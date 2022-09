Zaterdag was hij al te gast bij het tv-programma Matthijs gaat door, maar maandag presenteerde topchef Sergio Herman in Yerseke pas officieel zijn nieuwe kookboek Hommage. Het is een ode aan de Zeeuwse mossel en tevens een buiging voor zijn ouders. "De mossel heeft ons gezin gevormd."

Als de 52-jarige rockgod van het fornuis een nieuw boek lanceert, is de crème de la crème van de Nederlandse culinaire schrijvers er als de kippen bij. Jannie van der Heijden zijgt in de Oesterij in Yerseke neer op een houten bankje waarop een opgevulde jutezak het zitvlak nog enig comfort biedt. Vroeger werden mosselen in zulke zakken verpakt. Geen André van Duin aan Jannie's zijde, maar kok, schrijfster en tv-presentator Yvette van Boven. "Gezellig dat we weer eens naast elkaar zitten."

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar heeft geen betere plek kunnen kiezen voor de boekpresentatie. Het paviljoen ligt direct aan de Oosterschelde waarin het 'zwarte goud' gedijt. Misschien ook wel een symbolische plek, want na culinaire omzwervingen is Sergio Herman, de voormalige driesterrenchef van Oud-Sluis en eigenaar van een reeks (sterren)restaurants in Nederland en België, terug bij af: de Zeeuwse mossel.

Herman schreef al 14 kookboeken, maar Hommage is wel zijn meest persoonlijke document. Mosselen zitten in Sergio Herman's DNA. Als kind maakt hij mosselen schoon in het restaurant Oud-Sluis van zijn ouders Ronnie en Ans Herman. Hij helpt mee in de keuken, spiekt hoe vader mosselen en vis bereidt, gaat het vak in en leert van de meester Cas Spijkers alle keukengeheimen. "De geur van het mosselkookvocht vergeet je nooit meer. Die trok in je kleren, zelfs in je huid. En die geur drong ook door de planken zoldering heen. Boven rook het altijd naar mosselen."

Beroemde saus

Oud-Sluis is in die tijd een vermaard restaurant, waar per dag 300 maaltijden worden geserveerd. "Soms leek het alsof heel België er kwam eten. Gasten kwamen vooral voor mosselen. Het kookvocht van de mosselen vormde de basis van mijn vaders beroemde saus. Daar gingen kruiden, knoflook en witte wijn bij, als ook veel thijm en zwarte peper. Hij maakte de saus af met room, gezouten boter en citroensap. En daarna de pan goed schudden. Het is secondenwerk, je moet erbij blijven als je mosselen kookt."

Als de schouders van zijn vader Ronnie capituleren door het vele omschudden van de pannen, neemt de jonge Sergio het restaurant over. Maar allengs ontwikkelt hij een haat-liefde voor de mossel. "Ik was jong en ambitieus. Ik wilde mensen andere gerechten laten proeven. Bovendien begon dat mosselseizoen me tegen te staan. Elk jaar hetzelfde liedje. Het seizoen werd ook steeds vervroegd omdat de Belgen stonden te popelen. Ik was er klaar mee."

Seksshop

Sergio gaat voor fine dining met complexe gerechten. Aanvankelijk lijkt dat commerciële zelfmoord. Gasten snappen de koerswijziging van Oud-Sluis niet. "We stonden voor het raam te kijken of er gasten zouden komen. Dan zagen we autolampen naderen, maar die mensen gingen niet naar ons, maar naar de seksshop. 'Klootzakken', riep ik. Hier kun je ook een mosseltje eten hoor!"

De paniek slaat toe. Toch zet hij door, met als kroon een eerste Michelinster in 1999. En zeven jaar later prijken er drie sterren op de gevel. In 2013 sluit hij Oud-Sluis. Hij bouwt daarna een imperium op met topzaken in Antwerpen (Le Pristine en The Jane, waarvan de laatste recent is overgenomen door chef Nick Bril) en Cadzand-Bad (Pure C, AIRrepublic en Blueness). Ook opent hij een reeks luxe frietzaken.

De liefde voor de mossel is nooit geluwd, al kon je bij Herman's restaurants geen pannetje mosselen bestellen. "Mosselkookvocht is wel de basis voor veel van mijn sauzen, omdat er enorm veel smaak in zit. Maar ik heb de mossel herontdekt tussen de twee corona-lockdowns in. Op het strand van Zeebrugge serveerden we in een pop-up restaurant Moules Frites: mosselen in witte wijnsaus met friet. Een ode van mijn vader. Toen voelde ik eens weer: 'de mossel heeft ons gezin gevormd'. Ik had flashback na flashback. Die gaven me het idee om dit boek Hommage te maken. Het is een eerbetoon aan mijn vader én aan de mossel."

Zijn vader en mentor Ronnie overlijdt in 2017. Met hem in gedachten geeft Sergio zijn moeder Ans maandag het eerste exemplaar. Een emotioneel moment. Hommage biedt naast zijn persoonlijk verhaal 50 mosselrecepten die 'iedereen makkelijk thuis kan bereiden'. Inspiratie haalt hij uit allerlei wereldkeukens, van Spanje tot Singapore. De mosselsector heeft voetbalanalist Jan Boskamp al als ambassadeur, maar bezit met de gelauwerde chef-kok Sergio Herman nu het ultieme uithangbord. "Veeg je brood door die mosselpan. Dat is echt een geluksmomentje."