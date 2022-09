De Weense regisseur Marie Kreutzer werpt met Corsage een frisse blik op Sisi. De Oostenrijkse keizerin rebelleert, als een punkrocker avant la lettre. Er is zelfs sprake van een kleine Sisi-revival.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tijdens een officiële ontvangst valt keizerin Elisabeth van Oostenrijk ineens flauw. Commotie alom. Maar even later, omringd door een paar getrouwen, giert ze het uit. Elisabeth, bijgenaamd Sisi, heeft de flauwte geveinsd om aan het ceremonieel te kunnen ontsnappen. In de film Corsage, de Sisi-film van de Oostenrijkse regisseur Marie Kreutzer (44), gebeuren wel meer onverwachte dingen.

De naar vrijheid lonkende, negentiende-eeuwse monarch rookt, masturbeert en laat een tatoeage zetten. Een prachtige acteerprestatie van hoofdrolspeelster Vicky Krieps, die er eerder dit jaar voor bekroond werd op het filmfestival van Cannes. Met Sissi, de suikerzoete filmtrilogie uit de jaren vijftig die de jonge titelvertolkster Romy Schneider wereldberoemd maakte, heeft de nieuwe film niet veel te maken. Om misverstanden te voorkomen: de filmmakers van toen schreven 'Sissi' met dubbel s, terwijl haar bijnaam toch echt met een enkele s werd geschreven. Niet Sissi maar Sisi ging de analen in.

Toch is Corsage geen reactie op de films met Romy Schneider, die aanzienlijk bijdroegen aan de Sisi-mythe. "Ik heb de Sissi-films als kind zelfs nooit gezien", zegt Marie Kreutzer. "Ik had alternatieve ouders die niet toestonden dat ik veel televisie keek. Toen ik wat ouder was, heb ik wel delen uit de films gezien. De hele trilogie zag ik pas toen ik bezig was met de research voor Corsage."

Toeristische trekpleister

Kreutzer - donkere krullen, speelse glimlach - was als Oostenrijkse natuurlijk wel bekend met het fenomeen Sisi. "Ik woon in Wenen", zegt ze, "de stad waar de Duitse Elisabeth vanaf haar huwelijk met de Oostenrijkse keizer Franz Joseph in 1854 woonde, en waar ze 124 jaar na haar dood nog steeds de grootste toeristische trekpleister is. Schloss Schönbrunn, het barokke zomerpaleis, ligt er prachtig bij. En nergens in Wenen ontkom je aan Sisi's beeltenis, ze prijkt op koffiemokken, koekblikken en smartphonehoesjes. Van al haar juwelen kun je reproducties kopen. Ook is er veel literatuur over Elisabeth."

Zelf had Kreutzer nooit gedacht dat ze zich zo intensief met de Oostenrijkse keizerin zou bezighouden. Het idee voor een film kwam uit onverwachte hoek, van de Luxemburgse actrice Vicky Krieps met wie ze in 2016 een kleine arthousefilm had gemaakt. "De samenwerking was goed bevallen", zegt ze, "en Vicky opperde: waarom gaan we niet samen een nieuwe Sisi-film maken?"

Kreutzer kon haar oren niet geloven, zegt ze. "Een Sisi-film? Ik?" Toch dook ze de archieven in en las ze alles wat los en vast zat, om te kijken of ze geïnspireerd raakte. Dat gebeurde, al waren het niet de vele biografieën die haar troffen, maar de dagboeken van Sisi's hofdames en kinderen en de brieven die Sisi schreef aan haar echtgenoot en andersom.

"Biografieën zijn niet objectief", zegt Kreutzer, "ze zijn gevormd door de tijd waarin ze zijn geschreven, door de gedachten die leven in het hoofd van de auteur. Intrigerend vond ik wat mensen te vertellen hadden die echt met de keizerin leefden. Getuigenissen uit eerste hand. Zoals het dagboek van haar dochter Marie Valerie en vooral het dagboek van haar hofdame en goede vriendin Marie Festetics. De laatste zit ook in de film, aan het slot vermomt Marie zich als Sisi, omdat de keizerin niet meer in het openbaar wil verschijnen."

Wurgende hofprotocol

Corsage begint een paar dagen voor Sisi's veertigste verjaardag, in december 1877. Sisi is al lang niet meer het meisje dat op haar zestiende trouwde met de keizer. Elisabeth is een vrouw met een dood kind en een, zo suggereert de film, homoseksuele echtgenoot met een enorme pornosnor. Het wurgende Weense hofprotocol is ze al lang beu. Ze snakt naar vrijheid, iets wat keizerin Elisabeth verbindt met prinses Diana die ook filmmakers blijft inspireren.

"Wat mij tijdens de research trof, waren de kleine daden van rebellie", zegt Kreutzer. "De keizerin was een roker. Ik weet niet of het roken iets te maken had met haar eetprobleem, maar ze mocht in ieder geval niet in het openbaar roken. Dat werd niet erg elegant gevonden voor een vrouw. Maar op een dag is ze in de koets betrapt met een sigaret. Iedereen had het erover. Ik vond het meteen een prachtig verhaal, interpreteerde het als een kleine verzetsdaad."

In de film heeft Sisi een eetprobleem dat op anorexia lijkt. Ze eet nauwelijks en sport veel, om maar die wespentaille van 40 centimeter te behouden. "Een dun lichaam was indertijd geen schoonheidsideaal", vertelt Kreutzer. "Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe ze ertoe kwam om zichzelf zo uit te hongeren, ik weet wel dat een eetprobleem vaak met controle te maken heeft. Elisabeth had politieke interesses maar geen ruimte om zich te uiten. Ze was een liefhebbende moeder maar mocht haar kinderen niet zelf opvoeden. Sisi leefde in een korset. Het enige waar ze controle over had was haar lichaam."

Kreutzer zag Sisi meer en meer als een vrouw die rond haar veertigste de controle over haar leven terug wilde. "Ze besloot op een dag dat ze zich niet meer wilde laten schilderen. Ook nam ze het besluit om haar gezicht niet meer in het openbaar te tonen. Ze verborg zich achter voiles en waaiers. Ik vond dat een heel interessante beslissing, een keizerin die voor ieders ogen verdween."

Celebrity-cultuur

Kreutzer stortte zich uiteindelijk met hart en ziel op het Sisi-project omdat ze ontdekte dat Sisi's verhaal ook weerklonk in de moderne tijd. "Je zou Sisi kunnen zien als een van de eerste slachtoffers van de celebrity-cultuur. Natuurlijk waren er in de negentiende eeuw nog geen sociale media, maar Sisi stond heel erg in de belangstelling van het publiek. Ze werd geroemd om haar jeugd en schoonheid en werd gezien als een stijlicoon. Het resultaat was dat ze geen privéleven meer had, nooit meer alleen was. Ze was publiek bezit geworden."

In de film zie je hoe Sisi begint te rebelleren, als een punkrocker avant la lettre. Kreutzer heeft de geschiedenis goed bestudeerd, maar nam wel de vrijheid om de feiten te interpreteren en heel secuur haar eigen beelden en geluiden te kiezen. Daarmee is het net alsof de film Sisi bevrijdt. De keizerin steekt bij een diner opeens triomfantelijk haar middelvinger op. Ze knipt haar lange haren af. En wie had dat gedacht: Sisi spuit heroïne. Kreutzer heeft dat niet verzonnen. Heroïne werd indertijd - we hebben het over het Habsburgse Rijk - gezien als een medicijn, als iets onschuldigs waar je rustig van wordt.

"Hoe langer ik me met Sisi bezighield hoe boeiender ze werd", zegt Kreutzer. "Alle kitsch gleed van haar af, van de Sissi-trilogie uit de jaren vijftig tot de Sisi-snuisterijen in souvenirwinkels. De keizerin liet daadwerkelijk een klein anker op haar schouder tatoeëren, een mooi symbool van hoop. De schouder die je in de film ziet is trouwens van mij. Ik heb tijdens het filmen echt een ankertje laten tatoeëren, als herinnering."