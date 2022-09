Vladimir Poetin heeft een goede reden om lastig te zijn op de NAVO. Want zijn eigen NAVO werkt voor geen meter. Dat werd deze week weer pijnlijk duidelijk, toen een oud-lid een huidig aanviel, ook twee andere slaags geraakten en een vierde over het verlaten van het bondgenootschap sprak.

Zeker 99 doden zijn er al gevallen sinds er dinsdag nieuwe gevechten uitbraken tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat zijn twee voormalige Sovjet-republieken die al meermaals oorlog voerden over Nagarno-Karabach, een etnisch-Armeense enclave in Azerbeidzjan. Sinds de val van de Sovjet-Unie zijn daar al meer dan 45.000 mensen voor gesneuveld, wat opmerkelijk is voor twee landen die als bondgenoten waren begonnen aan het post-Sovjet-tijdperk.

Tegenhanger van NAVO

Dat bondgenootschap was gestoeld op het Verdrag van Tasjkent, waarmee Rusland en acht andere gewezen Sovjet-republieken zich in 1994 aan elkaar verbonden. Het moest een tegenhanger worden van de NAVO, maar dat is nooit echt gelukt. Want toen het acht jaar later leidde tot de stichting van de 'Verdragsorganisatie voor Collectieve Veiligheid' (OKDB in het Russisch en CSTO in het Engels), hadden Azerbeidzjan, Georgië en Oezbekistan al afgehaakt.

Bleven over: Rusland, Armenië, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Belarus. Oezbekistan trad in 2006 weer toe, maar stapte er in 2012 toch weer uit. De werking is net zoals bij de NAVO opgesplitst in een militaire en een politieke poot. In die laatste, de parlementaire raad, zijn intussen ook Iran en Servië als waarnemers toegelaten. Maar er een hecht geheel van smeden, lukte niet.

Vijandschap tussen leden

Toegegeven, ook bij de NAVO is het niet altijd koek en ei. Lang geleden stapte Frankrijk daar met één been uit (van 1966 tot 1995 nam het nog wel politiek, maar niet militair meer deel) en het eigenzinnige Turkije preekt nog geregeld oorlogstaal tegen medelid Griekenland. Maar in de CSTO loopt de vijandschap tussen de leden toch vaak hoger op. Zelfs deze week nog, toen er - overschaduwd door Armenië - ook een dode viel bij grensschermutselingen tussen Kirgizië en Tadzjikistan.

Het grootste probleem van de CSTO is dat die iets te duidelijk de Russische belangen dient. In de NAVO zijn de Verenigde Staten ook wel wat 'primus inter pares' (of noem het de baas), maar is er toch iets meer wederkerigheid. Zo maakt Rusland dankbaar gebruik van de mogelijkheid om militaire basissen te vestigen bij z'n bondgenoten, maar valt een groot deel van de huidige onrust daar nu te verklaren doordat die basissen leeggehaald zijn om te gaan strijden in Oekraïne. Kat van huis en muizen die dansen op tafel, dat verhaal.

Bijstand aan lid in nood

Zoals artikel 5 van het NAVO-handvest bijstand aan een lid in nood voorschrijft, zo verplicht artikel 4 bij de CSTO precies hetzelfde. Maar daar is nog maar zelden een lidstaat mee gediend geweest. In 2017 kreeg Moskou de Armeniërs wel zo ver om troepen te leveren voor de oorlog in Syrië, waar het zich nochtans vrijwillig in had gemengd. De regering in Jerevan zegde toen toe om bij het ontmijnen te gaan helpen.

Maar telkens als Armenië wordt aangevallen door Azerbeidzjan, kijkt iedereen in de CSTO daar wijselijk van weg. Sterker nog: behalve met de ondertussen legendarische Bayraktar-drones (die Turkije vóór Oekraïne al aan Azerbeidzjan bezorgde), worden de Armeniërs dan ook bestookt met Polonez-raketten. Dat zijn tuigen die hun bondgenoot Belarus aan de vijand heeft verkocht. Niet meteen een vriendendienst, maar eerder een mes in de rug.

Vredesmacht in Kazachstan

De enige keer dat de CSTO daadwerkelijk tussenbeide kwam, was toen Kazachstan daar begin dit jaar om vroeg. Het land had toen af te rekenen met anti-regeringsprotesten, waarbij meer dan 200 burgers en 19 ordehandhavers werden gedood. Er kwam een vredesmacht ter plekke die grotendeels uit Russische soldaten bestond, maar waarin ook iedere andere lidstaat vertegenwoordigd was. Ze bleef uiteindelijk maar een tiental dagen ter plekke en zou geen enkel schot hebben gelost.

Maar overtuigen van het nut van de CSTO kon die tussenkomst blijkbaar niet. Want terwijl er in Armenië deze week al stemmen opgingen om uit het bondgenootschap te stappen, willen geruchten nu ook dat uitgerekend Kazachstan dat volgend jaar zal doen. Geruchten die intussen ook weer worden tegengesproken, maar wel duidelijk maken dat de koers van Vladimir Poetin de NAVO versterkt en zijn eigen bondgenootschap verzwakt.