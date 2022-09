Amy van den Akker (18) uit Oss heeft een bakje ogen op haar kamer. Levensechte ogen, voor de levensechte babypoppen die ze maakt.

Op het eerste gezicht lijken de poppen die Amy maakt op echte baby's. Op het tweede gezicht trouwens ook. Maar ze zijn wel héél stilletjes.



Reborn-poppen zijn het, en hoe echter, hoe beter. Zondag staat ze op de grote poppen en beren-beurs in de Brabanthallen in Den Bosch, met die ogen, maar vooral met de poppen die ze maakt. Dat is een waar ambacht.

"Er gaan wel dertig laagjes verf overheen, om het op een echt babyhuidje te laten lijken" vertelt ze. "Je begint met een blank vinyl hoofdje, maar je wil diepte creëren in die huid, dus er komt geel, en rood en blauw bij kijken. Ik schilder er ook adertjes op. En als de kleur goed is, gaat er nog een beschermlaag overheen."

Dan ben je er nog lang niet, als poppenmaker. "Dan de haartjes, die worden er één voor één in geprikt", beschrijft Van den Akker. "En de wimpertjes natuurlijk ook."



Het is monnikenwerk. Zelf viel ze als kind als een blok voor de eerste reborn die ze zag. "Ik was acht of negen, en toen ik voor het eerst zo'n pop zag, móest ik die hebben. Daar moest ik toen wel een tijdje voor sparen natuurlijk." Want ze zijn best prijzig. De poppen die de Osse zelf maakt, al sinds 2017, verkoopt ze ook, en kosten tussen de 300 en 500 euro.

Ietwat griezelig

Om de pop het gewicht van een echte baby te geven, wordt het stoffen lijfje gevuld met glasgranulaat. Dan zijn er nog de handjes en de voetjes, en natuurlijk de outfit. Ja, het oogt ook ietwat griezelig, zo'n échte nepbaby.



"Dat hoor ik soms ook wel eens, dat mensen het een beetje eng vinden", zegt Amy die daar een beetje om moet lachen.



"Ik snap het hoor, maar ik vind het vooral heel mooi." Ze heeft weleens een baby gemaakt in opdracht van een vrouw die net haar baby was verloren. Samen hebben ze geprobeerd de overleden baby zo goed mogelijk na te maken. "Het was goed gelukt. Ze was er echt heel erg blij mee. Ik maak ook soms poppen voor ouderen met dementie. Als die zo'n baby vasthouden, dan worden ze helemaal rustig. Omdat het zo echt lijkt."

Een van de levensechte babypoppen Een van de levensechte babypoppen Foto: Van Assendelft Fotografie

Bakjes met ogen

Sinds een maand doet Van den Akker een gooi naar het ondernemerschap. Ze maakt poppen, in opdracht. Samen met een klant wordt een bepaald soort baby gekozen, qua vorm van het hoofd, haarkleur. Soms helemaal verzonnen, soms van een foto. In haar ouderlijk huis is een kamer ingericht als werkplaats.



"Ja, met bakjes met ogen inderdaad. Heel veel verf. En glasgranulaat. Maar ik doe er ook nog een gewone opleiding naast, voor de zekerheid, om pedagogisch medewerker te kunnen worden."



Haar eigen privécollectie is niet heel uitgebreid. Vijf reborns heeft ze. "De eerste natuurlijk, die gaat echt nóóit meer weg. En nog vier andere die door echt hele goede artiesten zijn gemaakt. Maar het gaat me vooral om het maken en het verkopen."