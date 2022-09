Daar kom je nú mee? Door een tip lijkt er, na zestien jaar, een doorbraak te zijn in de Doetinchemse zaak van de omgebrachte baby Sem Vijverberg. Waarom bewaren we geheimen over ernstige zaken en wat maakt dat we er ‘ineens’ toch iets over zeggen?

Een tip leidde vorige week tot de aanhouding van een vrouw (39) van wie de politie vermoedt dat ze de moeder van Sem Vijverberg is.



Het lijkje van deze pasgeboren baby werd op 29 januari 2006 gevonden in het ijs van de Kapperskolk in Doetinchem. De baby bleek door geweld om het leven te zijn gebracht.

Denk eens héél goed na

Het publiek werd vorig jaar nog eens om aandacht gevraagd voor de zaak Sem, die op dat moment al een bonkige tiener met een TikTok-account had moeten zijn. Zanger Xander de Buisonjé schreef er het lied Er is nog hoop over en voetbalclub De Graafschap bracht tijdens een thuiswedstrijd de boodschap over: toe, denk allemaal nog eens héél goed na of je iets weet.



Uit dit offensief komt de tip die eindelijk, na zestien jaar, voor een doorbraak lijkt te hebben gezorgd. Maar wat bezielt iemand die mogelijk 'iets' weet om daarover te zwijgen? Hoe kun je zo lang zo stijf de kaken op elkaar houden over een omgebracht baby'tje in het ijs?

Geheim bewaren is keihard werken

Een geheim hebben en bewaren is keihard werken, zeggen deskundigen. Emotioneel belastende geheimen liggen niet bepaald stof te vergaren op de zolder van ons geweten, ook niet na jaren oefenen.



"Er zijn zelfs aanwijzingen dat het steeds zwaarder wordt om een emotioneel belastend geheim lang en succesvol te bewaren", vertelt sociaal psycholoog Andreas Wismeijer, gepromoveerd op de psychologie van geheimen.

Of je besluit om iets voor je te houden, hangt volgens hem af van wat een geheim voor jou betekent. "Als de informatie grote gevolgen voor je heeft, straf of represailles, dan houd je die informatie tegen heug en meug voor jezelf.



Een moeder zal heel goed heel lang haar mond kunnen houden om haar zoon, die een buurjongen heeft aangereden, te beschermen. En als ze iets zegt, dan anoniem om de relatie met de buurt goed te houden."

Nieuws? Enorme stressreactie

Geheimen zijn dynamisch, legt Wismeijer uit. "Je komt steeds in een andere levensfase en je normen en waarden veranderen mee. Bij jongeren zijn die normen en waarden nog wat meer fluïde dan bij ouderen, weten we uit onderzoek.



Onze angsten nemen ook toe als we ouder worden. Telkens als je iets over de zaak hoort, zal dat een enorme stressreactie bij je veroorzaken. Dat gaat niet over."

Psychopaten liggen geen seconde wakker van belastende informatie, zeggen deskundigen. Maar 'gewone' mensen met belastende informatie blijven piekeren en afwegingen maken. "Slechts 3 procent van de cold cases wordt opgelost met forensisch bewijs", zegt rechtspsycholoog Peter van Koppen.



"In het overgrote deel als mensen er iets over zeggen gaat het om veranderende loyaliteit. Bijvoorbeeld, de dader overlijdt en je denkt: nu kan het wel. Of er is sprake van een nare scheiding en je denkt: voor die eikel ga ik dat geheim niet meer lopen bewaren. Daarom is het zeker zinvol om aandacht te blijven vragen voor coldcasezaken."

Pas na jaren opbiechten

In 2016 verscheen een onderzoek naar coldcasezaken (tussen 1995 en 2015) die alsnog werden opgelost. Recherchekundige Evelien Aangeenbrug die aan dit onderzoek heeft meegewerkt, vertelt dat in 40 procent van de moordzaken die alsnog werden opgelost, er inderdaad getuigen waren die wisten wie de dader was.



Maar die getuigen kwamen volgens haar meestal pas in beeld nadat het onderzoeksteam al een verdachte in beeld had en in gesprek raakte met personen uit diens omgeving. "Veel van die getuigen zochten dus niet zélf contact met de politie, maar verklaarden pas op het moment dat zij ernaar gevraagd werden."

Belangrijk om te weten is volgens Aangeenbrug dat de meeste van die getuigen geen relatie hadden met het slachtoffer, maar dat ze de dader wel kenden. "Sterker, een groot deel hoorde van de dader zelf over het delict. Die biecht soms pas na jaren zwijgen iets op aan zijn omgeving. Getuigen opnieuw horen kan daarom in coldcaseonderzoek heel belangrijk zijn."

Grote rol voor wroeging

Uit het onderzoek bleek verder dat in een vijfde van de zaken die alsnog werd opgelost de dader zelf meewerkte aan de ontknoping. Aangeenbrug: "In die gevallen speelde wroeging vaak een grote rol. Dat is ook iets om rekening mee te houden bij berichtgeving over een zaak: je hoopt ook iets los te maken bij de dader."

Zo'n geval kent Kelly de Vries, dochter van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries. "Ik weet niet over welke zaak het ging, maar ik heb ooit het verhaal gehoord dat iemand een moord bekende nadat hij mijn vader er voor de zoveelste keer op tv iets over hoorde zeggen. Zo van: dit trek ik niet langer, nu wil ik mijn kant van het verhaal laten horen."

De Vries is voorzitter van de Peter R. de Vries Foundation. Die loofde vorig jaar een groot geldbedrag uit voor dé tip over de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen en doet dat nu ook voor de in 1995 verdwenen Jaïr Soares, die toen zeven jaar was.



"Er zijn allerlei manieren om mensen te motiveren om te praten. Een groot bedrag, maar ook naar buiten treden met het verhaal van de familie en hun enorme verdriet. Dat maakt dan hopelijk iets los."



Dé formule hiervoor bestaat niet, denkt De Vries. "Je moet creatief zijn. Nadenken over hoe je de mensen aanspreekt. De foundation en de politie hebben ook wel eens zaken verstript, in plaats van wéér een uitzending of het zoveelste artikel. Waar je op hoopt is iemand die zegt: 'Hé, maar dat verhaal ken ik, daar weet ik meer over'."

Familie van Tanja Groen, met geheel links Kelly de Vries, lopen in een stille tocht ter nagedachtenis aan de studente die in 1993 verdween. Familie van Tanja Groen, met geheel links Kelly de Vries, lopen in een stille tocht ter nagedachtenis aan de studente die in 1993 verdween. Foto: ANP / ANP

Schatting: achthonderd mensen met een groot geheim

Achthonderd mensen in Nederland hebben een groot geheim, schat de politie. Zij kennen iemand die een moord heeft gepleegd en daarvoor nooit is opgepakt.



De meeste moorden zijn het gevolg van een ruzie in de relationele sfeer, maar in veel cold cases kennen de dader en het slachtoffer elkaar niet. Dat maakt tips van mensen die denken iets te weten over de dader zo belangrijk.



Nederland telt zo'n 1700 onopgeloste moorden, verdwijningen en zedenzaken. Een van de oudste cold cases is de tiener Marjo Winkens die in 1975 verdween na een bezoek aan de kermis in Sittard. Ook is nog steeds niet duidelijk wie in 2003 de dertienjarige Sedar Soares doodschoot toen hij vanaf een parkeergarage in Rotterdam sneeuwballen gooide naar automobilisten. Het onderzoek naar de moord op de Nijmeegse opa Piet Baams werd vorig jaar na 25 jaar beëindigd omdat alle drie de verdachten waren overleden.