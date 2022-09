Het is een droom die uitkomt. Gijs en Ruben geven de jaarlijkse Paris Design Week (PDW) een Zeeuws tintje, klaar om de wereld te veroveren met hun porseleincollectie van Atelier Fig.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In slechts twee maanden tijd hebben ze een volwaardige collectie uit de grond gestampt. Gijs Wouters uit Goes en Ruben Hoogvliet uit Baarloo (Limburg) vonden elkaar niet alleen in de liefde, ook als zakenpartners blijken ze een goede match. Elk jaar staat er één land centraal op de Parijse vakbeurs, waaruit zes aanstormende talenten worden gekozen. Gijs Wouters en Ruben Hoogvliet zijn dit jaar 'Rising Talents'. "Dit is dé plek waar je wilt zijn als ontwerper en dat al zo vroeg in onze carrière. Het is fantastisch", zegt Gijs trots.

Rising talents

De jaarlijkse Paris Design Week, georganiseerd door Maison & Objet, is dé plek om Nederlands design onder de aandacht te brengen van een internationaal publiek. De beurs duurt van 8 t/m 17 september en zet de hele Franse hoofdstad op zijn kop. Omdat Gijs en Ruben dit jaars 'Rising Talents' zijn, is hun collectie kandelaren en schalen ook te zien in het Atelier Néerlandais in Parijs, een onderdeel van de Nederlandse ambassade in Frankrijk. "Tegenover het Louvre, dat was even een 'knijp-eens-in-mijn-handmomentje'. Dan moét je wel trots zijn op jezelf. Het is een droom die uitkomt", zegt Ruben.

De stand van Atelier Fig op de beurs in Parijs De stand van Atelier Fig op de beurs in Parijs Foto: Studio Fig

Het was ontwerpster Kiki van Eijk die hen aanmeldde als Rising Talents. Zij is zelf een grote naam in de Nederlandse designwereld. "Kiki zag ons werk in de keramische werkplaats van Cor Unum in Den Bosch, waar we een ruimte huurden. Drie maanden later staan we in Parijs, met een certificaat en collectie van 25 stuks. Het was chaotisch en nachten doorhalen, maar we zouden het voor geen goud willen missen. We zijn Kiki heel dankbaar", zegt Gijs.

Hoe het begon

Tijdens hun studie aan kunstacademie ArtEZ in Arnhem vonden Gijs en Ruben de liefde voor elkaar, maar ook hun gezamenlijke passie voor design. Rubens afstudeerproject vormde de inspiratie voor de collectie die ze in Parijs vertonen. Hij ontwikkelde een porseleinen collectie waar hij geen gebruikmaakt van een gipsen mal, maar van een buitenmal gemaakt van foam, die de vloeibare klei absorbeert. "De mal wordt in de klei gedipt, om daarna hangend te drogen. De structuren vervormen door het gewicht van de klei. De zwaartekracht doet de rest. De mal wordt vier keer gedipt, met tussenpauzen van twee uur. Het uitharden duurt twee dagen. Het is dus een enorm tijdrovende klus", legt Ruben uit.

Het duo ziet hun kunst als een 'lange gebeurtenis'. "In plaats van een vorm te forceren, laten we de natuur zijn gang gaan. Wij zien objecten als een langgerekt moment. Je zou denken dat alle technieken met porselein waren uitgevonden, maar de alternatieve mal van foam is nieuw." Rubens conceptcollectie slaat aan en wordt verkocht bij de Amsterdamse designwinkel Frozen Fountain.

Vloeibaar

Gijs werkt op dat moment als designer bij Converse. Zijn ontworpen limited editions leveren hem een baan op, maar kunst zit in zijn DNA. Rubens afstudeerproject fascineert hem. "Het mooie vind ik dat je de vloeibaarheid van het porselein terugziet in het eindresultaat. Ik merkte dat ik meer kunst wilde maken, in plaats van commerciële artikelen. Toen besloten we samen de volgende collectie te maken, onder de naam Atelier Fig." Wie een item wil bemachtigen, is tussen de 350 euro en 800 euro kwijt.

Ruben benadrukt dat deze collectie een gezamenlijk project is. "Ik heb de techniek bedacht, maar zonder Gijs hadden we hier nooit gestaan. Deze collectie hebben we samen bedacht, uitgetekend en gemaakt. Atelier Fig is onze gezamenlijke passie. Dit is pas het begin."