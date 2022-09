Nog altijd geldt atletiek als de belangrijkste olympische sport. Maar die positie staat wel onder druk, zeker in de Verenigde Staten. Kan de sport niet beter terug naar de basis en zich concentreren op Europa?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In Zürich zagen 25.000 toeschouwers Femke Bol donderdagavond in de Diamond League-finale naar de zege snellen op de 400 meter horden (in 53,03). Een paar maanden geleden nog maar, bij de WK atletiek in het Amerikaanse studentenstadje Eugene, keken minder dan de helft van dat aantal mensen toe. Die discrepantie roept de vraag op of de atletiek in Europa niet beter af is dan elders.

De afgelopen maanden boden de unieke mogelijkheid om de impact van de belangrijkste olympische sport aan beide kanten van de Atlantische Oceaan te beschouwen. Omdat het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio (van 2020 naar 2021) leidde tot het meer toernooiverplaatsingen, waren er dit seizoen voor het eerst twee titeltoernooien: een WK atletiek in de VS en een EK atletiek in Duitsland.

De Verenigde Staten gelden als een grootmacht in de atletiek. Geen land is zo succesvol in wat Amerikanen 'track and field' noemen. Tijdens de WK in juli wonnen de VS met overmacht het landenklassement: 33 medailles, waaronder 13 gouden plakken. Ethiopië werd tweede met 10 plakken, waarvan 4 goud.

En toch. Hayward Field, het atletiekstadion dat met geld van Nike op de campus van de Universiteit van Oregon ingrijpend werd verbouwd, heeft een capaciteit van slechts 12.500 zitplaatsen en zat tijdens de WK geen enkele avond vol. Op televisie was het niet veel beter. De kijkcijfers in de VS vielen tegen. Lang niet alles werd live uitgezonden. Chase Ealey, de Amerikaanse winnares van het kogelstoten, beklaagde zich erover dat ze in haar hotelkamer niet eens live de finale van het kogelslingeren had kunnen zien.

Mondialisering

World Athletics tracht, net als de meeste internationale sportbonden, mondialisering te bewerkstelligen door grote toernooien aan landen waar de sport nog niet leeft. Maar of dat werkt?

Drie jaar geleden werden de WK betwist in een leeg stadion in Doha, de hoofdstad van Qatar. Het straalde weinig uit. Hetzelfde valt te vrezen van de uitbreiding van de Diamond League naar China. Daar is vooralsnog weinig terechtgekomen omdat de wedstrijden in Sjanghai en Shenzen de afgelopen jaren vanwege corona niet door konden gaan.

Het kan ook anders. Een atletiekstadion kan kolken. Dat gebeurde tijdens de EK in München. Het inmense Olympiastadion (70.000 zitplaatsen) was nooit helemaal uitverkocht, maar in de Beierse hoofdstad zaten op meerdere dagen rond de 40.000 toeschouwers op de tribunes. Dat was te horen. Enthousiast brulden ze het uit toen Gina Lückenkemper de 100 meter bij de vrouwen won, en zo wat het ook toen Julian Weber het veel minder spectaculaire speerwerpen op zijn naam schreef.

Atleten spelen zelf ook een rol in de populariteit van hun sport, maar aan ambassadeurs schort het in de VS. Veel Amerikaanse toppers verkopen de atletiek matig, zeker diegenen die actief zijn op de sprintnummers. Ze zijn voor de media vaak slecht bereikbaar en hebben ze eenmaal een microfoon onder de neus, dan hebben ze weinig te melden. Fred Kerley, de wereldkampioen 100 meter, spande de kroon met zijn zwijgzaamheid.

Onzichtbaar

Nog problematischer is hun onzichtbaarheid buiten de WK's en Spelen. Sydney McLaughlin, die als wereldrecordhoudster op de 400 meter horden nog veel beter is dan Bol, liep deze zomer maar vier wedstrijden op dat onderdeel. Slechts één keer was ze dit jaar in Europa, bij een wedstrijd op het tweede plan in Hongarije. Ook Kerley liet zich na de WK niet zien buiten Amerika.

Bol op haar beurt vloog de hele wereld over, nam acht keer deel aan toernooien op de 400 meter horden en pakte ook meerdere 400 meters, estafettes en zelfs de 200 meter op de NK mee. Zo bouwt ze gestaag aan haar status als publiekslieveling. In Zürich, waar ze Diamond League-premie van 30.000 euro opstreek, kwamen mensen om haar te zien. De sport zou er nog meer baat bij hebben als zij wat vaker tegengas zou krijgen van McLaughlin.

Het is veelzeggend dat de misschien wel populairste Amerikaanse atleet van dit moment, de polsstokhoogspringer Mondo Duplantis, uitkomt voor Zweden. Hij koos voor het land van zijn moeder om te ontsnappen aan de zware selectiemomenten in de VS. Het lijkt hem ook beter in staat te stellen om het plezier in zijn sport uit te dragen. De wereldrecordhouder maakt van elke wedstrijd een show en boekt nog resultaten ook.

Duplantis' keuze kan een voorbeeld voor World Athletics. Om atletiek, ook wereldwijd, te verkopen is het van belang dat het leeft. Het enthousiasme in het stadion, het plezier van sporters slaat over op de televisiekijker. Wat dat betreft heeft dit jaar duidelijk gemaakt dat de atletiek in een lastige spagaat zit: Amerikanen lopen in sportief opzicht voorop, maar qua beleving kent Europa zijn gelijke niet.