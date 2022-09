Nu de EU zijn gasreserves bijna volledig gevuld heeft, zullen de gasprijzen weer flink dalen, voorspellen economen van Goldman Sachs. De gezaghebbende Amerikaanse zakenbank houdt er zelfs rekening mee dat de prijzen deze winter kunnen zijn gehalveerd, tot het niveau van vorige winter.

De ergste piek kregen we in augustus voor de kiezen. Een megawattuur gas werd op 25 augustus op de Europese gasmarkt (Dutch TTF) geveild voor meer dan 335 euro, wat voor Nederlands aardgas neerkomt op 3,47 euro per kubieke meter, tien keer zo hoog als in dezelfde maand een jaar eerder.

Maar intussen zijn de gasprijzen alweer enkele weken aan het dalen. Zelfs de schok van het (mogelijk voorgoed) dichtdraaien van Nord Stream 1, de belangrijkste gasleiding van Rusland naar West-Europa, is de gasmarkt alweer te boven gekomen. Na bekendmaking dat de leiding langer buiten gebruik zou blijven, steeg de prijs kortstondig 30 procent, maar daarna zakte de prijs weer: deze week kwam hij voor het eerst in zeven weken onder de 200 euro per megawattuur (1,95 euro per kubieke meter).

Een opsteker, beslist. Maar alsnog is de gasprijs en de daarvan afhankelijke energieprijs ruim zes keer zo hoog als vorige zomer, en twee keer zo hoog als vorige winter, vóór de Russische inval in Oekraïne.

Volgens Goldman Sachs zien de komende maanden er echter een stuk rooskleuriger uit voor de Europese gasmarkt - en dus voor de portemonnees van Europese burgers. De gezaghebbende zakenbank en financiële dienstverlener kwam maandag met de prognose dat de gasprijzen in Europa de komende maanden flink zullen dalen. Bij een gemiddelde winter zou de gasprijs in februari zelfs gehalveerd kunnen zijn, tot zo'n 100 euro per megawattuur (0,98 euro per kubieke meter).

Gasopslagen

Goldman Sachs schrijft dat toe aan de voorbereidingen die de Europese Unie heeft getroffen om onafhankelijk te worden van Russisch gas. Europa heeft, in de woorden van de bank, 'de puzzel succesvol opgelost', dankzij 'een combinatie van de terugdringing van de vraag naar gas in Europa en bij kopers van vloeibaar gas (lng) elders in de wereld, met een bovengemiddelde opslag van gas als resultaat'.

De Europese Unie heeft de afgelopen weken al het door Brussel gestelde doel bereikt de gasopslagen voor minstens 80 procent te vullen voor de winter aanbreekt. De verwachting is nu dat het de lidstaten zal lukken de gasopslagen tot 90 procent vol te krijgen in oktober. Bovendien wil Brussel met verplichte energiebesparingen en ongekende hervormingen van de energiemarkt de energieprijs nog verder drukken.

"De markt is aan het uitzoeken bij welk prijsniveau vraag en aanbod, zonder Russisch gas, in evenwicht zijn," zegt Jilles van den Beukel, energie-expert van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag (HCSS). "Dat is ook wat je de afgelopen twee weken al hebt gezien. Deels door de versnelde lng-importen, maar vooral door de vraagvermindering, is de energieprijs sinds augustus zo veel gedaald. En daardoor is het inderdaad ook een reëel scenario dat die prijsdaling komende maanden flink door zal zetten."

Industrieën dicht

Op zulke lage energierekeningen als we jarenlang gewend waren, moeten we overigens niet rekenen. Zelfs als de prijzen dalen tot 100 euro per megawattuur, zijn ze nog steeds even hoog als vorige winter - en dat waren destijds al recordprijzen.

De verminderde vraag is ook het gevolg van het feit dat veel fabrieken de productie vanwege de hoge energiekosten hebben stilgelegd. "We hebben gezien dat een boel industrieën, zoals die voor kunstmest, de metaalsmelters, petrochemische bedrijven, zijn weggevallen - en die komen voorlopig nog niet terug," zegt Van den Beukel.

De gevolgen daarvan gaan we volgens Van den Breukel ook gaan voelen. "De problemen rondom leveringszekerheid zijn we voorbij. Nu hebben we het grote probleem van de hoge prijzen, maar over een paar maanden, of in de lente volgend jaar, kan het probleem bijvoorbeeld zijn dat we te weinig kunstmest hebben."