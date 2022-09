De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk – lees voordelig – boodschappen doen? Daan Lindenholz (21) uit Zwolle woont weer thuis om zo op de huur te kunnen besparen. 'Op een terras zitten, doe ik echt een stuk minder.'

Daan Lindenholz studeert technische bedrijfskunde en is lid van studentenvereniging Absens Carens. Dit jaar heeft hij een tussenjaar om enkele vakken in te halen. Daardoor heeft hij wel veel tijd om te werken, soms wel 40 uur in de week. Het levert hem een aangename financiële buffer op. "Ik wil straks een tijdje in het buitenland studeren, dus dat geld zet ik zoveel als ik kan opzij."

Ouders

Thuiswonend bij zijn ouders lukt dat aardig. Hij hoeft bijvoorbeeld geen huur te betalen. In ruil voor onderdak doet hij wel allerlei klusjes in huis. Ook doet hij zijn eigen boodschappen en kookt hij regelmatig.

"Mijn ouders hebben onregelmatige werktijden en zijn soms niet rond etenstijd thuis, dus dan kook ik vaak voor mezelf. Ik probeer één keer per week zoveel mogelijk boodschappen te doen, vooral omdat het me dan zo min mogelijk tijd kost. Vaak weet ik wel een beetje hoe de week loopt en hoeveel maaltijden ik moet inkopen. Ik vind het leuk om te koken en neem er ook de tijd voor. Ik probeer zoveel mogelijk goede en gezonde dingen te kopen. Pasta carbonara vind ik bijvoorbeeld erg lekker."

Een vast budget voor zijn weekboodschappen heeft Daan niet, gemiddeld spendeert hij zo'n 50 euro per keer. Meestal doet hij dat bij de Jumbo in de Assendorperstraat. "Die winkel is eigenlijk niet eens zo heel dicht bij mijn huis, maar ik moet wel vaak daar in de buurt zijn. Bovendien is de Jumbo meestal tot 22.00 uur open en kan ik er dus langer terecht. Ik doe vrij gericht boodschappen en probeer zo min mogelijk onnodige dingen te kopen. Ik let per product ook op de prijs, meer dan of het een A-merk of biologisch is. Waar ik ook op let is welke proteïnen in het product zitten. Ik ga geregeld naar de sportschool en let wat dat betreft wel op mijn voeding."

Speciaalzaken

Ondanks zijn niet al te benarde financiële situatie, merkt Daan wel degelijk dat prijzen aan alle kanten de pan uit rijzen. Bijvoorbeeld de benzineprijzen. "Het scheelt echt wel of je één keer per week of drie keer per week met de auto boodschappen doet. In het verleden ging ik ook vaker naar speciaalzaken zoals de slager. Maar nu probeer ik zoveel mogelijk alles op één plek te kopen. Allemaal van die kleine dingen die bij elkaar opgeteld een hoop schelen. Ik merk het ook bij brood. Ik kocht altijd een speciaal soort brood, maar dat is echt een stuk duurder geworden. Dat laat ik nu vaker liggen en koop ik vaker yoghurt of kwark. Dat is qua voedingsstoffen ook nog beter dan brood."

"Waar je ook een groot verschil merkt met een half jaar tot een jaar geleden is uitgaan en op het terras zitten. Vooral dat laatste doe ik een stuk minder. En dat merk je echt wel in de portemonnee."

Tip

"Door zoveel mogelijk boodschappen in één keer te doen, koop ik een stuk minder onnodige producten. Bovendien scheelt het benzine als je één keer in plaats van drie keer per week boodschappen doet. Ik probeer ook beter op de hoeveelheden te letten die ik klaarmaak. Dingen die ik alsnog overhoud, gooi ik tegenwoordig ook niet meer weg maar probeer ik als lunch of tussendoortje de volgende dag nog te eten."