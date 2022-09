Eikenbomen hangen vol met ongekende hoeveelheden eikels. Is het een stressreactie op de droge zomer en de verzuurde bodems?

"Zoveel eikels als nu zag ik zelden", zegt Gerrit Jan Spek. Hij doet jaarlijks onderzoek naar de hoeveelheden eikels op de Veluwe. "Niet eerder heb ik vijf eikels per scheut gemeten. Het zijn echt trossen waardoor veel takken naar beneden buigen; zwaar beladen met eikels."

Over de oorzaak van de overvloed aan eikels doen de wildste verhalen de ronde. Het is een teken dat bomen vechten om hun voortbestaan, beweert de een. De meeste bomen gaan meer zaad produceren als het slecht gaat met de soort, weet de ander.

Wat zeggen experts? "Als bomen het moeilijk krijgen gaan ze inderdaad over tot noodbloei om nog zoveel mogelijk nakomelingen te produceren", reageert bosecoloog Jan den Ouden van de Wageningen University & Research. Maar dat is volgens hem niet de verklaring voor de ongekende hoeveelheden eikels dit najaar.

Graag droog weer met een beetje wind

"De hoeveelheid eikels wordt bepaald in het voorjaar als de eiken bloeien. Eiken zijn zelfbestuivend, dus gebaat bij droog weer en een beetje wind. Die ideale omstandigheden hadden we in april en mei. Daardoor konden bloeiende eiken optimaal bevruchten. Na een regenachtig voorjaar zie je dat er veel minder eikels zijn."

Hij tekent erbij aan dat zich nogal regionale verschillen voordoen. "Hier op de Veluwe is het bal; ook in de bebouwde kom van veel steden en dorpen. Elders uit het land komen meldingen van weinig eikels."

Wat Gerrit Jan Spek fascineert is dat eikenbomen zelfs bij extreme warmte en droogte grote aantallen eikels weten voort te brengen. "Kennelijk hebben ze geen water nodig om eikels te laten groeien. Die groei begint in juli. Eikels zijn dit jaar opvallend vroeg rijp en heel fors. Veel bomen lieten al in augustus eikels vallen door de droogte."

Zelfbescherming

Hij krijgt bijval van Bart Nyssen, expert bosecologie bij de Bosgroepen. Extra eikels laten groeien als vorm van zelfbescherming is geen voorbode dat de boom het loodje gaat leggen, verduidelijkt hij. "Elke boomsoort heeft een eigen mechanisme om zware omstandigheden te overleven."

Zowel Spek als Nyssen legt de oorzaak van de overdaad aan eikels bij het gunstige voorjaar. Maar beiden noemen het een 'zinvolle en aannemelijke hypothese' dat het mogelijk een stressreactie is op droogte en verzuring van de bodems.

Nyssen: "Om dit te toetsen moet je een historisch onderzoek doen naar goede mastjaren in relatie tot voorjaars- en zomerdroogten die eraan voorafgingen." Een mastjaar is een oud woord voor de hoeveelheid eikels en beukennootjes. Mast verwijst naar mestvarkens die vroeger eikels en beukennootjes te vreten kregen. Spek: "De hoeveelheid mast gaat er deze winter in elk geval voor zorgen dat wilde zwijnen na een jaar van kommer en kwel weer in een overdadige voedselsituatie terechtkomen."

Geen link met stikstof

Bosecoloog Den Ouden ziet vooralsnog geen verband tussen klimaatverandering, stikstof en overdaad aan eikels. "Over onze natuur daalt een deken van pessimisme dat het zo slecht gaat met de eik. Deze enorme zaadafzetting laat zien dat eiken er best goed voor staan."

De overvloed aan boomvruchten zorgt er in elk geval voor dat eikenbomen niet zijn toegekomen aan persoonlijke groei, legt de Wageningse bosecoloog uit. "Eikels produceren kost een boom veel energie. En droogte ook. Dat gaat dan ten koste van zijn eigen groei. In jaarringen zul je dat terugzien."