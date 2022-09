De ooit zo glorieuze Gouden Koets kreeg vanwege de koloniale bijsmaak de voorbije jaren steeds meer het aura van een Foute Koets. Naar nu blijkt zou nog een andere benaming van toepassing kunnen zijn: de Surinaamse Koets.

Uit wetenschappelijk onderzoek, dat maandag in Amsterdam wordt gepresenteerd, is namelijk onomstotelijk komen vast te staan dat het beeldbepalende bladgoud op de koets afkomstig is uit Suriname. Preciezer nog: uit een goudmijn aan de Surinamerivier, nabij de Brownsberg, in de regio Brokopondo. En niet uit Zuid-Afrika, zoals een andere optie was.

Tussen 2015 en 2021 werd de Gouden Koets geheel gerestaureerd. Het rijtuig was een geschenk aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898. Toen de herstelbeurt klaar was, maakte koning Willem-Alexander bekend dat hij net als in de jaren voordien op Prinsjesdag in de vervangende Glazen Koets zou blijven rijden. De afbeelding 'Hulde der Koloniën', met inwoners uit toenmalige koninkrijksdelen in onderdanige posities, had de Gouden Koets maatschappelijk omstreden gemaakt.

Wel kon het publiek met eigen ogen zien wat de restauratie had opgeleverd. Een tentoonstelling in het Amsterdam Museum over de geschiedenis van de Gouden Koets eindigde op de binnenplaats met de presentatie van het rijtuig in een doorzichtige behuizing. Sinds de sluiting van de expositie in februari dit jaar is de Gouden Koets terug in de koninklijke stallen in Den Haag.

Chemisch onderzoek

In de begeleidende catalogus schreef Annemarie de Wildt, conservator van het museum, dat de herkomst van het bladgoud tijdens de restauratie niet was vastgesteld. De klassieke manier om erachter te komen, door aankoopbonnen te traceren, liep dood, aangezien archieven door brand verloren zijn gegaan. De Wildt vroeg zich af of chemisch onderzoek uitkomst zou kunnen bieden.

Het antwoord is ja. De Wildt zocht contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de faculteit Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit. Een onderzoeksteam slaagde erin goud uit het dak van de koets te vergelijken met monsters negentiende-eeuws goud die in museum Naturalis worden bewaard. Daar waren complexe bewerkingen voor nodig (goud heeft per regio een geochemische vingerafdruk, een soort DNA), die maanden in beslag namen.

Hieruit kwam vast te staan dat het goud op de koets niet afkomstig is uit Zuid-Afrika, waar Nederland van oudsher sterke banden mee had, maar uit de kolonie Suriname. Dat komt overeen met de claim van de bouwers van de koets dat het rijtuig het hele toenmalige koninkrijk representeerde. De Wildt: "Het is mooi dat met technieken die pas sinds kort beschikbaar zijn nu zo'n historische vraag kan worden beantwoord."

Het Amsterdam Museum heeft ook laten peilen wat er met de Gouden Koets moet gebeuren. Die moet niet achter gesloten staldeuren blijven, vindt het publiek, maar zichtbaar zijn. Hoe en waar, daarover blijven de meningen verschillen.