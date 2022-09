Ilias (12) overleed bij een aanrijding met een bus. Het verlies dreef zijn ouders Mohamed en Petra bijna uit elkaar, want de rouw om een overleden kind is nog complexer als vader en moeder uit twee verschillende culturen komen. 'Je kind verliezen is zo allesomvattend.'

In de eerste dagen na het overlijden van Ilias was het thuis in het Utrechtse De Meern een komen en gaan van mensen. Op de bank in de huiskamer zat een aantal Marokkaanse vrouwen. Petra kende ze niet en was in de veronderstelling dat ze kennissen waren van haar man Mohamed. Maar hij wist ook niet wie ze waren, werd haar achteraf duidelijk.

Zo gaat dat in de Marokkaanse cultuur, ervoer Petra Jongerius (57). "Mensen komen gewoon. Zonder afspraak of veel woorden, uit grote betrokkenheid en warmte.''

Bus over het hoofd gezien

Ilias overleed in 2015. Hij zag bij het oversteken een naderende bus over het hoofd. De politie concludeerde na onderzoek dat de buschauffeur geen blaam trof.

In de jaren erna moesten zijn ouders zien verder te leven zonder hem en gelijktijdig grote culturele verschillen in verlies en rouw overbruggen. Schrijver Abdelkader Benali raakte gefascineerd door hun verhaal en baseerde er zijn nieuwe roman op, die afgelopen week verscheen.

Benali sprak met Petra in De Meern en Mohamed in Marokko. Het resultaat bestaat uit een mengeling van feiten en fictie. De overleden jongen in het boek is de twaalfjarige Ilias, zijn ouders hebben andere namen.

Rouw overstijgt alles

Petra nam het initiatief voor het boek en benaderde de schrijver "Er zijn veel boeken over rouw, maar niet in de Marokkaans-Nederlandse context. Ik hoop dat het uitnodigt tot nieuwsgierigheid en reflectie. Wij hebben ervaren dat als het crisis is, je teruggrijpt naar je eigen verleden en religie. Maar uiteindelijk beseften we dat ons verdriet de keerzijde is van de liefde voor Ilias en de rouw alles overstijgt.''

Mohamed wil niet in de publiciteit en daarom voert Petra het woord. Ze vertelt hoe de culturele mengeling waarin haar zoon was opgegroeid, na het fatale ongeluk aanvankelijk harmonieus tot uiting kwam. Het afscheid was met een imam én priester.

In de maanden erna raakte hun relatie in zwaar weer. "Mijn man was heel boos. Op het busbedrijf en de politie. Daarover ging hij de juridische strijd aan. Hij had sterk het gevoel dat er iets van hem was afgepakt en dat daar vergelding tegenover moest staan. En hij verlangde terug naar Marokko, waar hij geboren is. Daar werd hij niet geconfronteerd met het overlijden van Ilias. Het leven is er anders, je kunt er meer opgaan in het leven op straat. Hij ging er steeds vaker en langer naartoe.''

Allesomvattend

Petra zocht haar heil in het praten met vriendinnen, yoga en lezen over rouw. "In boeken vond ik herkenning en daarmee erkenning van verdriet. Het was een soort troost dat veel anderen hetzelfde meemaken. Je kind verliezen is zo allesomvattend.''

Ze merkte ook dat in de Marokkaanse cultuur minder over de dood en emoties wordt gepraat. "Mensen komen wel samen, maar geven er minder woorden aan. Ik had juist erg de behoefte om over Ilias te vertellen en mijn gevoelens te uiten.''

Boos op zichzelf

Het echtpaar raakte steeds verder van elkaar verwijderd, zo ver dat Petra zich afvroeg of ze wel samen verder zouden kunnen. Toch kwam het niet tot een breuk. "Ik besefte dat er tegen ingaan niet helpt. Het waren zíjn emoties en die wilde ik accepteren. Hij was boos op alles en iedereen, maar wat daar achter zat, was dat hij boos was op zichzelf. Hij voelde dat hij zijn kind niet heeft kunnen beschermen.''

"We hebben van elkaar geaccepteerd dat we anders zijn. Het allerbelangrijkst is ons kind, waar we allebei veel van houden. Het is een heel proces geweest: met kleine stapjes ging het beter. We voelen toch genoeg binding met elkaar om al het andere minder belangrijk te maken.''

Langer dan 24 uur nodig

De roman begint in een Utrechts tuincentrum naast de begraafplaats waar Ilias ligt. Zijn ouders kopen er plantjes voor zijn graf. Daarna gaan ze bij hun zoon zitten, op de grond op plastic matjes. De een bij het hoofd, de ander bij de voeten. Zo zijn ze weer even bij elkaar.

Petra vertelt dat veel Marokkaanse Nederlanders ervoor kiezen om in Marokko te begraven te worden. Vaak hebben ze er een speciale verzekering voor afgesloten. Mohamed had al voor Ilias' dood gezegd dat hij in Nederland zijn laatste rustplaats wilde. Zo kunnen zijn kinderen zijn graf verzorgen en hoeven ze er niet helemaal voor naar Marokko.

Er was daarom geen twijfel over de plek van het afscheid van Ilias. "In Marokko is het traditie om binnen 24 uur te begraven. Mohamed was blij dat het in Nederland langer duurt, die tijd had hij nodig.''

Het ongeluk

Verderop in het boek beschrijft Benali ook minutieus de dag van het ongeluk. Het was vlak voor de zomervakantie. Ilias had 's middags eigenlijk huiswerkbegeleiding, maar ging eerder weg. Met een vriendje kocht hij wat lekkers bij een supermarkt in de buurt.

Zijn ouders hoorden thuis sirenes. Vooral zijn vader had direct het voorgevoel dat het mis was met zijn zoon. Hij ging op zoek en vond Ilias bij de busbaan. Zijn moeder volgde later. Tijdens het oversteken had Ilias alleen naar rechts gekeken, maar van beide kanten naderde een bus.

"De dag erna begon ik met het schrijven van brieven aan Ilias. Ik wilde 12,5 jaar aan herinneringen vasthouden. En ik heb opgeschreven wat er allemaal gebeurde. Mensen die op bezoek kwamen, uitspraken van mijn man en kinderen. Het werd een soort rouwdagboek.''

"Ik was continu met Ilias bezig. In 2016, het tweede rouwjaar, was er plotseling een moment dat ik besefte dat hij even uit mijn gedachten was. Ik bedacht me dat ik nog een leven voor me had, maar hoe moest ik dat invullen?"

Ze begon met het schrijven van een boek over haar zoon. "Na een half jaar proberen, besefte ik dat ik het talent ervoor niet heb. Het was beter om iemand te vragen het voor mij te doen. Het moest iemand zijn die goed een verhaal kan vertellen, zelf kinderen heeft en zich kan inleven in onze achtergronden. Ilias is een kind van twee culturen en dat moest tot uiting komen.''

Twee culturen gelijkwaardig bij elkaar

Zo kwam ze bij Abdelkader Benali terecht, die op vierjarige leeftijd van Marokko naar Nederland verhuisde. "In zijn eerdere boeken voelde ik hoe hij de twee culturen gelijkwaardig bij elkaar brengt: precies zoals ik dat zelf ervaar en wil meegeven aan mijn kinderen. Na een theatervoorstelling over zijn boek Brief aan mijn dochter zocht ik hem op. Ik heb hem indringend aangekeken en een brief gegeven. Ik zei dat hij moest beloven het te lezen.''



"Maanden later kwam het tot een gesprek. Aanvankelijk zei hij nee. Hij vond het te veel omvattend en vooral míjn verhaal. Toen ik vertelde over de twee religies in ons gezin en hoe we de Nederlandse en Marokkaanse cultuur hebben gecombineerd op de uitvaart, ging hij er toch over nadenken.''

Uiteindelijk ging de auteur aan de slag met een roman gebaseerd op de rouw van het echtpaar. Daarbij gaf hij zijn eigen inkleuring aan feiten en personages. Om de gebeurtenissen goed tot hem door te laten dringen, bezochten ze de plek van het ongeluk en de herdenkingsplek, die er vlakbij is.

Confronterend

"Het is best confronterend om te lezen, omdat het dicht bij ons verhaal is gebleven. Maar ik voel een positieve opwinding dat het gelukt is. Benali heeft de gebeurtenissen met zijn verhaal 'rijker' gemaakt met het toevoegen van elementen, waardoor een mooi nieuw verhaal is ontstaan. We hebben nu iets concreets in handen en hebben vorm kunnen geven aan het verlies. Het is ook een verkenning; waar persoonlijke en gezamenlijke grenzen liggen en hoe je die soms een beetje kan verschuiven om samen verder te gaan.''

"Ilias zou nu negentien jaar zijn. Dat is de leeftijd waarop veel kinderen het huis uit gaan. Voor mij voelt de publicatie van het boek ook als een moment dat Ilias de wereld gaat ontdekken. Hij gaat op een andere manier voortleven en daar ben ik heel blij mee.''

Paradijsvogel boven de Hoge Woerd van Abdelkader Benali is verschenen bij De Arbeiderspers.