Zwembad De Vennen in Dongen rest geen andere keus: van de drie baden is tot 1 april slechts het wedstrijdbad geopend. Wie warmer water nodig heeft kan deze winter niet terecht. 'De impact is groot, maar de energielasten zijn simpelweg te hoog.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze hebben het met een groepje geprobeerd, de ouderen in Dongen die elke week trouw het water instappen voor het therapeutisch zwemmen. Maar het ging gewoon niet. In het wedstrijdbad werden hun spieren en gewrichten juist strammer in plaats van soepeler. 29 graden of 32,5, voor de gezonde zwemmer is het temperatuurverschil misschien niet zo'n punt. Maar voor wie het bad betreedt om lijf en leden te beschermen tegen ouderdomskwalen, scheelt het de wereld.

Het warmere recreatiebad in De Vennen is sinds vorige week gesloten, net als het buitenbad. Waar normaal gesproken ouders, opa's en oma's met baby's en peuters komen zwemmen, de glijbaan voor dolle pret zorgt en honderden mensen per week zwemmen, is het nu donker en stil. Tot 1 april is hier niets te doen, alleen het wedstrijdbad is nog open. Afschuwelijk, vindt directeur Alfons van der Pluijm. Maar hij heeft geen keus. "We moeten dit doen om onze toekomst veilig te stellen."

Rendabele bedrijfsvoering

Waar valt het e-woord momenteel niet? De energielasten zijn overal een heikel punt, ook in de sport. "Ze vormen ons enige probleem", permitteert Van der Pluijm zich te zeggen. "We hebben een zeer rendabele bedrijfsvoering. Maar vorig jaar liep ons energiecontract af, sindsdien zijn de variabele tarieven vertienvoudigd." Ergens is er nog een geluk. Voor het therapeutisch zwemmen heeft De Vennen een alternatief gevonden bij een verzorgingshuis in het dorp. En abonnementhouders kunnen vanaf komende week babyzwemmen in Waalwijk, al is het de vraag wie daar 15 kilometer voor gaat rijden.

Het geschrapte vrijzwemmen bezorgt Van der Pluijm de grootste kopzorgen. "Die impact is groot. Bij kinderen die hun diploma hebben gehaald, is het de bedoeling dat ze daarna blijven oefenen. Eén keer per jaar zwemmen in de zomervakantie is niet genoeg om je vaardigheden op peil te houden.

Dat valt nu weg, want voor een kind is er weinig aan om in een 25-meterbad te komen zwemmen. Ik hoop daarom dat de landelijke politiek met een plan voor de sport gaat komen. Het gaat niet alleen om de zwembaden. IJsbanen en verenigingen hebben ook last van de energieprijzen. Terwijl na corona juist meer mensen aan hun gezondheid willen werken. Sport is te belangrijk. Dit had niet op een slechter moment kunnen gebeuren."

Begrip

Het is zaak voor De Vennen om een verduurzamingsplan te maken. Met warmtepompen of zonnepanelen valt nog het nodige te winnen. Maar dat is voor de langere termijn, nu moeten gebruikers van de twee gesloten baden geduld hebben. Van der Pluijm: "Gelukkig hebben onze meeste bezoekers begrip voor de situatie. Dit hebben we geen van allen voorzien, de mensen voelen de energieprijzen en de inflatie ook in hun eigen portemonnee."

Eigenlijk mag zwemmend Dongen nog van geluk spreken dat het zwembad onderdeel is van een groot sport- en gezondheidscentrum. Het zwembad kan een stootje hebben, zegt Van der Pluijm. "Want de meeste andere activiteiten lopen heel goed. Was dit een solitair zwembad geweest, dan hadden we een veel groter probleem gehad."