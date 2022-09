Nederlandse schuldhulpverleners krijgen in toenemende mate te maken met bedreigingen door klanten die hard getroffen worden door de stijgende energiekosten en kosten voor levensonderhoud. Mensen die toch al in de knel zaten, worden nu wanhopig. 'Er kloppen mensen aan die dat nooit eerder deden,' aldus Marco Florijn, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor financiële hulpverleners (NVVK).

Schuldhulpverleners zijn wel wat gewend als het gaat om het brengen van slecht nieuws en weerstand van klanten tegen kleine budgetten. Maar door de exploderende energierekeningen en stijgende kosten van (onder meer) boodschappen, zien ze de agressie en de wanhoop bij hun klanten toenemen. "Meer cliënten zeggen dat ze niet meer weten wat ze moeten doen en dat ze nadenken over zelfdoding."

Ook krijgen financiële hulpverleners een groep mensen aan de lijn die ze nog nooit eerder aan de telefoon hebben gehad. "Mensen die net onder modaal verdienen, maar het niet meer redden. Werkende armen."

Toeslag

Een man in de schuldhulpverlening wilde een klein beetje extra geld te besteden hebben deze maand. Want de wekelijkse boodschappen zijn iedere week wéér duurder. Of hij daar niet een stukje van zijn energietoeslag, die de overheid verstrekt aan mensen met een laag inkomen, van kon gebruiken? Nee, zei de bewindvoerder van de man, want die toeslag heb je nodig voor de ook al stijgende energiekosten.

"De hulpverlener kreeg daarna een foto opgestuurd van een opengesneden lichaam. Met de tekst: is dit wat je wil? Dat is de agressie waar we nu mee te maken hebben. In toenemende mate", zegt Florijn.

En het is niet dat schuldhulp- en andere financiële dienstverleners niets gewend zijn. Het is een vak waarin je vaak met mensen in weerstand wordt geconfronteerd, mensen die je moet vertellen dat ze de maand moeten doorkomen met heel weinig geld. "Het is vaak agressie uit wanhoop. Mensen hebben financiële stress, door de steeds hogere kosten van onder meer energie. Het geld dat ze daarvoor opzij zouden moeten zetten, hebben ze nodig voor de duurdere boodschappen. Op die manier leven ze in feite op de pof. We krijgen meer mensen aan de lijn die denken aan zelfdoding omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen. Het voelde nog nooit zo guur als nu."

De problemen waren ook heel lang niet zo groot als nu?

"Onze leden zien een categorie mensen aankloppen, die nog nooit eerder aanklopte. Het zijn niet meer vooral mensen in de bijstand, maar ook mensen die net onder modaal verdienen en in de problemen komen. (De Rijksoverheid spreekt over 1 miljoen huishoudens die in de problemen kunnen komen, red). Je merkt dat ook de energiemaatschappijen zelf dit nu gênant beginnen te vinden."



Voor mensen met lage inkomens is er al een energietoeslag. Wordt die niet voldoende gebruikt?

"We merken dat 60 procent van de mensen die in aanmerking komen voor de energietoeslag die niet aanvragen. Waarschijnlijk omdat ze niet weten dat het kan. De overheid kan blijkbaar niet genoeg duidelijk maken waar en hoe je die toeslag kunt krijgen. Dat kan veranderen als je bijvoorbeeld een meldpunt opzet waar iemand met zijn financiële problemen terechtkan."



Wat moet er nu gebeuren?

"Wij pleiten ervoor om voorlopig te stoppen mensen van het gas af te sluiten als ze het niet meer kunnen betalen. Al was het maar omdat ze, als ze weer worden aangesloten, in één klap 800 euro kwijt zijn voor die heraansluiting. En zet tijdelijk een stop op incasso als mensen een betalingsachterstand hebben. Zorg juist voor een individuele benadering van mensen die het moeilijk hebben nu. Ga kijken waardoor de disbalans tussen inkomsten en uitgaven wordt veroorzaakt: door verkwisting of door overmacht? Iedereen zal begrijpen dat je niet alle Nederlanders volledig kunt compenseren, maar toch wel de mensen die echt in de penarie zitten."



Maandag lekte uit dat het kabinet mogelijk met een energiefonds komt, de overheid en de energiebedrijven nemen de rekening over van mensen die het echt niet meer kunnen betalen. Is dat een oplossing?

"Dat is een deel van de oplossing. Maar we maken ons zorgen over het tempo waarin dat fonds kan werken. En ik lees in die uitgelekte plannen nog niets over ondernemers, denk aan bakkers die veel energie gebruiken en hun rekening vijf keer over de kop zien gaan. Daarnaast denken wij dat een noodwet kan helpen. Een wet die het voor gemeenten makkelijker maakt om inwoners individueel te helpen, naast de bijzondere bijstand. Nu is dat lastig omdat gemeenten geen algemene inkomenspolitiek mogen bedrijven. De problemen die ontstaan, kunnen heel individueel zijn. Jij kunt in de problemen komen en je buurman niet omdat je buurman toevallig een beter geïsoleerd huis heeft."



Wat zou de overheid verder nog kunnen doen?

"Het kabinet moet vooral doordrongen zijn van de enorme urgentie van dit probleem. Maatregelen vanaf 1 januari, dat is voor veel mensen écht te ver weg. Ik zie in landen als België en Duitsland al een maximumprijs voor energie. Onze minister van Armoedebestrijding, Carola Schouten, is echt wel doordrongen van de grote financiële problemen van een groeiende groep mensen, maar dit is chefsache. Ook premier Rutte moet die urgentie gaan uitstralen."