers van de armere landen hebben zo langzamerhand een houding van: eerst zien, dan geloven. Zolang wij niet bereid zijn om hun een eerlijker deel van de koek te geven, willen zij geen verregaande afspraken maken.

De VN kent verschillende programma's die zich bezig houden met het bestrijden van honger en ondervoeding. De FAO werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht om honger te bestrijden en voedselzekerheid te creëren. De organisatie is een belangrijk kenniscentrum dat ontwikkelingslanden helpt bij de voedselproductie. Daarnaast biedt de Verenigde Naties noodhulp bij hongersnoden via het Wereldvoedselprogramma. En dan is er nog het IFAD dat de armste boeren helpt hun opbrengst te vergroten. Het Fonds investeert in projecten door middel van leningen en giften aan lokale overheden voor projecten om de armste boerenbevolking in het land te helpen

Waar zit precies het pijnpunt voor die arme landen?

"De macht zit bij de rijkere landen en bij een aantal hele grote multinationals. Daar wordt ook het grote geld verdiend. Kijk naar bijvoorbeeld koffie: koffie wordt per definitie geproduceerd in arme landen. Maar het meeste geld wordt bij ons verdiend. Wij vervoeren het, we bewerken het, we verpakken het en we maken er voor 5 euro een ingewikkeld kopje koffie van. Daar zien de arme boeren 1 of 2 cent van terug. Een groot percentage van de mensen die in de wereld honger lijden zijn boeren in arme landen. Dat veranderen, vergt overdracht van een deel van de macht."

Is het gevaar niet dat zij dan ons voorbeeld gaan volgen?

"Ja, zeker als je kijkt naar gezondheid. Een land als Kenia slaagde erin om zich te ontwikkelen van een van de allerarmste landen naar een middeninkomensland. Daarmee kreeg Kenia er echter een nieuw probleem bij. Zodra de koopkracht toenam, stonden de McDonald's en de KFC klaar om te investeren. De Kenianen zagen dat als welvaart en gingen massaal fastfood eten en cola drinken in plaats van water. Qua percentages zijn onder- en overvoeding daar inmiddels vergelijkbaar. We moeten er goed over nadenken welk soort groei we willen stimuleren. Want de manier waarop wij het de afgelopen honderd jaar hebben gedaan, is niet de blauwdruk hoe het zou moeten."

Als het binnen Nederland al zo lastig is om verandering door te voeren, hoe zit dat dan internationaal?

"Behoud is altijd gemakkelijker dan verandering. Als je niet wil dat er iets verandert, hoef je alleen maar een stok in de spaak van degene die wil veranderen te steken. Dat is wat we hier nu ook zien. Alles wordt nu gedomineerd door de oorlog in Oekraïne. Elk gesprek dat we hier voeren, steken de Russen die spreekwoordelijke stok in de spaken. Rusland en hun bondgenoot Belarus hebben een grote invloed op het voedselsysteem doordat ze veel kunstmest produceren. Oekraïne is een belangrijke exporteur van mais en graan, waardoor de oorlog een domino-effect heeft richting het Midden-Oosten en Noord-Afrika die afhankelijk zijn van export uit Oekraïne. Je ziet nu dat alle aandacht uit gaat naar korte termijn belangen en dat de verandering op lange termijn maar moet wachten."