Een poppenpetje uit 1942, net groot genoeg voor een babyhoofdje. Tachtig jaar lang had de Haagse Roza Sluijter dit cadeau, gegeven door Israël van Coevorden, in bezit. Israël - Ies - overleefde de oorlog niet. Onlangs lukte het Roza het petje terug te geven aan zijn familie uit Canada.

Vier jaar oud was Roza Sluijter, toen ze met haar vader op weg naar huis de hoedenwinkel op de Hoefkade bezocht. Roza's moeder kon de kleuter op de tochtjes van en naar de markt niet vergezellen, aangezien zij een jodenster droeg en niet veilig de straat op kon. Zodoende gingen vader en dochter vaak samen op pad.

Lange reis

In de hoedenwinkel werkte Israël van Coevorden. Terwijl de twee mannen stonden te praten viel het oog van de kleine Roza op een bijzonder hoofddeksel: een petieterig, geruit petje, uitgestald op het hoofd van een kinderpaspop.

Ies zag de fascinatie van het kleine meisje voor het petje en besloot het haar te schenken, want - zo zei hij - hij moest een lange reis maken. Zij kon zolang voor het petje zorgen.

Wat Roza toen onmogelijk kon weten, was dat de reis van Israël leidde naar Auschwitz, het vernietigingskamp waar Ies uiteindelijk de dood vond. Ies kwam nooit meer thuis om zijn petje op te halen. De oorlog stopte, de kleine Roza groeide op, maar het petje, dat bleef altijd in haar bezit.

Een hebbedingetje van weinig waarde, maar hoe ouder Roza werd, hoe meer zij voelde: dit moet terug. Terug naar de familie van Ies.

De hele familie van Roza ging mee op zoek via internet en na vele vruchteloze pogingen kwam Roza's zoon niet lang geleden terecht op de stamboompagina van Michel Meijer uit Toronto. Meijer, veertig jaar geleden verhuisd vanuit Nederland, is familie van Ies.

"Ies' moeder Geertje is een nicht van mijn opa", legt hij aan de telefoon vanuit Toronto uit. En dat klinkt als verre familie. "Maar als het grootste deel van je familie de oorlog niet heeft overleefd, dan is elke bloedverwantschap waardevol."

'Diep ontroerd'

Meijer wist dan ook niet wat hem gebeurde, toen hij onlangs via vrienden op Facebook het bericht kreeg dat hij werd gezocht door een Nederlandse dame op leeftijd. "Ik hoorde het aan en heb direct erna met Roza gebeld. Ze vertelde me over het petje, hoe ze daar jaren op had gepast en nu voelde dat het niet langer in haar bezit kon blijven. Ik was diep ontroerd."

Meijer, die behalve een woning in Toronto ook een appartement in Diemen bezit, besloot kort daarna de reis naar de Haagse Roza te maken. "Wat ik echt niet had verwacht, was dat ik daar werd verwelkomd door niet alleen Roza zelf, maar ook haar kinderen en kleinkinderen. Iedereen wilde weten: wie is dat nou, die man van het petje?"

Zeer verbitterd

Een hartverwarmend onthaal, stelt hij. "Mijn familie is zo'n slag toegebracht in de oorlog. Door mijn stamboomonderzoek ben ik achter data gekomen die heel pijnlijk zijn. Ik noem maar wat: op een willekeurige dag midden de oorlog zijn 59 mensen van mijn familieleden vermoord. Om dan tachtig jaar later plots iets concreets te vinden van een bloedverwant van destijds, dat raakt enorm."

Vooral ook, omdat Meijer wel degelijk herinneringen heeft aan de familie van Ies. "Ies' moeder Geertje kwam elke zaterdag bij ons thuis om de sabbat te vieren. Een oude vrouw, verbitterd, zo herinner ik me haar. En wie kan haar dat kwalijk nemen?"

Meijer is niet van plan het petje mee te nemen naar Canada. "Nee, het hoort niet in een kast bij mij thuis. Als ik er niet meer ben, wat hebben mijn kinderen en kleinkinderen er aan? Ik schenk het aan het Nationaal Holocaustmuseum dat volgend jaar opent in Amsterdam. Daar past het."

Binnenkort bezoekt Meijer Nederland weer. "Uiteraard ga ik dan ook weer langs bij Roza. De familie heeft mij opgenomen als een van hun. Gezien mijn familiegeschiedenis is dat iets heel emotioneels."