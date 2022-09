Alleen Elon Musk houdt nog vol dat zijn zelfrijdende Tesla's zullen er 'dit jaar' zijn. Intussen zitten bestuurders opgescheept met wagens die amper tussen de wegbelijning blijven.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Waar blijft de chauffeurloze auto? Een half decennium geleden wisten fabrikanten, veel onderzoekers, consultancybureaus en media (waaronder de Volkskrant) het bijna zeker: rond deze tijd rijdt-ie rond. Onze levens zouden veranderen: de robotauto brengt onze kinderen naar voetbal, binnensteden veranderen in kruidentuintjes omdat parkeerplaatsen overbodig raken, ongelukken nemen af omdat de zelfstandige auto geen alcohol drinkt en ook na een lange werkdag nog messcherp is.

Dus: waar blijft-ie?

Automobilisten zitten nog altijd opgescheept met wagens die zichzelf ternauwernood tussen de wegbelijning kunnen houden. In de Verenigde Staten rijdt de robotauto al wel mondjesmaat in aangewezen enclaves, maar daar zijn de steden een stuk makkelijker te berijden omdat er nauwelijks fietsers zijn en de wegen kaarsrecht. In een stad als Napels of Rotterdam is hij in geen velden of wegen te bekennen.

Nog in 2019 voorspelde Teslatopman Elon Musk 'zeker weten' een miljoen robottaxi's in 2020. Inmiddels heeft er wat verwachtingsmanagement plaatsgehad in de bestuurskamers van grote autofabrikanten: de volledig zelfstandig rijdende auto komt er misschien wel nooit. Zelfs bedrijven die zich erin hebben gespecialiseerd, lijken daar nu van overtuigd. 'Waarom zou je dat willen?', vraagt Kyle Vogt zich af als Reuters hem ernaar vraagt. Vogt is de baas bij Cruise, het onderdeel van General Motors dat zich bezighoudt met autonoom rijdende voertuigen. Hij voorziet een wereld waarin robotauto's zich grotendeels zelfstandig kunnen redden (in elk geval in de Verenigde Staten), maar met een vloot menselijke chauffeurs als achtervang, die op afstand meekijken en kunnen ingrijpen als het misgaat.

Musk denkt nog steeds dat zijn zelfrijdende Tesla's er 'dit jaar' zullen zijn, maar het autoconcern weigerde te reageren toen nog eens werd geïnformeerd naar de stand van zaken.

Tegelijkertijd is er haast. Fabrikanten en beleggers hebben vele honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in de technologie en zullen niet heel lang bereid blijven dat te doen. Zoals de baas van onderzoeksbureau Edge Case Research tegen het persbureau zegt: 'Als ze er de komende twee jaar niet in slagen hun doel te bereiken, zullen ze niet meer bestaan.'