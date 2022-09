Maandenlang voelde het kabinet volgens premier Mark Rutte niet de ‘urgentie’ om de snel groeiende groep Nederlanders te hulp te schieten die de energierekening en dagelijkse boodschappen niet meer kunnen betalen. Nu wordt in grote haast alsnog naar maatregelen gekeken. Waarom wachtte het kabinet zo lang?

Deze week lekte uit dat het kabinet bekijkt welke maatregelen nog mogelijk zijn om gezinnen in grote financiële problemen de winter door te helpen. De energieprijzen schieten door het dak, en steeds meer huishoudens kunnen de rekening niet meer betalen. Er is deze week, met Prinsjesdag in aantocht, naarstig overleg gevoerd met gemeenten, energiebedrijven, scholen en stichtingen die hulp bieden.

De voltallige oppositie vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet zo laat in beweging komt. Dit probleem was immers al maanden geleden voorspeld. Het Centraal Planbureau waarschuwde in juni dat na de zomer tussen de 650.000 en 1,2 miljoen huishoudens de energierekening en de boodschappen niet meer zouden kunnen betalen.

De regering vond echter dat ze dit jaar al voldoende steun had gegeven, in totaal 6,5 miljard euro, in de vorm van lagere accijns op benzine, een korting op de energierekening en een eenmalig bedrag voor minima van 1300 euro. Het kabinet weigerde in te gaan op de brede politieke wens om méér te doen. Volgens premier Rutte kon er pas in 2023 weer nieuwe hulp worden geboden. En volgens minister Sigrid Kaag van financiën werden de allerarmsten geholpen, maar moesten we 'accepteren dat alle Nederlanders in deze crisis een beetje armer worden'.

Dat standpunt hield het kabinet lang vol. Het negeerde de vele oproepen uit de samenleving om extra hulp te bieden.

Rampscenario

Eind vorige week veranderde dit plotseling. Netbeheer Nederland had op vragen van SP-Kamerlid Renske Leijten geantwoord dat het echte 'rampenscenario' voor energiebedrijven is dat ze komende winter een miljoen huishoudens van gas en elektriciteit moeten afsluiten. Dat zijn gezinnen die de hoge rekening niet meer kunnen betalen. En het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat de inflatie in augustus een naoorlogs record van 12 procent had bereikt, door de hoge energieprijzen en stijgende kosten van levensmiddelen.

Het is inmiddels niet meer de vraag óf huishoudens financieel door het ijs zullen zakken, maar bij hoevéél huishoudens dat zal gebeuren. Dat lijkt nu ook bij het kabinet te zijn doorgedrongen. Vorige week vrijdag zei premier Rutte voorzichtig dat er alsnog wordt gekeken wat er dit jaar mogelijk is. Ondertussen spraken de ministers Rob Jetten (energie) en Carola Schouten (armoede) indringend met vertegenwoordigers van de energiebedrijven en gemeenten om gezamenlijk in actie te komen.

Een hartverscheurend voorbeeld van de ellende waarin gezinnen terecht kunnen komen, was een verhaal in NRC: een kind dat op maandag in een klas in Rotterdam was flauwgevallen, omdat het gezin thuis het hele weekend niet meer had kunnen eten door gebrek aan geld. Een schrijnend voorbeeld van armoede, dat hard bij politiek Den Haag binnenkwam. In een rijk land als Nederland zou zoiets niet mogen gebeuren, stelde een boze oppositie eensgezind. In de Tweede Kamer kon minister Schouten van armoedebeleid dit alleen maar beamen.

Noodfonds

Het kabinet wil nu samen met energiebedrijven een noodfonds instellen om huishoudens te helpen die in de schulden komen door de hoge energierekening. En het kijkt naar meer maatregelen. Zo zei minister Schouten dat ze zo spoedig mogelijk gratis ontbijt wil kunnen aanbieden aan kinderen op scholen in arme wijken. Maar hoe moeten de andere gezinsleden dan aan eten komen, wilde de SGP weten. Die moeten zich volgens de minister bij de Voedselbank melden. Schouten zei het wel 'hartverwarmend' te vinden hoeveel hulp het ministerie nu krijgt aangeboden, van bedrijven tot organisaties, sinds de ernst van deze crisis doordringt.

De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet zich nog steeds veel te afwachtend opstelt. PvdA en GroenLinks kwamen begin deze maand met een eigen plan. Zij willen een maximumtarief invoeren voor gas en elektriciteit. Het kabinet, vinden ze, kan beter voorkomen dat gezinnen in armoede raken, dan hen achteraf te helpen de schulden af te lossen via een noodfonds. "Niets is zo vernederend en stressvol voor mensen als eerst in de problemen komen door de hoge energieprijs, en dan als de schulden er zijn bij een noodfonds moeten aankloppen voor hulp", zei PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken.

Ook wethouders van gemeenten vinden dat het kabinet moet voorkomen dat steeds meer huishoudens in de schulden raken door de almaar stijgende energieprijs. En de Europese Commissie werkt inmiddels op EU-niveau aan een maximumprijs die het wil betalen voor Russisch gas. Dit type maatregel ligt echter gevoelig voor een liberaal kabinet als het Nederlandse, omdat er rechtstreeks in de vrije markt wordt ingegrepen. Premier Rutte wees het voorstel eerder steeds af, maar inmiddels lijkt hij hier toch voorzichtig voor open te staan.

De cijfers verslechteren

De vraag is: waarom hield het kabinet na de eerste maatregelen van begin dit jaar vol dat het geen verdere verlichting voor de snel dalende koopkracht meer kon geven? Het kabinet leek te hopen dat de inflatie in augustus weer zou dalen, en dat de energieprijs zou stabiliseren. Dan zou het steunpakket voldoende zijn. Maar dat viel fors tegen: de energie-oorlog die de Russen met Europa voeren, zorgt er juist voor dat de economische kerncijfers alleen maar verslechteren.

De Tweede Kamer heeft dit voorjaar hemel en aarde bewogen om het kabinet alsnog tot extra maatregelen te bewegen. De regering kreeg hiervoor liefst 33 voorstellen, van zowel de coalitie als de oppositie, die vervolgens allemaal werden afgewezen. Die koopkrachtvoorstellen hielden een verlaging in (of zelfs op nul zetten) van de belasting op energie, brandstof of levensmiddelen. Ook werd een verlagen gesuggereerd van de tarieven van de inkomstenbelasting, de loonbelasting of de heffingskorting, dan wel het verhogen van de arbeidskorting en de zorg- of huurtoeslag.

De linkse oppositie stelde ook voor de huren te verlagen of tenminste te bevriezen. En er was het idee om alle huishoudens met een zorg- of huurtoeslag een eenmalige uitkering te geven, zodat daarmee ook de groep net boven het sociaal minimum wordt geholpen. Want het zijn juist deze werkende 'armen' die door het ijs zakken en dringend hulp nodig hebben. Zij vallen buiten veel gemeentelijke en rijkssteunregelingen en krijgen daarom niet de 1300 euro energiesteun die het kabinet dit jaar voor minima beschikbaar stelde, soms omdat ze een paar euro te veel verdienen.

Onwenselijke maatregelen

Het kabinet wees de maatregelen af, omdat ze onmogelijk, lastig, te ingewikkeld, te ongericht, of onwenselijk waren. In het nieuwe begrotingsjaar zou er weer van alles mogelijk zijn, maar voor dit jaar zette de regering een streep. Rutte wilde tijdens een Kamerdebat ook niet toezeggen dat 'geen enkel huishouden' deze winter van energie wordt afgesloten.

Er waren inhoudelijke redenen voor het afwijzen van voorstellen. Zo zou een btw-verlaging voor energie of levensmiddelen te 'ongericht' zijn, omdat daarvan alle huishoudens profiteren, terwijl de gezinnen die het hardst geraakt worden er financieel te weinig mee geholpen zijn. Andere voorstellen stuitten op wetten (privacy of Europese regels) of konden sowieso om praktische redenen op z'n vroegst pas in 2023 of 2024 ingaan.

Maar ook het verhogen van de zorg- of huurtoeslag wees het kabinet af. Die maatregelen zouden 'zeer kwetsbaar en complex' zijn. Het kabinet vreesde dat te veel huishoudens hun zorg- of huurtoeslag later weer zouden moeten terugbetalen, omdat hun inkomen achteraf toch te hoog bleek. En het zou veel extra werk betekenen, waardoor de uitbetaling van de reguliere toeslagen weer vertraagd zou worden. Er zouden ook veel extra vragen komen bij de belastingtelefoon, terwijl die daar onvoldoende menskracht voor heeft.

En ten slotte was die toeslagverhoging te ongericht: er profiteren veel meer mensen van dan alleen de groep waarvoor de maatregel eigenlijk is bedoeld. Ook thuiswonende studenten, mensen die in het buitenland en ouderen in een zorginstelling zouden de hogere toeslag ontvangen, terwijl zij lang niet allemaal last hebben van een hoge energierekening.

Beter naar ambtenaren luisteren

Maar een heel belangrijke reden om voorstellen af te wijzen is de praktische uitvoerbaarheid. En dat is nieuw voor de politici in Den Haag. Sinds het toeslagenschandaal heeft het kabinet zich voorgenomen beter naar ambtenaren te luisteren, zodat ze weten of een maatregel voor de ambtelijke organisatie wel uitvoerbaar is.

Bij de Belastingdienst is er weinig mogelijk; ambtenaren zitten tot over hun oren in het werk. Ze werken al aan de moeizame hersteloperatie voor gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal en de compensatie voor de groep die jarenlang procedeerde tegen de vermogensbelasting in box 3.

De fiscus kampt met een structureel hoog ziekteverzuim en personeelsgebrek, mede door de algehele krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moet de Belastingdienst ook alle eigen ICT-systemen moderniseren. De dienst werkt met pakweg 900 applicaties, die in ICT-termen 'middeleeuws' zijn te noemen. Daar is men overigens al in 2014 mee begonnen onder toenmalig staatssecretaris Wiebes, maar volgens de huidige staatssecretaris Van Rij kost het nog zeker vijf jaar. De dienst heeft 60.000 ICT-uren per jaar beschikbaar en elke nieuwe politieke wens voor verandering van belastingen of toeslagen betekent dat deze ICT-modernisering weer vertraging oploopt. Of de Kamer hier met al haar politieke wensen ook rekening mee wil houden, zo waarschuwde de bewindsman deze week.

Met die wetenschap probeert het kabinet nu maatregelen te treffen om de koopkracht van burgers te verbeteren en tegelijk de Belastingdienst hierbij zoveel mogelijk te ontzien. Vrijdag wordt er een besluit genomen.