In landen die het vaakst kampen met klimaatrampen, is het aantal mensen met acute honger in de afgelopen zes jaar meer dan verdubbeld. Dat meldt Oxfam Novib. De hulporganisatie pleit voor een klimaatschadefonds.

Zo ongeveer op het moment dat Oxfam Novib de laatste hand legde aan een rapport over toegenomen honger door de wereldwijde klimaatcrisis, stroomde Pakistan over. Extreme regenval zette eind augustus een derde van het land onder water, aldus klimaatminister Sherry Rehman, waardoor gigantische hoeveelheden gewassen en vruchtbare bovengrondlagen werden weggevaagd.

Gedurende het schrijven van het rapport was er ook de honger in verschillende landen in Oost-Afrika, waar momenteel een droogte heerst die in bijna een halve eeuw niet is voorgekomen. In Ethiopië is liefst 85 procent van de akkerbouwgrond aangetast. In Kenia, Somalië en Ethiopië samen zijn inmiddels bijna 10 miljoen stuks vee overleden door de droogte.

Eigenlijk hoeven de onderzoekers van het rapport Honger in een opwarmende wereld maar naar het nieuws te wijzen om hun punt te maken: klimaatverandering zorgt voor een toename van extreme honger.

Acute honger verdubbeld

Zij hebben die stelling nu ook in cijfers weten te vatten. In de tien landen die het zwaarst door klimaatverandering zijn getroffen, zo schrijven zij, is het aantal mensen met acute honger in de afgelopen zes jaar meer dan verdubbeld.

Het gaat om Somalië, Haïti, Djibouti, Kenia, Niger, Afghanistan, Guatemala, Madagaskar, Burkina Faso en Zimbabwe. Stuk voor stuk hadden die de afgelopen twintig jaar geregeld te maken met extreem weer en klimaateffecten, van droogte tot overstromingen en orkanen. In deze gebieden is het aantal mensen dat slecht aan eten kan komen, gestegen van 21 miljoen in 2016 naar 48 miljoen in 2022.

‘Acute honger’ betekent dat deze mensen nog net niet op het randje van de dood zitten, maar al wel erg wanhopig zijn geworden. “Het is de fase waarin ze bezittingen beginnen te verkopen die ze eigenlijk op lange termijn nodig hebben voor hun voedselvoorziening, zoals een koe of een stuk land, puur om nú wat eten te kunnen kopen”, zegt klimaatexpert Jacqueline Persson van Oxfam. In de wanhoop gaat een koe dan soms voor 20 dollar van de hand terwijl hij eigenlijk 500 dollar waard is, zegt ze.

Op het randje van de hongerdood

Nog eens 18 miljoen mensen uit deze landen staan momenteel op het randje van de hongerdood. “Zij hebben alles al verkocht wat er te verkopen was, hebben letterlijk niets meer en moeten direct gevoed worden.”

Om uit te zoeken hoeveel mensen honger hebben in een land, maakte Oxfam gebruik van gegevens waarop ook de Verenigde Naties hun rapporten over honger baseren. Het onderzoek verschijnt aan de vooravond van een belangrijke bijeenkomst, volgende week dinsdag, waar VN-baas António Guterres om tafel gaat met president Abdel Fattah el-Sisi van Egypte. Samen met andere wereldleiders zullen zij de klimaattop voorbereiden die in november plaats zal vinden in Egypte.

Persson hoopt dat de wereldleiders eindelijk eens doorpakken met een klimaatschadefonds, een idee dat al jaren boven de markt hangt, maar waar het steeds niet van komt. Voor zo’n fonds moeten rijke landen geld doneren om de schade te vergoeden die landen ondervinden van klimaatverandering, terwijl zij in veel gevallen amper hebben bijgedragen aan de opwarming die hen schade berokkent. Neem de tien landen uit het nieuwe onderzoek: zij hebben volgens Oxfam samen voor maar 0,13 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot gezorgd.

Niet de enige oorzaak

Klimaat is niet de enige en ook niet de grootste veroorzaker van honger. Oxfam erkent dat de oorzaken van wereldhonger ‘extreem complex’ zijn. Honger ontstaat vaak uit een samenspel van een economische crisis, tekorten in toelevering (zoals tijdens de coronacrisis) en een (gewapend) conflict. In een VN-rapport uit 2021 staat dat 70 procent van alle mensen met acute honger in gebieden woont waar een conflict speelt.

Aan de andere kant is klimaatverandering wel weer een aanjager van nieuwe conflicten, zegt Persson. “In gebieden met watertekorten zie je vaker dat verschillende gemeenschappen tegenover elkaar komen te staan bij de verdeling daarvan. Neem bijvoorbeeld de Mekong, een rivier die door Zuidoost-Azië stroomt, en waar het ene land een dam in bouwt waarna het water minder goed doorstroomt naar het volgende land.”