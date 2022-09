Camilla is de nieuwe koningin van de Britten, terwijl ze ooit 'de meest gehate vrouw van het land' was. 'De rottweiler' is een rolmodel geworden.

Er was een tijd dat de populariteit van het Britse koningshuis onder het vriespunt was beland. Na de dood van Diana in 1997 wees iedereen naar Charles - die was verantwoordelijk voor hun mislukte huwelijk - en koningin Elizabeth - die was kil en ongevoelig -. Maar de grootste woede reserveerden de Britten voor, toen nog, Camilla Parker Bowles.

Camilla-gate

Zij was de minnares van Charles, de 'andere vrouw'. Maar ze was bovenal een van de twee hoofdrolspelers in de zogenoemde Camilla-gate. In 1989 waren er bandopnames opgedoken van een intiem gesprek tussen haar en Charles. Ze waren toen nog allebei getrouwd met een ander, maar duidelijk dolverliefd. Wat onder meer is blijven hangen, is de passage dat Charles graag in haar broek zou willen wonen, of haar onderbroek, bijvoorbeeld als een tampon. Het schokte de natie, die dol was op Diana, en leverde Camilla bijnamen op als 'de rottweiler' en 'de gemene heks van Wiltshire', en de titel 'meest gehate vrouw van Groot-Brittannië'. Ze zou in die tijd zelfs een broodje naar haar hoofd hebben gekregen in de supermarkt.

In 2005, toen Charles en Camilla uiteindelijk toch trouwden, had slechts 7 procent van de Britten er vrede mee dat zij ooit de koningin zou worden. Maar nu, bijna twintig jaar later, is van die afkeer nauwelijks meer iets te merken. Zelfs de kritische Daily Mail noemde haar op een gegeven moment zelfs de 'Dazzling Duchess', de oogverblindende hertogin. Bewonderend wordt nu geconstateerd dat Camilla met 'indrukwekkende behendigheid en elegantie' de harten van de Britten gewonnen heeft. Iedereen ziet bovendien hoe 'hecht de band en oprecht de genegenheid is' die de nieuwe koning en koningin voor elkaar koesteren. Maar het was een lange weg.

Trouwen en kinderen

Camilla Rosemary Shand groeit op in het zuiden van Engeland, in East Sussex en South Kensington. 'Milla' is een vrolijk en levendig kind, 'mooi en zonnig, met krulletjes'. Uit haar biografieën komt ze naar voren als een zelfverzekerd, flirterig en grappig meisje, dat door haar ouders op handen wordt gedragen. Ze is slim, maar niet ambitieus. Vriendinnen uit die tijd, en dan hebben we het over de jaren zestig, vertellen dat Camilla het allerliefst wil trouwen met iemand uit gegoede kringen en dan 'ergens op het platteland wil wonen met paarden, honden en kinderen'.

Camilla en Charles tijdens hun huwelijk in 2005. Camilla en Charles tijdens hun huwelijk in 2005. Foto: EPA

Haar moeder Rosalind is van adel. Ze stamt in de verte af van de Nederlandse Joost van Keppel, eind zeventiende eeuw geboren in Zutphen en overleden in Engeland als de eerste graaf van Albemarle (over hem werd overigens gefluisterd dat hij de minnaar was van Willem van Oranje). Haar afkomst maakt dat Camilla in 1965 zich tijdens een debutantenbal in Londen presenteert in het sociale leven van de adel. Een paar jaar later ontmoet ze Andrew Parker Bowles, met wie ze een knipperlichtrelatie begint. Maar ze leert in die tijd ook prins Charles kennen, de meest felbegeerde vrijgezel van het land. Ze zou op hem afgestapt zijn met de woorden: "Mijn overgrootmoeder en jouw overgrootvader waren minnaars. Dus wat denk je ervan?" Nu ontkent ze dit, overigens.

'Een verleden'

Het klikt tussen de twee. Hij komt bij haar ouders thuis, en zij leert ook zijn familie kennen. Die laatste ziet een huwelijk echter niet zitten. Camilla heeft namelijk 'een verleden' (lees: ze is geen maagd meer) en een toekomstige koning kan niet trouwen met iemand met 'een verleden'. Zij zegt vervolgens 'ja' tegen Parker Bowles, terwijl Charles richting een huwelijk met Diana Spencer wordt geduwd. De twee blijven overigens goede vrienden. Als in 1974 Camilla's zoon Tom wordt geboren, vraagt ze Charles als peetvader.

Gaandeweg lopen beide huwelijken spaak. Charles is diep ongelukkig met Diana en zoekt weer toenadering tot Camilla, maar niet nadat zijn relatie 'onherstelbaar is beschadigd', zoals hij later zal benadrukken. Ze pakken de draad stiekem weer op (zie Camilla-gate) en houden dat vol, ondanks de tegenwind die soms stormachtige vormen aanneemt. Charles blijft stoïcijns. Hij noemt haar plek in zijn leven 'niet-onderhandelbaar'.

In 1999 gaan ze voor het eerst samen in het openbaar op pad, naar een feestje in het Ritz-hotel. Een jaar later naar zijn geliefde Schotland, waar Camilla voor het eerst sinds hun hernieuwde relatie koningin Elizabeth ontmoet. En dan gaat het snel. Ze is prominent aanwezig bij het gouden jubileum van Elizabeth, gaat samenwonen met Charles in Clarence House en vergezelt hem zelfs naar de Highland Games. In 2005 gaan ze trouwen, met zoons Tom en William als getuigen.

Zielsveel

Langzaam maar zeker gaan de Britten genegenheid koesteren voor Camilla. Ze zien hoe hard ze werkt, en Camilla wordt vanwege haar grote hart voor goede doelen zelfs een rolmodel genoemd. Haar inzet voor patiënten met botontkalking (een ziekte waaraan haar moeder overleed) en slachtoffers van verkrachting en seksueel misbruik wordt hoog gewaardeerd. Ook de manier waarop ze Charles ondersteunt, krijgt applaus. Zelf zegt ze dat ze dit heeft afgekeken van prins Philip, haar schoonvader: "Ik zag hoe hij de koningin bijstond. Niet met grote gebaren, maar stilletjes, op de achtergrond." Ze weet precies hoe ze met Charles moet omgaan, ook met zijn beruchte driftbuien.

Maar bovenal zien de Britten hoe gelukkig Charles en Camilla zijn. Hun familie ziet dat ook. "Ze is een geweldige vrouw", zegt prins Harry. "En ze heeft mijn vader heel erg gelukkig gemaakt. Dat is het allerbelangrijkste. William en ik houden zielsveel van haar."