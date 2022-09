Wat gaten in de muur boren om een plank of schilderij aan de muur hangen? Dat kun je makkelijk zelf. Als je weet wat je doet, tenminste. Chris van Rongen, head of commerce van de GAMMA, en Edwin Boogaart, van Schilder- en Klusbedrijf Boogaart, leggen uit hoe je dat het beste aanpakt.

Met de juiste materialen kun je praktisch alles aan je muur hangen, zegt Chris van Rongen van de Gamma. "De twee belangrijkste vragen zijn: wat wil je ophangen en in wat voor materiaal ga je boren?'' Steen en beton zijn het moeilijkste.

"De meeste huizen zijn tegenwoordig van beton gemaakt. Daar heb je echt een betonboor voor nodig, met een steenboor red je het niet. Zonder juiste machine kun je niet beginnen. De enige machine die krachtig genoeg is voor een betonnen muur, is een boorhamer. Een klopboormachine is weer geschikter voor zachtere steensoorten. Het is een eenmalige investering, dan zit je de rest van je leven goed. Al kun je ze tegenwoordig ook bij de bouwmarkt huren.''

Check de leidingen

Voordat je aan het boren slaat, moet je zeker weten dat op die plek geen leidingen lopen. Meestal lopen de leidingen van elektra, gas, water en vloerverwarming vrij logisch. Een elektriciteitsleiding zit in principe verticaal boven een stopcontact.

"Toch is dat niet altijd het geval'', weet Edwin Boogaart, die een eigen schilder- en klusbedrijf heeft. "In de beginjaren van mijn bedrijf liep een keer een koperen gasleiding dwars over een zoldervloer, een centimeter onder de oppervlakte. Ik heb veel geluk gehad dat er geen vonken vrijkwamen bij het boren. Je kunt beter een paar tientjes investeren in een leidingdetector dan honderden euro's schade te lijden.'' Dure detectoren heb je thuis niet nodig, stelt Van Rongen. "Een goedkope variant is prima. De duurdere varianten geven aan wat voor leiding precies in de muur zit. Maar als je thuis bezig bent, hoef je alleen te weten óf er iets zit.''

Na het checken op leidingen kan het boren beginnen. Maar hoe diep boor je dan? Van Rongen: "Boor, zeker bij beton, altijd 2 millimeter dieper dan de plug lang is. Zo kan de schroef zijn werk doen. Te diep boren zorgt ervoor dat de plug in het materiaal verdwijnt. Boor je te ondiep dan steekt de plug uit en kan de schroef niet door het materiaal heen.'' "Let wel goed op de dikte van de muur'', vult Boogaart aan. "Soms is een tussenmuur slechts 5 centimeter dik.''

Kies de juiste plug

Als het gat eenmaal is geboord, is het belangrijk dat je de juiste plug kiest. In hout is dat niet nodig, maar voor steen wel, als je wilt dat die lamp ook echt blijft hangen. "Maak het gat eerst schoon met de stofzuiger. Dan zit de plug lekkerder'', tipt Van Rongen. Je hebt speciale pluggen voor beton en gips. "Voor een wand die met gipsplaat bekleed is, heb je speciale hollewandpluggen'', zegt Boogaart.

Let ook op de draagkracht, besluit Van Rongen. "Dat staat op de verpakking. Het maakt nogal uit of je een klein schilderij of De Nachtwacht ophangt. "In de bouwmarkt hangt een overzicht met welke plug je voor welke klus nodig hebt.''