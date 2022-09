Stel: je woont al vele jaren in een huis met een fijne tuin. En opeens moet je een stuk van die grond inleveren, er duizenden euro's voor betalen of de daarop staande schuur zelfs gedeeltelijk afbreken. Klinkt opmerkelijk. Maar in Oldebroek is het aan de orde van de dag. "Walgelijk!''

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het veroorzaakt veel onrust, verzekert Carlo van de Put. Hij vuurde namens Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) een rits met vragen op het college van burgemeester en wethouders af over het Project Grondgebruik. Uitvloeisel daarvan is dat iedere inwoner die mogelijk gemeentegrond in gebruik heeft bericht krijgt van de gemeente. Vervolgens kunnen ze de grond teruggeven, kopen of een beroep doen op verjaring.

In de meeste gevallen vormde dat schrijven een onaangename verrassing. "Vaak weten mensen helemaal niet dat de grond van de gemeente is'', zegt van De Put. "Ze hebben het zo gekocht en door de verkoper of makelaar is er met geen woord over gesproken. En nu moet je er opeens voor gaan betalen. Dat gaat vaak om 3000 tot 4000 euro. Maar ik heb ook al bedragen van 20.000 euro gehoord.''

Volgens Van de Put voelen zeker 25 inwoners zich belazerd. Vijf daarvan hebben hun verhaal gedaan tegenover de Stentor. Maar omdat ze nog in onderhandeling zijn met de gemeente, wil niet iedereen met naam en toenaam reageren.

Woest

De aan de Rustenburgsweg in Oldebroek woonachtige Marco Port heeft daar lak aan. Hij is namelijk woest. "Ik moet 2 meter van onze schuur afbreken of 4000 euro betalen, omdat deze 40 centimeter over de kadastrale grens staat. Om voor verjaring in aanmerking te komen, moet ik bewijzen dat het al twintig jaar zo is. Ik heb een foto van achttien jaar geleden aangeleverd waarop te zien is, dat dat bij de vorige schuur ook al het geval is. Die was volgens de gemeente niet geldig. Maar ik maak niks over, want hier klopt geen reet van. Ik ga toch mijn eigen grond niet kopen?!''

Port heeft zijn hoop nu gevestigd op CVO: dat de met drie zetels gezegende partij wel voet aan de grond krijgt bij de gemeente(bestuurders). "Het ergste vind ik nog dat er helemaal niet met de gemeente te praten valt. Ze reageert nergens op.''

Opsporing Verzocht

Wim Vierhuizen gooide het over een compleet andere boeg. Om te bewijzen dat de heg die zijn voortuin van het trottoir scheidde meer dan twintig jaar gestaan heeft, begon hij op Facebook een soort Opsporing Verzocht. Iemand die hem een oude foto (periodes 1976-1978 of 2000-2001) kan leveren van de voortuin aan de Stouwdamseweg 3, krijgt een beloning van 50 euro. "Die foto kan als bewijsmateriaal dienen dat het verjaard is.''

"Zelf ben ik daar meer dan 200 procent van overtuigd, maar de foto's die ik tot nu toe heb aangeleverd accepteert de gemeente niet. "Zoveel wantrouwen; dat zet kwaad bloed. Walgelijk gewoon. Deze grond is al sinds 1976 in gebruik en nu zouden we er opeens zo'n 2500 euro voor moeten betalen. Dat ga ik niet doen. Waar gaat het over: een strookje van 1 meter 50 breed. Ik vind het echt kinderachtig.''

Grond met bebouwingsmogelijkheden: 130 euro per vierkante meter

De gemeente Oldebroek wil op dit moment niet op vragen van de Stentor ingaan. Op haar website valt te lezen dat het project Grondgebruik in december 2020 van start is gegaan. Hiermee wil ze 'het gebruik van gemeentegrond samen met bewoners op een goede manier voor beide partijen regelen'.

Mensen kunnen de gemeentegrond teruggeven of kopen. Met bebouwingsmogelijkheden bedraagt de prijs 130 euro per vierkante meter; zonder bebouwingsmogelijkheden 65 euro. Of een beroep doen op verjaring. Daarbij zijn er twee opties: bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring. In het eerste geval moet sprake zijn van bezit. Je moeten aantonen dat de grond voor een periode van minimaal twintig jaar in je bezit is. Bij verkrijgende verjaring moet sprake zijn van bezit en goede trouw. Je moet het bezit over een periode van tien jaar aan kunnen tonen.