Johan Derksen deelt vaak genoeg verbale tikken uit aan BN'ers en die laten dat net zo vaak niet zomaar aan zich voorbijgaan! Als je alle mensen die ooit uithaalden naar Johan Derksen zou verzamelen, kun je zo De Kuip vullen, maar in deze lijst vind je een selectie van de meest opvallende ruzies, felle sneren én pittige meningen over bromsnor!

1. Arie Boomsma

Fitnessjezus Arie Boomsma is al jaaaaren een doorn in het oog van Johan. De Vandaag Inside-analist haalt zo lang hij op tv is al uit naar Arie, zijn programma's en zijn soms bijzondere fitnesstips. "Natuurlijk doen sommige dingen wel pijn, als iets net niet helemaal klopt en ze er toch mee aan de haal gaan. Dat kan vervelend zijn. Maar je hebt bijvoorbeeld een bepaald voormalig voetbalprogramma waar ik nogal eens over tafel ga (Vandaag Inside dus, red.), maar dat doet me niks meer", relativeert Arie in een interview met 7DTV.

En daarna doet hij iets dat héél irritant is als je ruzie hebt met iemand: hij gaat boven de situatie hangen en probeert de boel te verklaren door uiteraard een sneer uit te delen. "Kijk, er tekent zich natuurlijk wel een beeld af van wat oudere, bozere mannen met over het algemeen een wat rammelende gezondheid. Ja, dan snap ik ook wel dat als je iemand ziet die heel veel plezier heeft in het trainen en gezondheid en dat graag deelt… Ja, dat is moeilijk. Ik vind het ook niet erg."

2. Marc-Marie Huijbregts

Marc-Marie Huijbregts steekt zijn Derksen-ergernis ook niet onder stoelen of banken, zo bleek nadat de mannen van VI Tim den Besten belachelijk maakten toen die op de radio door het stof ging en moest huilen om zijn inmiddels beruchte 'Nicolaas'-momentje tijdens de Pride Amsterdam. "Dan staat het hele leger witte heteromannetjes klaar, die ook nog eens emotioneel gehandicapt zijn, en gaan er allemaal overheen", zei Marc-Marie in zijn podcast. Hij schaart Johan dus ook onder die 'emotioneel gehandicapte witte heteromannetjes'. Johan was not impressed na Marc-Marie's statement. "Dit neem ik heel serieus. Ik begin een zaak tegen hem", grapte hij later in Vandaag Inside.

Er is een kans dat Marc-Marie ook wel eens wat terug wilde zeggen tegen Johan. Hij wordt al jaren 'piepkuiken' genoemd:

3. Angela de Jong

Oké, ruzie is misschien een groot woord, maar tv-columnist Angela de Jong nam Johan met name dit jaar al vaak te grazen. Het mooie is dat Angela dit niet alleen via haar columns doet, maar ook gewoon als ze naast De Snor zit in Vandaag Inside. Gisteren kwam het allemaal tot een hoogte- dan wel dieptepunt toen de twee in een nogal felle discussie belandden over John de Mol.

Angela verwijt Johan al een tijdje dat hij een soort marionet is van John de Mol en het, in haar beleving, onterecht voor de Talpa-baas opneemt. Ook vindt ze dat hij regelmatig draait in gevoelige Talpa-zaken nadat hij koffie heeft gedronken met John en 'directeurtje', aka Talpa's Directeur TV Marco Louwerens. "Je wordt gebruikt. Dat valt me wel vaker op, ja", sneerde ze. Volgens de VI-ster is Angela maar een 'huisvrouw uit Rotterdam' en daar confronteerde ze 'm nog mee. "Waarom boeit het jou dan?" Johan: "Nou, die kutstukjes van jou beginnen me tegen te staan." Angela: "Nou, dan lees je ze niet!"

4. Claudia de Breij

Claudia hetzelfde in de wedstrijd als Angela: ze vindt dat Johan John de Mol veel te opzichtig zit te verdedigen in kwesties als The Voice en Johnny de Mol. Ze vindt 'm een "huichelachtige slapjanus" die alles deed "om de baas te helpen", haalde ze een tijdje terug - toen de VI-heren vanwege de kaarsenrel even van de buis waren getrokken - uit in de VARAgids. "Hij was voor het grote geld een sokpop geworden van de grote John de Mol."

Volgens Claudia zat De Mol zat er dieper in bij Johan "dan een kaars ooit kan gaan". "Weet je nog, die tribunes die zongen 'Sylvie is de hoer van Amsterdam?' Lachen was dat hè, moest kunnen toch? Nou, op die melodie kan het hoor. Met zijn allen! 'Johan is de hoer van John de Mol!'"

5. DJ Jean

VI Oranje Blijft Thuis leverde een paar jaar geleden best wel bizarre tv op. Derksen en Gijp zaten maar een paar keer per week aan tafel terwijl Wilfred elke dag een show maakte - en nogal 'bijzondere' gasten uitnodigde. Zo ook DJ Jean - wie kent 'm niet - die Johan een dagje later, toen hij er weer zat, helemaal belachelijk maakte. Dat kon Jean totaal niet hebben, waarna hij aan een heftige rant begon en op een gegeven moment zelfs opriep tot het doodmaken van Johan. Daar bood hij wel zijn excuses voor aan.

6. Marianne Zwagerman

We blijven nog even bij VI Oranje Blijft Thuis. Opiniemaker Marianne Zwagerman gaf Johan daar ook eens de wind van voren. Hoewel ze hem prijst voor het uiten van zijn mening, werd ze tegelijkertijd ook vrij persoonlijk. Zo riep ze dat Johan waarschijnlijk wel zou stinken omdat hij 'een keer per jaar' z'n haar zou wassen. Ook leefde hij volgens haar al 'in blessuretijd', ondanks dat-ie toen pas 69 was.

Uiteraard kwam Johan er een dag later op terug, met een beetje hulp van vriend van de show Gerard Joling:

7. Hans van Breukelen

Er zit enorm veel oud zeer tussen Hans van Breukelen en Johan. De oud-keeper van Oranje kreeg ooit een enquête van Voetbal International op zijn dak, toen Johan er nog hoofdredacteur was. Of Hans wel de keeper zou moeten worden voor het WK in 1990. Dat leeft nog zó erg bij Van Breukelen, die er zich persoonlijk door beledigd voelde, dat het jaren later bij VI Oranje tot een uitbarsting kwam tussen de heren. Ook hier werd het op een gegeven moment persoonlijk. "Ik zeg toch ook niet tegen jou: iedereen die scheel is, lult uit zijn nek", haalde Johan bijvoorbeeld uit nadat Hans een opmerking over zijn lange haar maakte. Hans kon er ook wat van en noemde De Snor "de ex-secretaresse van Johan Cruijf".