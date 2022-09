Alles wat Max Verstappen momenteel aanraakt, verandert in goud. Op Autodromo Nazionale in Monza boekt de wereldkampioen zijn vijfde overwinning op rij na een inhaalrace vanaf de zevende plaats. Als alles meezit in Singapore kan Verstappen daar zijn wereldtitel prolongeren.

Het begint eigenlijk al in Zandvoort. Daar, voor eigen publiek, boekt Max Verstappen voor het eerst in zijn carrière vier race-overwinningen op rij. Tegelijkertijd komt hij tot de conclusie dat hij dat voor elkaar heeft gekregen op een circuit dat eigenlijk helemaal niet zo goed bij de capaciteiten van zijn auto past. Hij kijkt al uit naar het Autodromo Nazionale in Monza, The Temple of Speed. Dáár kan hij pas laten zien hoe snel hij in de RB18 is.

Het klinkt logisch en gek tegelijkertijd. Want hij kwam eigenlijk nooit goed voor de dag in de Grand Prix van Italië. Bereikte er de laatste twee keer niet eens de finish, haalde er nog nooit het podium. Maar nu is alles anders. Nu is de Red Bull superieur, nu gaat niemand zo hard op de rechte stukken als Verstappen, die blaakt van het zelfvertrouwen.

En zelfvertrouwen heeft het hele team. Zo komt er op vrijdag onverwachts nieuws: Red Bull heeft de stekker uit de onderhandelingen met Porsche getrokken. Iedereen is er vanuit gegaan dat de Duitse autofabrikant vanaf 2026 de motoren zou gaan leveren voor de renstal van Verstappen, maar dat gaat niet door. 's Avonds legt teambaas Christian Horner uit waarom.



"De richting die Red Bull op wil, is duidelijk", benadrukt hij. "We hebben in Milton Keynes state of the art-faciliteiten gecreëerd. We hebben de toptalenten uit deze sport gerekruteerd. We hebben 300 medewerkers onder contract en we hebben het eerste prototype klaar van een motor die we vanaf 2026 willen gebruiken. We zijn niet afhankelijk van de investering van of de samenwerking met een fabrikant. De kracht van dit team is onze onafhankelijkheid en we kijken uit naar een heel interessant nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Red Bull."

Onafhankelijk voelt Verstappen zich een dag later ook. Hij hoeft zich naar eigen zeggen totaal niet druk te maken over zijn startplek voor de Grand Prix van Italië. Want of de regels hem nu naar plek vier of plek zeven verwijzen nu hij in Monza een nieuwe verbrandingsmotor gebruikt, hij haalt er zijn schouders voor op. "Ik verlies misschien wat meer tijd naar Charles Leclerc toe in het begin van de race, maar als je meer snelheid hebt, moet je er altijd naartoe kunnen rijden", claimt hij. "We hopen meer snelheid te hebben dan Ferrari, daar hebben we de auto in ieder geval wel op afgesteld. Het zou een teleurstelling zijn als we niet mee kunnen doen om de zege."

Een teleurstelling wordt het uiteraard niet, want alles wat Verstappen momenteel doet, is succesvol. Gedecideerd stoomt Verstappen aan het begin van de race naar voren. Bij het ingaan van de tweede ronde rukt hij al op naar de derde plek, om het heft snel nog steviger in eigen handen te nemen. Hij hééft meer snelheid dan hij ooit heeft gehad én hij doet ook nog steeds wat de wereld als zijn specialiteit is gaan zien: zijn banden uitstekend managen. Liefst 26 ronden houdt hij het vol op de zachte band, zonder dat hij daarop veel langzamer is dan Leclerc op verser rubber. Zo kan hij inzetten op een éénstopper en laat hij de Monegask volledig kansloos.

Max Verstappen hoeft bij de Grand Prix van Italië maar één pitstop te maken. Foto: REUTERS

Verstappen boekt dus zijn vijfde overwinning op rij en verbetert zo zijn eigen persoonlijk record. Nooit eerder won hij meer dan tien races in één seizoen. Nu staat hij, na 16 races in het kampioenschap van 2022, al op elf zeges. De overwinning in de Grand Prix van Italië is een unicum voor hem en bovendien zet het hem nu al op matchpoint. Als hij in Singapore ook zijn twaalfde overwinning boekt, kan hij daar al wereldkampioen worden. Al mag Leclerc dan niet in de top 7 finishen.

"Het is natuurlijk geweldig wat we nu ervaren", omschrijft Verstappen zijn eigen overwinningsroes. "We hebben een fantastisch jaar. En het is belangrijk om daar ook van te genieten. De auto lijkt nu op elk circuit goed uit de voeten te kunnen en dat is echt geweldig." De wereldkampioen blijft verbazen en lof oogsten, al zijn de Italiaanse fans in Monza zijn suprematie even helemaal zat. Met boegeroep wordt zijn overwinning ontvangen. "De sfeer hier was voor mij niet geweldig, maar het is wat het is", reageert Verstappen. Het is het enige smetje op een ongekend succesvol weekend voor hem en zijn team.