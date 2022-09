Windenergie op zee maken kunnen we nu wel. Nu komt de volgende stap. Hoe zet je die groene stroom nuttig in op momenten dat er weinig vraag is? Waterstof gaat grote rol spelen én drijvende zonnepanelen tussen de windturbines zodat er ook stroom is als het niet waait.

Het is een mooie nazomerdag maar aan dek is het niet écht comfortabel. Windkracht 5 op open zee laat het schip hevig deinen als aan de horizon dunne witte sprietjes zichtbaar worden. Is dit de energie van de toekomst? Nederlands grootste turbines in windpark Hollands Kust Zuid lijken ielig door het gebrek aan perspectief. Het tegendeel is waar. Eén wiek is bijna zo lang als de Domtoren in Utrecht, de rotor heeft een diameter van 200 meter. Op het hoogste punt reikt de wiek 251 meter boven de zee uit. Alleen op de Maasvlakte staat er één die nog een paar meter hoger is, en die draait proef voor toepassing op zee.

Van de 140 geplande turbines draaien er inmiddels 55. Hoe enorm groot ze zijn blijkt als het schip van Vattenfall langs een tubine in opbouw vaart. Een jack-up vessel, een schip dat zichzelf op kan krikken met poten op de zeebodem, geeft een beeld van de enorme wieken. Als ze allemaal zijn geïnstalleerd leveren ze genoeg elektriciteit voor 2 miljoen huishoudens. De zeeturbines zijn zo'n drie tot vier keer krachtiger dan windturbines op land.

"En dit is nog maar het begin'', zegt Ireen Geerbex, projectmanager Offshore Development bij Vattenfall. De energiebranche is druk bezig met het volgende windpark: Hollandse Kust West, HKW. Vattenfall wil ook dat ontwikkelen. Bij HKW moet innovatie een belangrijke rol spelen. Bij de bedrijven die meedingen in de aanbesteding spelen tal van nieuwigheden om nóg meer stroom op te wekken of slim op te slaan.

Windmolens van in het in aanbouw zijnde windpark Hollandse Kust Zuid voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Van de 140 geplande turbines draaien er al 55. Volgend jaar is het af. Windmolens van in het in aanbouw zijnde windpark Hollandse Kust Zuid voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Van de 140 geplande turbines draaien er al 55. Volgend jaar is het af. Foto: ANP

Innovatie is bij groene stroom bijna synoniem aan opslag. "Zonder opslag gaat de energietransitie niet lukken'', zegt Geerbex. En dan opslag voor de lange termijn. Energie van de zomer gebruiken voor de winter dus.

Dat voorkomt ook dat, zoals afgelopen zomer. of dagen met veel zon én veel wind de groene stroom voor een habbekrats geëxporteerd moet worden. Vattenfall wil bijvoorbeeld elektriciteit opslaan in een gigantische boiler in Diemen. Het water wordt opgewarmd als er 's nachts niet veel vraag is naar elektriciteit van zee en overdag kan het warm water leveren voor de stadsverwarming van Amsterdam.

Nog een innovatie die Vattenfall in wil voeren is waterstof op zee. Onderaan de voet van drie turbines van windpark HKW komen mini-electrolyzers die de windenergie omzetten in waterstof. Er komen drie 'waterstofmolens', om te beginnen. "Dat gaat met een pijpleiding naar de kust. Dat is goedkoper om aan te leggen dan een hele dikke kabel voor alle elektriciteit'', zegt Geerbex. Bovendien ligt de Noordzeebodem al vol gasleidingen, wellicht zijn die ook te gebruiken voor waterstof.

Een zogeheten jack-up vessel, een schip dat zichzelf op kan krikken, wordt gebruikt om de gigantische turbines te monteren. Een zogeheten jack-up vessel, een schip dat zichzelf op kan krikken, wordt gebruikt om de gigantische turbines te monteren. Foto: ANP

Vattenfall is niet alleen. Ook bijvoorbeeld Shell probeert samen met Eneco het kavel Hollandse Kust West te bemachtigen, ook zij kijken naar waterstofoplossingen. De Duitse energiereus RWE heeft ook ingeschreven met behalve waterstof nog een noviteit. Drijvende velden met zonnepanelen tussen de turbines in. Die gigaturbines staan op een kilometer afstand van elkaar om niet te veel wind weg te vangen, met schepen doorheen varen mag toch niet. De drijvende zonneparken zijn een product van het Nijmeegse bedrijf Solarduck. Dit najaar, waarschijnlijk eind oktober, maakt de Rijksoverheid bekend wie Hollandse Kust West, dat ook groot genoeg wordt om 2 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien, mag bouwen.

CEO Koen Burgers van Solarduck kan zich niet voorstellen dat er wordt gekozen voor een oplossing zonder zonnepanelen. "Zonne-energie en windenergie, zijn prachtig complementair'', zegt hij. Als de zon uitbundig schijnt is er meestal niet veel wind en als de wind de grijze wolken voortstuwt is de zonne-energie minimaal. "We kunnen op deze manier meer energie uit een vierkante kilometer maken, toch wel een factor 2,5 meer.''

Solarduck, dat voortkomt uit Damen Shipyards, wil grote hexagon-vormige drijvende zonnevelden aanleggen. De panelen zijn vergelijkbaar met de reguliere, maar met 600 Wattpiek wel anderhalf keer krachtiger. Door ze in een oost-west opstelling te leggen wordt er van zonsopgang tot zondondergang energie opgewekt. De regen moet het zout van de panelen spoelen. En twee keer per jaar komt 'een glazenwasser' langs voor een poetsbeurt.

Soldarduck is niet het enige bedrijf dat met de oplossing komt. "Dit is té interessant om niet te benutten'', zegt Burgers.