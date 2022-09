Het is zeker geen efficiënte vorm van reizen, maar juist daarom kan liften ons zoveel leren, vinden filosofen Dirk-Jan Laan en Dennis Prooi. Ze schreven er een boek over, Een filosofie voor het onderweg-zijn. Trouw lift een dag mee, van Deventer naar Maassluis.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

10.33 uur

Dirk-Jan Laan (30) en Dennis Prooi (36) staan aan de oever van de IJssel. Het is licht bewolkt. In de verte glijden auto's op een brug de rivier over; horen doe je ze niet vanaf hier. De filosofen kijken uit over de uiterwaarden, volgen met hun blik een zwerm vogels. Dan zetten ze zich in beweging, richting de auto's op de brug, die rijden op de A1 richting Amsterdam.

11.00 uur

BP-benzinestation Koerhuis, aan de oprit van de snelweg. Dirk-Jan vraagt een medewerker van het benzinestation om een oude kartonnen doos. Hij scheurt er een kant van af en schrijft er 'R'DAM' op. Hun bestemming vandaag: Dennis' ouders nabij Maassluis, onder de rook van Rotterdam.

Bespiegelingen

Liften deden ze vaker. In 2014 zelfs naar Hongkong. Daarover schreven ze het boek Een filosofie voor het onderweg-zijn, een reisverslag en essay ineen. "Tijdens de pandemie zijn we elkaar onze bespiegelingen op de reis gaan mailen", vertelt Dennis. Hij is net uit Hongkong overgekomen, waar hij filosofie doceert. "Daaruit is dit boek ontstaan."

Ze gaan in de berm staan, vlak voor het benzinestation. "Veel filosofie is geschreven door en voor zittende mensen", vervolgt Dennis. "Wij wilden juist onderzoeken welke plek onderweg zijn in het denken heeft. En dan specifiek het liften - dat bleek in de filosofie onontgonnen terrein."

Dirk-Jan: "Wij maken in het boek een onderscheid tussen onderweg zijn en 'onderweg-zijn', met een streepje ertussen dus. Onderweg zijn is: ergens naartoe gaan met het idee iets te bereiken, van A naar B. 'Onderweg-zijn' gaat nergens heen, en kan je zomaar ergens tussen A en B ten deel vallen. Onderweg-zijn is een vloeibare manier van in de wereld zijn. Het weekt je los van je vertrouwde patronen."

Volslagen zinloos

Typerend voor liften is het passieve en onvoorspelbare karakter ervan. Dirk-Jan: "Anders dan bij wandelen kun je niet zelf bepalen of je vooruit komt. Het voelt volslagen zinloos. Je hebt niet in de hand waar je precies zult eindigen. Dus moet je dat loslaten. Daarmee word je ontvankelijk voor 'onderweg-zijn'. Je breekt dan los uit wat we in ons boek je 'vlek' noemen. Daarmee bedoelen we: een ruimte met vaste betekenissen, een kader waarbinnen alles zijn plaats en waarde heeft: vertrouwd, bekend, voorspelbaar. Je thuis, zeg maar."

12:24 uur

"Beet!" roept Dirk-Jan, als een grijze Hyundai stopt. De chauffeur, een kale man in Kahol Lavante blouse, is op weg naar Amsterdam. Eenmaal op de snelweg rolt het gesprek naar Dennis' verslaving aan cola, die hij blijkt te delen met de chauffeur. Pepsi Max blijkt hun beider favoriet. "Ach, beter dan een alcoholverslaving", meent de chauffeur.

Opeens wordt hij emotioneel. "Mijn vrouw had een alcoholverslaving... Ze overleed vier maanden geleden." De chauffeur vertelt verder, met trillende stem. Wie zijn vrouw was, hoe ze stierf. Dirk-Jan legt een hand op zijn schouder.

Anoniem en intiem

"Mensen storten vaak hun geheimen over je uit tijdens het liften", zegt hij als ze zijn afgezet bij Amersfoort. "Het heeft een vreemde mix van anonimiteit en intimiteit. Elke lift is een geschenk. Dat hoort bij dat passieve karakter ervan. Liften is een oefening in ontvangen. Je ontdekt dat als je je kwetsbaar opstelt, langs de kant van de weg met je duim omhoog, mensen je iets willen geven, je welkom heten in hun persoonlijke ruimte en hun verhalen met je delen."

In het benzinestation koopt Dirk-Jan een waterijsje en Dennis een, jawel, Pepsi Max. Als ze de winkel uitlopen, wacht een jong stel hen op. "We zagen jullie daarmee naar binnen gaan", wijst de vrouw op het bordje in Dirk-Jans hand. Ze kunnen mee in hun blauwe Polo. Zo gaat het wel heel makkelijk.

14:39

File. Door het glazen dak van een Renault Espace valt zonlicht naar binnen. De auto waar Dirk-Jan en Dennis in meeliften staat vast op de A27, ter hoogte van Nieuwegein. Achter het stuur een studente diergeneeskunde die op weg is naar haar ouders in Zwijndrecht.

Dennis vertelt over hun reis naar Hongkong. "Er was een moment dat we echt wanhopig werden. Na Litouwen kwam er een weg naar Moskou van 400 kilometer. Prima weg, hoor. Maar: geen auto's. Echt geen enkele. We voelden ons verloren, ver weg van wat ons vertrouwd was. Zelfs het liften als handeling, en dat is al niet eens echt een handeling, ging niet meer."

Liften, vervolgt hij, is natuurlijk sowieso een vrij inefficiënte manier van reizen. "Maar hier grensde dat aan het absurde. Met je duim omhoog langs een volkomen lege weg staan. Over die 400 kilometers hebben we dágen gedaan, van dorpje naar dorpje. We zagen de futiliteit van onze voortgang op de kaart van dat immense land."

Dirk-Jan: "Liften betekende hier dat we het hele idee van voortgang los moesten laten. Toen hebben we echt het 'onderweg-zijn' ontdekt. We hingen in het luchtledige."

Toeval en willekeur

Dennis: "Ik merkte dat ik met andere ogen naar mijn 'normale' leven thuis keek.Doordat we een soort betekenisloosheid ervoeren, zag ik hoe toevallig en willekeurig 'betekenis' überhaupt is. Mijn thuis met al zijn vanzelfsprekendheden had ook anders kunnen zijn. Wat daaraan vast lijkt, is in werkelijkheid fluïde. Normaal ben je je daarvan niet bewust. Je beseft dat pas als je in echt vreemd gebied bent en geen controle meer hebt, zoals daar in Rusland."

De file lost op. Dennis: "Liften leert je ook hoe je als mens continu dingen zinvol probeert te maken. Neem het liften zelf. Dat is een vrij nutteloze bezigheid. Je kunt er ook niet 'goed' in worden, want je bent afhankelijk van anderen. Maar als lifter ga je toch weer zoeken naar houvast. Je bedenkt rituelen waarmee het liften - hoop je - beter gaat. Glimlachen, geen zonnebril opzetten, op bepaalde plekken staan. Die trucs slaan meestal nergens op. En juist omdat dit zo overduidelijk is, word je je bewust van het feit dat je je handelingen zinvol probeert te laten zijn. Je ziet dat je betekenis aan het projecteren bent op je omgeving. Dat je het betekenisloze, 'onderweg-zijn', niet durft te laten gebeuren."

Dirk-Jan, nadenkend: "De waarde van liften is dus dat je inziet dat je constant waarde aan het zoeken bent."

15:24 uur

Hendrik-Ido-Ambacht. Weer een benzinestation. Na een verlate en nogal lang uitgevallen lunchpauze graait Dirk-Jan, duidelijk de bordjesmens van de twee, in een vuilnisbak en diept er een kartonnen bord uit op. Hij schrijft er 'S.DAM' op - Schiedam. "In Rusland", vertelt hij, "maakte een chauffeur een bordje voor ons die in heel Rusland succes zou garanderen: 'We are completely sober', stond er, 'wij zijn volledig nuchter'." Dennis: "Zelf was-ie stráálbezopen."

17:26 uur

Nog steeds Hendrik-Ido-Ambacht. "Het ging ook té goed tot nu toe", mompelt Dennis. Dirk-Jan vist een nieuw bordje uit de kliko. 'HvH' schrijft hij erop - Hoek van Holland. Het helpt niet. Dirk-Jan haalt zijn schouders op. "Liften is een hogere vorm van lanterfanten. Wie goed kan niksen, kan ook goed liften."

19:23 uur

Een auto stopt! Helaas: hij gaat de verkeerde kant op.

19:59 uur

Dirk-Jan besluit wéér een nieuw bordje te maken. Dit keer smijt hij er, uit baldadigheid en ook wel een beetje radeloosheid, de tekst 'WE WACHTEN AL 3 UUR' op. "Dit is wel een heel wanhopig bordje", zegt Dennis. Maar verrek, Dirk-Jan heeft 'm nog niet in de lucht gestoken of een zilveren Toyota Avensis stopt. Dirk-Jan vertelt de chauffeur over hun boek. "Oh…", roept ze. "Jullie doen dit voor de lol?!"

Vast in Hongkong

20:42 uur

De filosofen stappen uit bij een bushalte in Overschie. Geen ideale liftplek. Ze besluiten naar de A20 te lopen. Dat is een heel eind. Een brug over, langs de Van Nellefabriek. "De afgelopen drie jaar ben ik Hongkong niet uit geweest", vertelt Dennis ondertussen. "Nu pas, door het liften, merk ik hoe vast ik zat. Té vast. Ik ben daar echt angstiger geworden, was zelfs bang om naar Nederland te vliegen, mijn Hongkongse 'vlek' te verlaten."

Bij de oprit van de A20, in een rommelig bedrijventerrein, kunnen ze alleen pal voor het snelwegbord staan. "Kán hier wel iemand stoppen?", vraagt Dennis vertwijfeld. Als automobilisten dat al zouden willen. De meeste geven extra hard gas als ze de lifters zien. Na een tijdje begint ook Dirk-Jan de hopeloosheid van de situatie in te zien en lopen ze verder, Rotterdam in. De moeheid begint toe te slaan.

21:28 uur

Maassluis. Eindelijk. Bij Domino's Pizza stappen ze uit, naast een parkeerterrein dat dienstdoet als openluchtbioscoop. Nu alleen nog met het pontje, maar dat kan te voet. Dennis zucht. "Het is toch weer gelukt." Net op tijd, want het duister valt. Nadenkend: "Alléén maar onderweg zijn - dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn, de hel."

Dirk-Jan knikt. "Het gaat om de afwisseling. Je hebt een thuis nodig. Maar af en toe moet je alles loslaten om weer vrij te kunnen denken."