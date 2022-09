Vier jaar lang wist Vincent Girjasing het bij momenten niet waar hij het moest zoeken van de pijn. Van alles geprobeerd, van alles onderzocht - niets hielp, niets werd gevonden. Totdat vorige week een ct-scan de boosdoener in het oog kreeg. Het ziekenhuis in Enschede vond de speld in de hooiberg: een graat die aan de wandel was gegaan.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Woensdagochtend is de 49-jarige Enschedeër Vincent Girjasing ontslagen uit het ziekenhuis MST dat hem heeft verlost van een loden last: een visgraat die vier jaar lang zijn leven beheerste, eigenlijk verlamde. Hij zal nog een tijd moeten revalideren, op krachten moeten komen want de 3 centimeter lange 'naald' heeft hem van binnen flink te pakken gehad.

Het was kantje boord

De ontdekking van de boosdoener is voor hem een opluchting van jewelste. Hij denkt dat het op het nippertje was, dat hij gered is van de dood. Want vorige week dinsdag heeft hij het 3,5 uur uitgeschreeuwd van de pijn en was de ontstekingswaarde van het bloed 400, dus zeer ernstig. Dagen lang kreeg hij morfine om het uit te houden. En toen kwam via een ct-scan de oorzaak aan het licht.



De graat zwierf ergens rond bij de twaalfvingerige darm, dicht tegen de ruggenwervel aan. De graat had daar behoorlijke schade veroorzaakt, de boel was gaan ontsteken. Na een kijkoperatie van 2,5 uur kwam hij eruit. De artsen spraken van een unieke vondst, Girjasing mocht spreken van geluk, het was als het vinden van een speld in een hooiberg.

In een potje

En toen vroegen ze hem of hij de boosdoener wilde houden. Die staat nu in een potje naast zijn bed. Een visgraat, 3 centimeter lang, mogelijk vier jaar geleden in Rotterdam gekocht, althans als 'onderdeel' van de vis die hij vervolgens in Enschede klaarmaakte en smakelijk verorberde. Een herinnering aan een moment waarop hij een graat inslikte, heeft hij echter niet.

Girjasing vertelt dat hij een Surinamer is, houdt van vis omdat het lekker én gezond is en vaak naar Amsterdam of Rotterdam gaat om in toko's ingevroren zeevis naar zijn gading te kopen. Dat het 2018 moet zijn geweest leidt hij af uit de aanvallen van pijn tussen algehele malaise door die hij sindsdien ervaart en die ervoor zorgden dat hij zijn werk als schilder en behanger niet meer aankon.

Voorlopig groentesoep

De visliefhebber is weer thuis, bij zijn vrouw en twee kinderen. Hij hoopt weer aan het werk te komen: "Het is een mooi vak", zegt hij. Vanavond eet hij wat groentesoep. Het zal nog even duren, maar dan maakt hij ook weer vis klaar. Hij houdt de graat tussen duim en wijsvinger. Dit zal hem toch niet nóg een keer overkomen?