Het moest een 'zinderende start voor het nationale culturele seizoen' worden, maar de Uitmarkt had dit jaar met 75.000 bezoekers een povere opkomst. Een incident? Of heeft de Amsterdamse cultuur een structureel probleem?

"Ik zie voor de schermen schitterende voorstellingen, concerten en exposities. Organisaties en kunstenaars staan te trappelen om dingen te maken, om hun publiek te ontmoeten," zegt Laurien Saraber, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), een van de grootste subsidieverstrekkers van de stad. Maar achter de schermen ziet ze iets anders: één grote burn-out. "Organisaties zijn door hun reserves heen, ze kampen met tegenvallende publiekscijfers, personeelsproblemen, minder internationale samenwerkingen, veel uitstel, schaalverkleining."

Er was hoop: corona leek achter de rug, het nieuwe culturele seizoen stond voor de deur. In september zou het publiek terugkeren naar theater, concertzaal en museum, dan zouden de kaartjes weer maanden vooruit worden geboekt.

Het lijkt anders te lopen. Waar de Uitmarkt normaliter de feestelijke aftrap was van al het moois dat Amsterdam te bieden heeft, was het ditmaal een schrale vertoning, met minder optredens, geen kraampjes en vooral een doolhof aan hekken met QR-codes erop. 75.000 mensen kwamen naar het Museumplein, terwijl dat er drie jaar geleden nog meer dan 400.000 waren.

Hoeveel zin theatermakers, muzikanten en kunstenaars ook hadden om na de lockdowns weer te beginnen, het publiek liet het afweten. De zalen waren open, maar ze zaten nog niet vol. 'Na de zomer!' riepen velen. Maar toen was niet voorzien dat de energieprijzen door het dak zouden gaan, de inflatie tot ongekende hoogten zou stijgen en een nationale personeelscrisis zou volgen. En dan is het nog de vraag of COVID-19 dit najaar wederom roet in het eten zal gooien.

Onvoorspelbaar publiek

Nog niet eens zo heel lang geleden, toen de brochures van de theaters in de bus vielen, boekte een groot deel van het DeLaMarpubliek traditiegetrouw maanden vooruit. Tot in het voorjaar van het volgende kalenderjaar waren er al kaartjes besteld. Maar die tendens is voorbij. "Alles gaat nu op het laatste moment," zegt Andreas Fleischmann, directeur van theater DeLaMar in de Marnixstraat. Dat is lastig: want komen die zalen dan vol? Of moeten sommige voorstellingen vanwege gebrek aan belangstelling worden geannuleerd? Het is alsof publiek nog steeds 'het loopje naar cultuur' moet herontdekken, maar voorlopig thuis Netflix of Videoland aanzet.

En dat loopje, dat is juist zo belangrijk. Cultuurwethouder Touria Meliani is zelf weer veel gaan zien. "Pas als je er weer bent, merk je: tjee, dit heb ik al die tijd gemist. Pas dan voel je weer het belang van kunst en dan wil je blijven gaan." Eén theater- of bioscoopbezoek wakkert het volgende aan: je ziet de posters van een andere voorstelling of de trailer van een spannende film.

Maar wat nu gaande is, zegt nog niets over de aankomende tijd. Ook de grote middenklasse begint de effecten van de inflatie te voelen, maar weet niet welke rekeningen er nog binnen gaan komen. Dan is cultuur een van de eerste posten waarop wordt bezuinigd.

"Het publiek is onberekenbaarder en risicomijdend geworden," ziet ook Rutger Gernandt, zakelijk leider van theatergroep De Warme Winkel. "Wat goed loopt, loopt extreem goed, maar dat gaat ten koste van alle andere voorstellingen."

Minder met meer

De grote producties van en met bekende namen en klassiekers doen het wél goed. Carmen van de Nederlandse Opera is stijf uitverkocht, Brigitte Kaandorp treedt op voor volle zalen, de ticketverkoop voor Harry Styles en Coldplay zorgt voor gigantische online wachtrijen.

Het zijn ook niet de zogenaamde blockbusters waar ze zich zorgen over maakt, zegt Annet Lekkerkerker, voorzitter van het ACI (overleg van Amsterdamse Culturele Instellingen) en vicevoorzitter van het college van bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, die het Amsterdamse culturele leven overziet.

Het is de nieuwe aanwas, het experiment, waarvoor ze vreest. Publiek is behoudend en kiest minder avontuurlijk. "Jonge makers zijn nog onbekend, worden daarom vaak gezien als een risico, daardoor krijgen ze minder speelbeurten, waardoor ze door minder mensen worden gezien en ze wellicht subsidiënten op hun dak krijgen omdat ze niet aan de subsidievoorwaarden voldoen. Zo komt de vernieuwing in het gedrang en krijg je verschraling van de kunst." Terwijl iedereen ergens moet beginnen, in de marge, met vallen en opstaan. "Ivo van Hove is ook ooit in matig bezette zaaltjes begonnen."

Personeel ontslaan

Lekkerkerker spreekt van een 'negatief vliegwieleffect': een organisatie die minder geld heeft, gaat minder doen, bereikt minder publiek en verdient dan weer minder geld. "Dat gebeurde misschien bij de Uitmarkt. Het is dus zeker niet de oplossing om maar beperkter te programmeren. De consequentie van alle crisissen is wél dat we minder kunnen gaan doen en dat daar eigenlijk méér geld voor nodig is. We moeten in elk geval af van het idee dat elke cent die erbij komt ook meer activiteiten oplevert. Alles is duurder, het kan gewoon niet meer."

Het is niet alleen het wegblijven van het publiek waarover grote zorgen bestaan. Achter de schermen zien theaters en concertzalen de energieprijzen zo hard stijgen - soms met wel 400 procent - dat personeel wordt gevraagd weer vaker thuis te werken. Mochten de kosten nog hoger oplopen, dan ligt het schrappen van hele producties op tafel, of het ontslaan van personeel.

En dat personeel heeft het al moeilijk. De coronaperiode heeft zo veel van werknemers gevraagd dat er een collectieve uitputting lijkt te zijn, ziet Lekkerkerker. "Neem bijvoorbeeld kassamedewerkers: toen ze bij de eerste lockdown kaartjeskopers moesten afbellen, konden ze nog op begrip rekenen, maar later was het geduld van het publiek op. Er werd inmiddels heel vervelend gereageerd. Dat trekt een wissel op je." Personeelstekort speelt ook een rol. Vind nog maar een theatertechnicus: vele stapten tijdens de lockdowns over op ander technisch werk, zoals het installeren van zonnepanelen, wat veel beter betaalt en regelmatigere werktijden heeft.

Meer subsidie

Het gaat om een veelvoud van problemen, wat de oplossing niet eenvoudig maakt. Er klinken al oproepen voor meer subsidie, energietoeslagen, compensatie of extra geld voor de hogere personeelskosten, maar de kans daarop is niet bijzonder groot, aldus wethouder Meliani. "De energiearmoede gaat iedereen aan, niet alleen culturele instellingen, maar ook sportclubs, gezinnen, individuen. Dat is een probleem dat we collegebreed bekijken."

"Maar dat kunnen we niet alleen," benadrukt Meliani. "Daar hebben we het Rijk en de provincie heel hard bij nodig. Ook al heeft dit college een groot hart voor cultuur en hebben we in coronatijd zo veel mogelijk steun verleend, ik denk niet dat we alles zelf overeind kunnen houden. Want we hebben nu allerlei crises tegelijk: een energiecrisis, een vluchtelingencrisis, instortende kades… Ik zeg het maar eerlijk: ik denk dat het een zware dobber wordt. We hopen daarom dat we met compensatie van het Rijk een deel kunnen opvangen."

Maar laat er een lichtpuntje zijn, zegt Lekkerkerker. "De hele stad snakt naar creativiteit en laat dat nou net zijn waar de cultuursector goed in is. Om uit al die crises te komen heb je creatieve denkkracht en verbeelding nodig. Laten we daarin samenwerken."

TikTok

Bovendien is er nog altijd totaal nieuw publiek aan te boren. "Bij Summer Dance Forever, een hiphopdansfestival, zat de zaal helemaal vol," zegt AFK-directeur Saraber. "Er is nog ruimte om de programmering meer aan te passen aan de veelzijdigheid van de stad." Het DeLaMar ontdekte TikTok om nieuwe bezoekers te werven; de musical Six, over de zes vrouwen van Hendrik VIII (een hit in New York en Londen), die pas in 2023 te zien is, is al bijna uitverkocht dankzij een campagne op het sociale medium. En de kaartjeskopers lijken jonger dan ooit.

"We moeten geduld hebben," benadrukt Felix Rottenberg, voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad, die het gemeentebestuur adviseert. "Ik denk dat de grote groepen kunst- en cultuurliefhebbers sparen om toch naar concerten, voorstellingen, musea, et cetera te gaan. Het publiek komt terug, maar dat kan misschien wel twee of drie jaar duren. Je moet echt naar de langere termijn kijken, anders ga je met zijn allen het treurlied van nu zingen."

Lekkerkerker doet een oproep aan het publiek: "Gun jezelf juist nu die avond uit. En kies dan af en toe ook iets wat je nog niet kent. Laaf je eraan. Dat onthoud je veel beter dan een avond bekend terrein. Zo'n nieuwe ervaring is goed voor je."