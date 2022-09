De Duitse overheid stelt per direct de Duitse dochter van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft onder curatele. Daarmee verwerft Berlijn controle over drie grote raffinaderijen op Duitse bodem die deels eigendom zijn van Rosneft.

Rosneft Deutschland, de Duitse dochter van het Russische staatsoliebedrijf, komt per direct onder curatele van de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur. Daarmee neemt de Duitse regering het management over van drie raffinaderijen die deels eigendom zijn van Rosneft en samen 12 procent van de Duitse benzine en diesel produceren.

'Deze verregaande maatregel is onvermijdelijk om de energiezekerheid in ons land te beschermen', zei bondskanselier Olaf Scholz vrijdag na bekendmaking van het besluit. Saillant detail: afgelopen dinsdag sprak Scholz telefonisch met de Russische president Vladimir Poetin. Op de vraag of hij de Russische leider daarbij had verteld van het plan, was het antwoord van de bondskanselier kort: 'Nein.'

Duitsland besloot tot de maatregel omdat de bedrijfsvoering van de raffinaderijen in gevaar komt nu steeds meer leveranciers weigeren zaken te doen met Rosneft Deutschland. Banken, verzekeraars, ICT-bedrijven en andere leveranciers vrezen dat ze daarmee sancties overtreden. Ook afnemers blijven weg, volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken.

Vooral de raffinaderij bij Schwedt, de op drie na grootste van Duitsland, baart de regering zorgen. 'Schwedt', nabij de Poolse grens, produceert het overgrote deel van de in Noordwest-Duitsland gebruikte benzine en diesel. De raffinaderij is ook goed voor 1.200 banen, en vormt het economisch fundament onder het gelijknamige stadje. De werknemers vrezen al maanden voor hun baan. Scholz beloofde vrijdag 1 miljard euro aan investeringen in de oostelijke regio, waarvan 825 miljoen voor Schwedt. Daarmee moeten ontslagen voorkomen worden.

Olie-embargo

De investeringen zijn bedoeld om aanvoer- en verwerkingsmogelijkheden van olie uit andere bronnen te ontwikkelen. Op de achtergrond van de Duitse curatelestelling speelt het embargo op Russische olie, dat op 1 januari 2023 in werking treedt. Volgens weekblad Der Spiegel vreesde Berlijn dat Rosneft Deutschland dwars zou gaan liggen wanneer haar raffinaderijen de opdracht krijgen olie uit andere landen dan Rusland te verwerken. En die klus is al moeilijk genoeg, met name voor Schwedt: de raffinaderij is het eindpunt van de Druschba-pijpleiding, die voor dat doel is aangelegd en vanuit Rusland de hongerige verwerkers in Schwedt voert.

Hoe de Duitse raffinaderijen vanaf 1 januari precies moeten worden voorzien van olie uit andere bronnen, is niet geheel duidelijk. Wat Schwedt betreft wil de regering onder meer inzetten op aanvoer met (Amerikaanse) olietankers naar de Noord-Duitse havenstad Rostock, vanwaar een oudere pijpleiding naar Schwedt loopt. Die pijpleiding kan echter veel minder aanvoeren, en moet vernieuwd worden. Ook olie-aanvoer vanuit de Poolse havenstad Gdansk is een optie. Schwedt is gebouwd op het raffineren van Russische olie. Het is de vraag in hoeverre de raffinaderij in huidige toestand olie uit andere bronnen kan verwerken.

Schaakspel

De feitelijke nationalisering van Rosneft Deutschland past in een lange serie zetten over en weer tussen de Russen en de Duitsers, waarbij die laatsten ook de belangen van andere EU-staten proberen te beschermen. In dit energieschaakspel sloot, heropende, en hersloot Rusland al meermaals de gaspijpleiding Nord Stream 1 om 'technische redenen'. Volgens Duitsland zijn dat voorwendselen. De Duitse bondskanselier verscheen zelfs voor de camera's naast een blinkende gasturbine van Siemens waarvan Rusland zei dat die niet geleverd kon worden. Nu een olie-embargo in zicht komt, haast Duitsland zich om ook de benzine- en dieselvoorziening in het land veilig te stellen.