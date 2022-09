Eindeloos lange rijen, geannuleerde vluchten en boze passagiers. Met het einde van de zomerbonus voor het grondpersoneel op Schiphol is de nachtmerrie van luchthavenmedewerkers en passagiers weer terug. 'Dit is nog erger dan in het hoogseizoen.'

'Ga toch lekker op vakantie in eigen land', grappen Dominique Reitinga en zijn collega's, kijkend naar de vele passagiers die vandaag voor Schiphol staan te wachten. Als horecamedewerkers op de luchthaven zien ze de lange rijen voor vertrekhal 1 niet voor het eerst. Maar die bijna net zo lange rij voor vertrekhal 3? Die is nieuw.

'Zo erg heb ik het nog nooit gezien', zegt Reitinga. Het drietal rekende deze week op rust, nu de schoolvakanties voorbij zijn. Niet op ambulances, brandweerwagens en karren vol waterflesjes. Sommige gelande vliegtuigen kunnen niet naar de gate taxiën omdat die te lang bezet blijft. 's Middags staat het zo erg vast dat Schiphol luchtvaartmaatschappijen onverwacht vraagt om tussen 16.00 en 23.00 uur niet meer op de luchthaven te landen. De situatie in het begin van de zomer werd eigenlijk overdreven in de media, vindt Reitinga. 'Dit is pas écht chaos. Schrijf dat maar op.'

De reden is volgens de medewerkers meer dan duidelijk. 'Veel beveiligers stappen op nu ze minder gaan verdienen', vertelt Reitinga's collega, die anoniem wil blijven. Elders op het vliegveld klinken dezelfde geluiden: een week geleden liep de tijdelijke zomerbonus van ruim 5 euro per uur voor het grondpersoneel op Schiphol af. Bijna direct werden de rijen op de luchthaven weer langer. Met maandag als het (voorlopige) chaotische hoogtepunt.

Zomerbonus

De zomerbonus voor beveiligers, schoonmakers, chauffeurs en bagageafhandelaars werd begin deze zomer juist ingesteld om precies dit soort taferelen te voorkomen. Het vliegveld, dat sinds het voorjaar met grote personeelstekorten kampt, wilde met de tijdelijke salarisverhoging meer personeel trekken om een eind te maken aan de grote drukte en de lange wachttijden.

Even leek die maatregel zijn vruchten af te werpen. In combinatie met het beperken van de passagiersaantallen stonden er de voorbije weken minder vaak wachtrijen dan aan het begin van de zomer. 'De afgelopen weken ging het nochtans goed', benadrukt Schiphol-woordvoerder Stefan Donker. Toch blijkt het personeelstekort maandag weer helemaal terug. Op basis van de reizigersaantallen 'bestelt' de luchthaven bij beveiligingsbedrijven personeel dat de veiligheidschecks uitvoert. Maar, meldt Donker, 'in verhouding met het aantal passagiers zijn er vandaag minder beveiligers dan verwacht'.

Schiphol zelf kan niet zeggen of het wegvallen van de zomertoeslag reden is dat het tekort aan beveiligers weer oploopt, maar volgens het personeel en de vakbond FNV is het meer dan duidelijk: nu alleen nog een 'Schiphol-bonus' van een schamele 1,40 euro per uur geldt, zijn de beveiligers een stuk minder happig. 'Mensen die door de zomerbonus werden aangetrokken, keren nu terug naar hun oude job, waar het werk vaak lichter is', signaleert FNV-campagneleider op Schiphol Joost van Doesburg. 'Beveiligers die eigenlijk al weg wilden, bleven door de zomerbonus. Maar nu vertrekken ze alsnog.'

Uren in de rij

Voor passagiers is de nachtmerrie van begin deze zomer daarmee weer terug. Lange rijen met vele honderden wachtenden die binnen beginnen, naar buiten lopen om vervolgens weer binnen te eindigen bij de beveiliging. 'We staan hier al twee uur', zegt Raf de Smet, die net bij de laatste etappe is aangekomen. De kalme Vlaming en zijn collega's hebben hun vlucht naar Stuttgart die over krap een uur vertrekt al opgegeven. 'Maar wellicht kunnen we na de securitycheck nog een nieuwe vlucht boeken.'

Niet iedereen besluit keurig achter in de rij aan te sluiten. Vlak achter De Smet en zijn collega's duikt een vrouw onder het lijntje door. Tegen de medewerker die haar daarop aanspreekt, is ze resoluut: 'Jullie sturen mij drie keer naar de verkeerde vertrekhal. Ik blijf niet heen en weer lopen.' Het blijkt genoeg reden om te mogen blijven staan, vertelt ze even later opgelucht. Hoewel ze opziet tegen de vluchten die ze komende maand nog moet maken vanaf Schiphol voor haar werk, zal ze de vlucht naar Barcelona vandaag in ieder geval niet missen. In tegenstelling tot vele anderen in de rij achter haar.

Hoewel de directie van Schiphol reizigers maandag waarschuwde rekening te houden met vertragingen en annuleringen, kwam de terugkeer van de wachtrijen voor veel passagiers onverwacht. 'We hadden gehoord dat het weer goed ging op Schiphol', vertelt De Smet. Het personeel is niet minder verbaasd. 'Bro, wat voor een hel is dit', klinkt het bij de bewakers die langs de rijen lopen.

De directie van Schiphol had dit kunnen zien aankomen, concluderen Reitinga en zijn collega's. Dat vindt ook de FNV, die dinsdag in gesprek zal gaan met de luchthaven over de langetermijnplannen. De vakbond pleit onder meer voor permanent hogere lonen en meer mensen in vaste dienst. Uiteindelijk is nieuwe medewerkers aantrekken én vasthouden de enige echte oplossing volgens campagneleider Van Doesburg. 'Dat mensen nu vier uur in de rij staan, komt opnieuw door het personeelstekort. Want een gewone maandag in september is absoluut geen piekdag.'