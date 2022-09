Toen haar moeder overleed en het steeds slechter met haar vader ging, besloot Sandra samen met haar man Dave hun sociale huurhuis op te zeggen en bij haar vader in te trekken om voor hem te zorgen. Nu hij is overleden, mogen ze niet in zijn sociale huurhuis blijven en dreigen ze in januari op straat te staan.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Delft. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze waren nog maar drie weken getrouwd toen Sandra Muilman-van Lith (36) en Dave Muilman (38) besloten om bij haar vader Theo van Lith in te trekken. Ze verhuisden naar zijn sociale huurwoning van Vestia, Sandra's ouderlijk huis. "Mijn moeder was in 2017 overleden. Daarna ging het heel slecht met hem. Hij is diabetespatiënt, kon niet koken, at bijna niet meer en verzorgde zich niet goed. Toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis hebben we de knoop doorgehakt om bij hem in te trekken."

Ze vertellen hun verhaal met hun honden Donny en Cooper op schoot. Tegen de muur van het rijtjeshuis aan de Sint Aldegondestraat in Delft staat een konijnenkooi en rechts een aquarium met vissen. Boven zit de poes, die sinds het overlijden van Sandra's vader niet meer beneden is gekomen. Dave werkt bij een horecagroothandel en Sandra is vanwege haar epilepsieklachten afgekeurd en krijgt een uitkering.

Vader wilde niet naar verzorgingshuis

Sandra en Dave woonden destijds zelf ook in een sociale huurwoning van Vestia. Een portiekwoning aan de Camerlingstraat in Delft. "We hebben die opgegeven om bij mijn vader in te trekken, naar een verzorgingshuis wilde hij absoluut niet. Ik wilde voor hem zorgen, zoals hij altijd voor mij had gedaan. Aan de huurmakelaar van Vestia heb ik destijds gevraagd hoe het zou gaan als mijn vader er niet meer zou zijn. Dat was volgens haar geen probleem. Als je samenleeft in een 'duurzaam huishouden', zoals dat heet, kan je na twee jaar medehuurderschap aanvragen."

Nadat ze introkken bij vader Theo, ging het snel beter met hem. "Hij ging weer eten en was gek op mijn kookkunsten", zegt Dave met een grote lach. "We deelden alles met elkaar. We betaalden mee aan de huur, gas-water-licht en de boodschappen."

Maar in oktober 2021 gaat het alsnog bergafwaarts. Haar vader kreeg de diagnose darmkanker. Op 8 juli van dit jaar is hij overleden. "De aanvraag voor medehuurderschap was in 2021 twee keer afgewezen. Na zijn overlijden kreeg ik van Vestia te horen dat we er niet mogen blijven wonen. We krijgen nog tot 8 januari, daarna moeten we het huis opleveren", zegt Sandra. "Toen ik dat belletje kreeg, heb ik zitten janken. Dit is toch niet menselijk?"

Dave en Sandra met hun honden Cooper en Donny. Dave en Sandra met hun honden Cooper en Donny. Foto: Frank Jansen

Vestia wil niet reageren op vragen van deze nieuwssite. "Omdat dit een persoonlijke casus is, doen wij uit privacyoverwegingen geen uitspraak over de inhoud of het verloop van deze casus. We zijn in overleg met de bewoners om te kijken naar een gepaste oplossing."

Een huurhuis in de vrije sector kunnen ze niet betalen, ze staan nog niet hoog genoeg op de wachtlijst van Woonnet Haaglanden en ook een netwerk hebben ze niet. "Over een gepaste oplossing heb ik nog niets gehoord", zegt Sandra.

'Menselijke maat is weg'

Directeur Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL zegt dat er veel vragen bij de landelijke belangenvereniging binnenkomen over medehuurderschap. "Met name over de onmogelijke situatie waarin je terechtkomt. Je mag je woning niet aanhouden, maar als iemand binnen een aantal jaar overlijdt, heb je geen poot om op te staan. Terwijl zij wel drie jaar plaats hebben gemaakt voor een ander die in hun huurhuis hebben kunnen wonen."

"In dit geval hebben deze mensen gezorgd voor hun vader, zorg waarvoor anders professionals voor moeten worden ingezet. Er is geen enkele regel die zegt dat Vestia dit niet mag doen. Daar kan je wel een wet voor bedenken of aanpassen, maar de menselijkheid moet meer centraal komen te staan. Deze mensen doen wat de overheid van ons vraagt, namelijk meer voor elkaar zorgen. En zij worden daar nu voor gestraft."