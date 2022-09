Oud-minister Henk Kamp van Economische Zaken vond dat hij te weinig informatie had om de gaswinning in Groningen terug te brengen toen hij voor het eerst werd gewaarschuwd voor de risico's. Dat zei hij tijdens een verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In de zomer van 2012 werd het Groningse Huizinge getroffen door de zwaarste beving tot nu toe in het gebied. Daarna daalde in Den Haag het besef in dat de gaswinning gevaarlijker was dan gedacht. Toen het kabinet-Rutte II dat najaar aantrad, waarschuwde het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) al snel dat de gaswinning omlaag zou moeten om het gevaar op bevingen te verkleinen. Dat advies overtuigde het kabinet niet, omdat andere adviezen iets heel anders stelden.

Kamp besloot niet om minder gas te laten winnen, maar om nader onderzoek. "Er was te veel onzekerheid wat zo'n besluit zou betekenen voor de bevingen en de leveringszekerheid. In Nederland werd 98 procent van de huizen verwarmd door gas en ook vele huizen in België, Duitsland en Frankrijk.'' Hij zei te vrezen voor 'maatschappelijke ontwrichting'.

Chagrijnig

Ook oud-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei er 'echt chagrijnig' over te zijn. "We kwamen erachter dat de kennis over aardbevingen en de risico's van gaswinning zeer beperkt was. Daarom ging het SodM zelf rekenen, maar dat behoorde niet tot hun takenpakket.'' Omdat onder ander TNO en het KNMI met andere adviezen kwamen, kon het kabinet het SodM-advies niet goed wegen.

Volgens Dijsselbloem had de SodM achteraf gezien gelijk, maar was de onderbouwing van het advies aanvankelijk 'houtje touwtje'. "Daarom stelde Kamp voor extra onderzoeken te laten uitvoeren en ik heb hem daarin gesteund.''



Nadat Kamp besloot niet in te grijpen, ging de gaswinning juist met zo'n 5 miljard kuub omhoog in 2013. Dat leidde tot grote woede in Groningen. Kamp vertelde daarover dat hij zich achteraf misleid voelt door gaswinningsbedrijf Gasterra, dat verantwoordelijk is voor de verkoop van Gronings gas.



Toen hij om uitleg vroeg waarom de winning omhoog was gegaan, meldde Gasterra dat dat nodig was omdat het de eerste maanden van dat jaar kouder was geweest dan gemiddeld, er meer gas nodig was om de reserves op te vullen en er minder was opgepompt uit kleine velden waardoor er meer uit Groningen moest komen. Later bleken die cijfers niet te kloppen. Zo was er niet 3 maar slechts 1,5 miljard kuub extra nodig geweest door de koude winter.

Verontrustend

Kamp noemt die foute informatie 'verontrustend'. In 2015 hoorde hij dat Gasterra meer gas had opgepompt om te kunnen bijmengen met zogeheten hoogcalorisch gas dat verkocht wordt aan de industrie. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, zegt Kamp niet te begrijpen. "Er zitten namens de Staat drie toezichthouders bij Gasterra. Dat zijn geen mensen die stomme dingen doen.'' Wel zei hij zich er altijd van bewust te zijn geweest dat Shell en Esso, die het Groningse gas oppompen, 'het doel hebben zo veel mogelijk geld te verdienen'.

Achteraf verwijt Kamp het zichzelf dat hij niet al direct heeft gezegd dat voor de zekerheid de gaswinning in elk geval niet omhoog mocht. "Als ik het opnieuw kon doen, had ik dat moeten zeggen.''

In de loop van 2013 kreeg Kamp meerdere adviezen over hoe ver de gaswinning omlaag kon. Daarop stelde hij voor om in 2014 de gaswinning terug te brengen naar 40 miljard kuub per jaar. Dat stuitte op weerstand bij Dijsselbloem. Dat zou te grote gevolgen hebben voor de begroting van het kabinet, vertelde Dijsselbloem in een verhoor met de enquêtecommissie.

Aderlating

Het kabinet-Rutte II kampte met grote financiële problemen, schetste Dijsselbloem. Nederland had van de Europese Commissie de opdracht gekregen het begrotingstekort terug te brengen. Daarom stelde hij voor om de gaswinning met een tussenstap terug te brengen naar 40 miljard kuub door in 2014 eerst nog 42,5 miljard kubieke meter op te pompen. "Dat was al een forse aderlating'', blikte hij terug.

Eerder deze week bleek uit een verhoor met oud-topman Dick Benschop van Shell ook al dat het SodM-advies niet serieus werd genomen. Toen het eerste advies van de SodM kwam na de beving in Huizinge, vond hij dat de toezichthouder 'overreageerde'. Er zouden te snel te vergaande conclusies zijn getrokken. Kamp zei tijdens zijn verhoor dat destijds het idee bestond dat het verminderen van de winning niet zou leiden tot minder bevingen, maar dat ze alleen later in de tijd zouden plaatsvinden.