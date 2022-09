De almaar stijgende gasprijzen raken hoe langer hoe meer ook amateursportclubs. Bij een voetbalclub in Scherpenzeel is het zelfs zó erg, dat spelers doordeweeks niet meer mogen douchen na de training. "Onder het zweet in de kantine moeten zitten, dat is voor niemand fijn."

Volgens voorzitter Gijs van den Broek van VV Scherpenzeel gaat het om een noodregel om te voorkomen dat voetballen straks te duur wordt. "We proberen iets te doen waardoor we de contributie niet omhoog te hoeven gooien. Zodat mensen hun kinderen gewoon nog lekker kunnen laten voetballen."

"Net zoals veel andere verenigingen moesten we noodgedwongen een nieuw variabel energiecontract afsluiten." Hoeveel de kosten waren, en hoeveel deze gaan stijgen, kan Van den Broek niet precies zeggen. "Maar het gaat om een stijging van ongeveer vijftienduizend euro."

"We hebben elf jeugdelftallen en vijf seniorenelftallen. Nou reken maar uit, dat zijn minimaal 166 mensen die allemaal bij ons komen douchen na de training. Deze extreem hoge rekening heeft veel impact op onze begroting. We willen niet dat onze reserves alleen naar de gasrekening gaan."

Vanaf vandaag mag er daarom niet meer gedoucht worden na de training. Op wedstrijddagen mag dat overigens nog wel. Ook is de vereniging aan het kijken wat er nog meer gedaan kan worden om de energiekosten te drukken, zoals het gebruik van ledlampen in de veldverlichting.

Douchemuntjes

De maatregel kan bij het grootste gedeelte van de voetballers op begrip rekenen, denkt Van den Broek. "Vooral onder de jeugd, die passen zich redelijk eenvoudig aan. Maar leuk is het natuurlijk niet. Nu is het nog warm, maar straks wordt het koud, gaat het regenen, dan wil je wel even kunnen douchen. Vooral de senioren willen vaak na de training nog even een pilsje doen, dan is het niet fijn om onder het zweet in de kantine te moeten gaan zitten."

"Afgelopen weekend was de derby tegen Valleivogels, toen werd er gekscherend gevraagd: 'Doe maar vijf biertjes, en oh, doe ook maar vijf douchemuntjes.' Daar kan ik wel om lachen. Helaas zou het ook heel veel geld kosten om om te bouwen naar een installatie met douchemuntjes", grapt hij.

Spelers worden betaald uit sponsorfonds

Toch vreest hij dat de maatregel voor scheve gezichten gaat zorgen: "We maken er geen geheim van dat we ons eerste elftal betalen, ik zie de vraag al aankomen waarom dáár het geld niet vandaan gehaald wordt."

"Het betalen van die spelers en de energiekosten hebben echter niks met elkaar te maken. Die spelers worden betaald uit een sponsorfonds, er gaat geen cent aan contributie naar de spelers toe. Ik hoop dat het om een tijdelijke maatregel gaat", zegt Van den Broek. "Maar op dit moment is nog helemaal niet te zeggen hoe lang dit gaat duren.

KNVB: VV Scherpenzeel niet de enige

VV Scherpenzeel is niet de enige club die in de problemen komt door de stijgende energieprijzen. Een woordvoerder van de KNVB zegt het verhaal te herkennen: "De precieze maatregelen die er genomen worden zijn bij ons niet bekend, maar het wordt wel duidelijk dat steeds meer clubs zoekende zijn naar wat ze kunnen doen om de energieprijzen te compenseren."

"De vrees bij ons is dat de contributies omhooggaan, waardoor voetbal voor sommige mensen te duur wordt. We vinden het belangrijk dat sport en beweging toegankelijk blijft, ook omdat het dankzij corona lange periodes heeft stilgelegen."

Volgens de KNVB krijgen alleen al de voetbalclubs te maken met een lastenstijging van 66 miljoen euro. "Dit is één van de redenen waarom we afgelopen vrijdag een brief naar de overheid hebben gestuurd. We pleiten voor meer compensatie, een noodfonds voor clubs die dreigen te moeten sluiten, en meer geld voor verduurzaming van voetbalclubs."