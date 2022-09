Wael Sawan is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe CEO bij energieconcern Shell. Wie is deze opvolger van Ben van Beurden en zal het bedrijf onder zijn leiding vergroenen? 'Shell is een bedrijf van de geleidelijkheid.'

Wael Sawan, die in 1974 in Beiroet werd geboren en inmiddels de Canadese nationaliteit heeft, is een echte ‘Sheller’: iemand van binnen het bedrijf, met een kwarteeuw aan dienstjaren bij de energiereus. Hij wordt gezien als een macher, iemand die zaken voor elkaar krijgt.

Hoewel Sawan tot nu toe redelijk in de schaduw opereerde, is de aanstaande topman een begenadigd spreker en zal hij in zijn rol als ceo niet onopgemerkt blijven, zeggen Shell-vorsers. Vertrekkend topman Ben van Beurden loofde zijn opvolger donderdag als ‘een slimme, principiële en dynamische leider’.

Sawans kansen op het leiderschap namen in de herfst vorig jaar plotseling toe, toen Maarten Wetselaar bij Shell vertrok. Wetselaar, die als mogelijke opvolger van Van Beurden werd beschouwd, verhuisde tamelijk onverwacht naar het Spaanse energieconcern Cepsa. Vermoedelijk omdat hij inzag (of te horen had gekregen) dat het Shell-leiderschap aan hem voorbij zou gaan.

Sawan, die tot dat moment de baas was van de gas- en olie-activiteiten, nam de leiding van Wetselaar over bij de divisies integrated gas (met een belangrijke rol voor vloeibaar gas lng, de brandstof die Europa onafhankelijk moet maken van Russisch pijpgas) en hernieuwbare energie. Deze stap bracht hem in een klap in de voorste positie voor het grote leiderschap, zegt energie-expert Jilles van den Beukel van The Hague Centre for Strategic Studies. Sinds Sawans overplaatsing naar ‘het kroonjuweel van Shell’ werd hij beschouwd als koploper. ‘Sawan heeft de twee belangrijkste takken van het bedrijf gezien en heeft daarmee de perfecte voorbereiding op het leiderschap.’

Waar ligt zijn hart?

Nine de Pater, woordvoerder voor de klimaatzaak die Milieudefensie tegen Shell aanspande, zegt te hopen dat Sawans hart bij het hernieuwbare deel van zijn vorige baan ligt en dat hij die liefde dan meeneemt in zijn nieuwe functie. ‘Shell staat de komende acht jaar voor de enorme uitdaging om zijn CO2-uitstoot te verminderen. Dat betekent dat de koers volledig anders moet.’

Dat hoopt ook Mark van Baal, voorman van de groene beleggersorganisatie Follow This, die met de hulp van mede-aandeelhouders probeert olieconcerns te verleiden tot een duurzamer koers. Van Baal zegt dat Sawan dezelfde nadelen moet overwinnen als Van Beurden. Net als diens voorganger was Sawan immers tientallen jaren succesvol in de olie- en gasbusiness. ‘We hopen dat zijn recente jaar in hernieuwbare energie zijn verbeeldingskracht heeft gestimuleerd’, aldus Van Baal.

Van den Beukel, die ooit ook bij Shell werkte, denkt niet dat de nieuwe ceo het roer fluks zal omgooien. ‘Shell is een bedrijf van de geleidelijkheid. Het zal zich langzaam maar zeker transformeren naar koolstofvrij. Ik verwacht niet dat hij van Shell een Orsted (het Deense energieconcern dat bijna volledig omschakelde naar duurzame energie, red.) maakt.’

Al was het maar omdat Orsted in financieel opzicht nog niet erg succesvol is en Shell zeker sinds de coronacrisis de hete adem van zijn aandeelhouders in de nek voelt. Vertrekkend topman Van Beurden heeft beleggers tijdens zijn bewind weinig aandeelhouderswaarde gebracht: de koers is ongeveer net zo hoog als negen jaar geleden, toen Van Beurden begon – met wilde schommelingen tussendoor.

Bij elkaar houden of opknippen?

Sawans grootste uitdaging wordt het concern bij elkaar houden, denkt Van den Beukel. ‘Nu met de hoge olieprijzen heeft niemand het er meer over, maar een tot twee jaar geleden waren er aandeelhouders die het concern wilden opknippen in een duurzaam en een fossiel bedrijf.’

Dat dit gevaar nog niet is geweken, werd eerder dit jaar duidelijk, toen de New Yorkse activistische belegger Third Point klanten liet weten dat het zijn belang in Shell had uitgebreid en nog steeds uit is op splitsing van het energieconcern. De leiding van Shell verzet zich tegen de plannen van Third Point, maar deze belegger blijft op de langere termijn een uitdaging, aldus Van den Beukel.

De Pater zegt dat het voor Milieudefensie nog niet duidelijk is wat de nieuwe topman van plan is en of zijn komst betekent dat het concern sneller zal vergroenen. Ze zegt goede hoop te hebben: ‘Verandering van ceo is het moment om het beleid aan te passen.’

Waterstoffabriek in Nederland

Onder Van Beurden is er volgens haar te weinig gebeurd met de rechterlijke uitspraak om de CO2-uitstoot te verminderen. ‘Shell is onder zijn leiding in hoger beroep gegaan en doorgegaan met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Ze hadden de uitspraak ook kunnen aangrijpen om echt veranderingen door te voeren.’

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de nieuwe ceo de koers verlegt naar duurzamer. Hij gaf vorig jaar leiding aan de verkoop van het enorme Texaanse olieveld Permian basin (goed voor 6 procent van de olieproductie van het concern). Volgens The Wall Street Journal is hij ook verantwoordelijk voor het besluit om in Nederland de grootste waterstoffabriek van Europa te bouwen. Deze installatie moet in 2025 operationeel zijn en draaien op elektriciteit van windpark Hollandse Kust Noord, dat gedeeltelijk in handen is van Shell.

Ruimte voor groene groei is in elk geval er volop. Van de omgerekend ongeveer 25 miljard euro die het concern dit jaar investeert, gaat momenteel nog geen vijfde deel naar duurzaam.