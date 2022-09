De gemeente Rotterdam moet zo snel mogelijk een plan opstellen om te voorkomen dat een grote groep armen finaal onderuit gaat. Het energieplan van het kabinet is niet genoeg om een ramp te voorkomen in de armste stad van het land.

Dat stellen hulpverleners en instanties die opkomen voor kwetsbaren in de stad. "Als we nu niet in actie komen, hebben we straks een probleem waar we de omvang nog niet van kunnen beseffen", zegt ombudsman Marianne van den Anker. "Alles wordt duurder, niet alleen de energie. De telefoon staat hier roodgloeiend: allemaal mensen die niet meer weten hoe ze hun rekeningen moeten betalen. Ik hoor van moeders die boodschappen stelen om hun kinderen eten te kunnen geven, jongeren die gaan dealen om de schulden van hun ouders op te lossen. Dat gebeurt gewoon in deze stad."

Lokettenjungle

Maandag werd bekend dat het kabinet aan een plan werkt om mensen te helpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Een belangrijke stap voor veel Rotterdammers, zegt Van den Anker. "Maar het probleem is veel groter. Heel veel mensen zitten nu al diep in de problemen. En er zijn genoeg regelingen en potjes om die mensen te helpen, maar ze raken verstrikt in de lokettenjungle."

Van den Anker wil onder meer dat de gemeente zo snel mogelijk werk maakt van een centraal loket met één telefoonnummer, waar iedereen die krap zit kan aankloppen voor hulp. "Of je nou student bent of AOW'er, of je Nederlands spreekt of niet, of je internet hebt of niet. Weg met al die loketten. Je moet iemand aan de lijn kunnen krijgen die naar je luistert als je in de knel zit, waar je maar één keer je gegevens hoeft te geven en daarna de hulp krijgt die je nodig hebt."

Kwetsbare mensen

Andere instanties onderschrijven Van den Ankers noodkreet. Zoals Goud van Noord, een stichting die kwetsbare mensen helpt in het Oude Noorden. "Er is enorme behoefte aan zo'n centraal loket, waar je een mens spreekt, die je bij de hand neemt", zegt Gerlinda Robbertsen. "Er zijn veel regelingen, maar je moet nu twintig keer per jaar op je knieën om hulp te krijgen. Elke regeling vraagt een lange procedure vol formulieren die voor veel mensen gewoon te ingewikkeld zijn. Door de taal, of doordat ze een lichte verstandelijke beperking hebben, bijvoorbeeld. Dan is DigiD gewoon iets heel lastigs. Geen wonder dat 20 procent van de Rotterdamers die recht hebben op energietoeslag, dat nog steeds niet hebben gedaan."

Maar één maaltijd per dag

Robbertsen ziet 'een grote groep mensen die al lang op het randje leeft en nu echt in de problemen komt', zegt ze. "Ze schuiven met rekeningen, proberen in stilte elke dag weer een oplossing te vinden, eten maar één maaltijd per dag - maar er komt een moment dat het echt niet meer lukt. En dan staat een moeder hier huilend voor de deur omdat ze geen eten meer kan halen voor haar kinderen. Dat is verschrikkelijk."

Ook Robbertsen zegt dat veel arme Rotterdammers steeds verder in de knel komen door de gestegen prijzen van levensonderhoud. Aan de inflatie lijkt voorlopig geen einde te komen. "Het voelt als een onweersbui die in de lucht hangt, en waarvan je weet: hij kan elk moment losbarsten. In die fase zitten we nu. En ik wil een overheid die er nu voor gaat liggen, die het niet laat gebeuren dat mensen massaal onderuitgaan. Hoe de overheid in de bres sprong voor ondernemers tijdens corona, dat wil ik nu ook zien. Dat was bedrijven overeind houden, nu moeten we mensen overeind houden."

Dat veel Rotterdammers het moeilijk hebben, merk je overal in de stad. Bijvoorbeeld in de Poolse supermarkt aan de Oleanderstraat in Bloemhof, Rotterdam-Zuid. "Er wordt veel meer gestolen", zegt Irina van achter de kassa. "Oude mensen, maar ook kinderen. Soms één blikje, maar er zijn ook mensen die een grote tas vol gooien en denken dat we dat niet zien."

Wat inmiddels ook elke dag gebeurt: mensen die vragen of ze hun paar boodschappen een dag later mogen betalen. "Als het mensen zijn die ik ken, dan vind ik het goed. Maar mensen die ik nog nooit gezien heb, moet ik uitleggen dat we daar niet aan kunnen beginnen. Ik vind het wel pijnlijk, maar wij moeten ook onze rekeningen betalen."

Armste stad van Nederland

Nergens in Nederland wordt de inflatie zo hard gevoeld als in Rotterdam, de armste stad van Nederland. Eén op de acht huishoudens moet hier rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum, meer dan waar ook in het land. Eén op de zeven kinderen groeit op in een gezin dat onder het sociaal minimum leeft. 15,5 procent van alle huishoudens kampt met problematische schulden.

"En als je eenmaal in de schulden zit, vliegt het geld onder je vandaan", zegt Gerlinda Robbertsen, die met de stichting Goud van Noord kwetsbare mensen helpt in het Oude Noorden. "Als je moet rondkomen van 50 euro in de week en er vliegt ook nog eens geld uit doordat de schuldeisers in de rij staan, dan wordt het heel zwaar. Ik schrik niet meer van mensen die maar één keer per dag eten, hoe verschrikkelijk het ook is."

De gemeente doet veel om armoede tegen te gaan. De nieuwe coalitie heeft 20 miljoen gereserveerd voor een armoedefonds, en een speciale wethouder voor armoedebestrijding aangesteld: Enes Yigit (Denk). Hij zegt de zorgen van de Ombudsman te delen: "Het idee van één loket is sympathiek. De gemeente Rotterdam streeft ook naar eenduidige toegang voor Rotterdammers."

In de praktijk is dat de Vraagwijzer voor volwassenen en het Jongerenloket waar Rotterdammers terecht kunnen met vragen over (schuld)hulp, licht de wethouder toe. "Daarnaast begrijp ik het idee van de Ombudsman om juist die Rotterdammers te bereiken die de stap naar de gemeente niet zo snel zetten. Hiervoor werken we goed samen met organisaties in de stad zoals voedselbank, welzijn, kerken en moskeeën."

Noodverband

Collectieve maatregelen om grote groepen Rotterdammers financieel te helpen noemt de wethouder 'een noodverband'. "Primair dient het kabinet de bestaanszekerheid te garanderen door het (minimum)inkomen te verhogen of de (energie)lasten te verlagen. Het energieplan van het kabinet noemt Yigit 'een stap in de goede richting'. "Daar ben ik erg blij mee."

Er zijn allerlei regelingen voor mensen die financieel in de knel zitten, van bijzondere bijstand tot de energietoeslag, en van een tegoed voor sport- en schoolspullen tot het AOW-tegoed. "Maar voor elke soort hulp is een apart formulier, een apart loket, een aparte route", zegt Van den Anker. "We hebben 100.000 laaggeletterden in deze stad, heel veel mensen die niet weten waar ze heen moeten. We maken het juist de kwetsbaarste mensen zo vreselijk moeilijk."

Gigantische politieke en bureaucratische opgave

Dat merkt ook Elske Thomassen van de Energiebank, een instelling die Rotterdammers helpt om hun energierekening te betalen. Want ook voordat de inflatie toesloeg, telde de stad al tienduizenden mensen die daar moeite mee hebben. "Het idee van één loket is geweldig", zegt Thomassen. "Ik herken het probleem volledig. Heel veel mensen krijgen niet waar ze wel recht op hebben."

De eenmalige energietoeslag van 800 euro, die eerder dit jaar beschikbaar werd gesteld en in Rotterdam zelfs werd uitgebreid tot 1300 euro, is volgens haar een goed voorbeeld. "Nog altijd heeft 20 procent van de mensen die er recht op hebben, die niet aangevraagd. Omdat het te moeilijk is, of omdat ze simpelweg niet weten dát ze er recht op hebben." PvdA en 50PLUS in Rotterdam hebben juist deze week een debat over dat probleem aangevraagd.

Het idee van één aanspreekpunt voor iedereen die financiële steun nodig heeft, kan helpen - maar het is volgens Thomassen wel een idee met risico's. "Als er maar één plek is voor alles, dan moet het daar wel écht goed gebeuren. Het vraagt heel veel van de mensen die daar moeten werken: ze moeten de kennis hebben, maar ook weten hoe je omgaat met mensen in zulke diepe problemen. En besef dat bij veel mensen met schulden een diep wantrouwen tegen de overheid bestaat. Doordat ze slechte ervaringen hebben, zoals in het toeslagenschandaal, of doordat ze daar veel verhalen over hebben gehoord."