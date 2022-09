Wie rondkijkt in de krant, de Tweede Kamer of op Twitter, krijgt het gevoel dat de weerstand tegen asielzoekers groeit. Is dat zo? En waarom heeft het beeld van de vluchteling als overlastgevende gelukzoeker de overhand?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er zijn hekken verrezen rondom het 't Elshuys in het Twentse dorp Albergen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plaatste de stalen staketsels vorige week, nadat het eerder al grote schijnwerpers bij het zogenoemde 'asielhotel' zette. Het zijn veiligheidsmaatregelen. Niet alleen werd er door dorpelingen meermaals gedemonstreerd bij de toekomstige opvanglocatie, er is brand gesticht en er zijn maiskolven door de ruiten gegooid.

Voorwerpen vlogen onlangs ook door de lucht in Ter Apel. Daar begroetten demonstranten de asielzoekers in tenten niet met warme woorden en slaapzakken, maar smeten zij eieren, yoghurt en vuurwerk richting het aanmeldcentrum. 'Echte vluchteling oké, rotzooitrapper weg ermee', zo vatte een spandoek het sentiment onder de demonstranten samen.

Waar komt die woede vandaan? Rinus Penninx, een emeritus hoogleraar die zich sinds de jaren zeventig bezighoudt met immigratie en integratie, plaatst direct kanttekeningen. "Wie de krant of Twitter opent, denkt misschien dat de weerstand tegen de opvang van asielzoekers groeit. Maar dat is niet zo. De media zijn niet representatief, uit peilingen van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de houding van de bevolking ten opzichte van vluchtelingen in het algemeen vrij stabiel en overwegend positief is."

Noch is verzet tegen nieuwkomers pril, gaat hij verder. "In mijn boekenkast staat een bundel van ene W.J. Bruin, die al in de jaren zestig waarschuwde voor de verkleuring van Nederland. Denk ook aan de etnische rellen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk in 1972. En nadat Nederland in de jaren vijftig arbeidskrachten wierf in Italië, werden de zuiderlingen gezien als 'gevaarlijk', met name voor vrouwen. Er kwam zelfs een overheidscommissie die moest zorgen voor gedragsregels voor vrijgezelle Italianen."

'De nuance is zoek'

Maar zo hard? Dat is het debat over het asielbeleid volgens Penninx niet eerder geweest. "In de publieke ruimte domineert het beeld dat niet-Europese vluchtelingen gelukzoekers zijn. Mensen die het ongeluk zijn ontvlucht krijgen minder aandacht, noch belanden de personen die voedsel, kleren en tenten naar Ter Apel brengen in de schijnwerpers. Naar aanleiding van de discussie over de crisis in de asielopvang wordt er selectief gekeken en scherp geoordeeld, de nuance is zoek."

Ook migratieonderzoeker Jeroen Doomernik van de Universiteit van Amsterdam rept over de felheid waarmee voorstanders van een strenger asielbeleid van zich laten horen. "Het komt onder andere voort uit de angst voor het onbekende en potentieel onbeheersbare", stelt hij. "Uit onzekerheid. En er zijn steeds meer mensen in de samenleving die zich niet langer onvoorwaardelijk gesteund voelen door de staat. Begrijpelijk, want de overheid laat voortdurend zien haar burgers te wantrouwen."

Hij noemt het toeslagenschandaal. "De impact van dat soort drama's mogen we niet onderschatten. Tel daarbij op dat een groeiende groep mensen onzeker is over haar toekomst, en je krijgt vervreemding en egoïsme. 'Dit land is van ons en gaan we niet delen met een ander, ook niet met iemand in nood'. De weerstand tegen vluchtelingen is een van de uitkomsten van de neoliberale wind die al een poosje waait."

Politici aan de haal met maatschappelijke onvrede

Maar het verhaal kent ook nog een ander deel, gaat Doomernik verder. "Het thema asiel wordt in toenemende mate gepolitiseerd voor electoraal gewin, gevangen in frames die de al bestaande weerstand ten opzichte van nieuwkomers voeden." In Den Haag wordt gesproken over 'een tsunami van asielzoekers', en onruststokende indringers die van het Midden-Oosten naar Nederland zijn gekomen om hier welvaart, huizen en vrouwen in te pikken.

"Eerder zag je dat soort framing vooral in extreemrechtse hoek. Maar inmiddels wordt de negatieve houding die een deel van de bevolking heeft ten opzichte van vluchtelingen ook gekapitaliseerd door 'netter rechts', om het zo maar te zeggen, deels vanwege de concurrentie op rechts. Heb je het laatste verkiezingsprogramma van de VVD weleens bestudeerd?"

'Het huidige asielbeleid is niet meer vol te houden', zo formuleert de partij haar standpunt ten opzichte van asiel. 'Tussen de asielzoekers zitten te veel gelukszoekers die hier geen recht op asiel krijgen, maar wel de opvang vullen en de procedures onnodig lang maken. Europese samenlevingen kunnen de grote groepen migranten niet aan en vreemdelingenhaat ligt op de loer.'

Buitenslapers in Ter Apel versterken frame

"De partij stelt zonder blikken of blozen dat het aantal asielaanvragen naar nul moet", stelt migratieonderzoeker Doomernik. "In plaats daarvan zou Nederland mensen in nood in de eigen regio moeten selecteren, een klein groepje. Vervolgens mogen die mensen dan drie jaar in Nederland blijven, om in het vierde jaar teruggestuurd te worden, tenzij ze in dat vierde jaar kunnen bewijzen 'zelfredzaam' te zijn."

"Iedereen die enige kennis over asiel en immigratie heeft, weet dat die ambitie absoluut niet waar te maken is. Bovendien: wie levert er al tien jaar lang de bewindspersoon voor asiel? Maar zulke formuleringen hebben wel effect", zegt Doomernik. "Al helemaal als er vervolgens beelden uit Ter Apel verschijnen waarop te zien is dat talloze mensen buiten moeten slapen. Ze wekken de suggestie dat het inderdaad om een invasie gaat, dat er gigantische aantallen asielzoekers onze grenzen overstappen, mensen voor wie we écht geen plek hebben."

Opvallend is ook de manier waarop politieke partijen het asielakkoord van vorige maand aan hun achterban presenteerden. De VVD benadrukte de restrictieve aspecten van het convenant, richtte zich op de strengere grenscontroles, de hardere aanpak van overlastgevers en de inperking van de instroom. Aan de andere kant sprak de ChristenUnie juist over humanitaire hulp en een wet die het makkelijker moet maken asielzoekers eerlijk over Nederland te verdelen door gemeenten tot opvang te verplichten.

Asielbeeld gekanteld

Ook dat laatste is een voorbeeld van framing, stelt emeritus hoogleraar Penninx. "Het is een verschijnsel dat van links tot rechts voorkomt, en iets van alle tijden. Enkel de mate waarin een bepaald frame succes heeft in de samenleving, varieert. En op dit moment voert de associatie van de vluchteling als gelukzoeker de boventoon."

Tijdens zijn lange loopbaan heeft hij het beeld van asiel zien kantelen. "In de jaren zeventig, toen ik begon, kwamen vooral Oost-Europeanen. Kwam je het ijzeren gordijn over, dan was je een vluchteling en werd je geaccepteerd."

In de jaren tachtig nam die solidariteit af. "Het aantal niet-Europese vluchtelingen nam toe, mensen uit Sri Lanka en Vietnam zetten voet op Nederlandse bodem. Ook was er sprake van gezinshereniging. Voormalige gastarbeiders uit Turkije en Marokko verhuisden van bedrijfsterreinen naar woonwijken, en lieten bovendien hun familie overkomen. Ze waren plots zichtbaar. In tijden van hoge werkloosheid en woningnood wekte hun komst op bepaalde plekken in de samenleving wrevel op. Politieke groepen zijn vervolgens aan de haal gegaan met die onvrede. Net als je nu ziet gebeuren."

Twee kanten aan framing

Framing kent altijd twee kanten, stelt Penninx. "Wie zet het frame neer en wie wordt medestander in het frame? Op dit moment zie je dat steeds meer mensen het beeld benadrukken dat er vreselijk vaak misbruik wordt gemaakt van het asielbeleid. Zo roept inmiddels ongeveer de hele rechterflank om een volledige asielstop."

"En nu de ongelijkheid in de samenleving toeneemt, groeit ook de groep die kan worden meegenomen in dat frame. Sta je zelf al jarenlang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bijvoorbeeld, dan ben je waarschijnlijk gevoeliger voor het frame dat Nederland overvol is en asielzoekers je directe concurrenten zijn. Terwijl dat soort frames met feiten niks te maken hebben. Het gebrek aan een sociale woningvoorraad is enkel ontstaan door een verkeerde verdelingspolitiek."

De twee kanten van framing versterken elkaar, legt Penninx uit. "De ongelijkheidscrisis vormt een voedingsbodem voor negatieve frames over vluchtelingen, waarbij politici het al bestaande beeld bij mensen bevestigen dat asielzoekers een bedreiging voor ze zijn. Zodoende verstevigt het anti-vluchtelingen-sentiment onder die groep, waarna ook de frames die worden neergezet scherper worden. Zo wordt het debat steeds harder."

Wat is er nodig voor de terugkeer van nuance in het asieldebat? Penninx: "Tegenframes, zoals de actie van Artsen zonder Grenzen in Ter Apel. Ook feiten helpen, zo is het goed om steeds opnieuw te laten zien dat het tekort aan opvangplekken voortkomt uit bewuste keuzes van beleidsmakers, niet uit een plotselinge toestroom van asielzoekers. Maar het is bijzonder ingewikkeld om beeldvorming te doen kantelen."