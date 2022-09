Dieuwertje Blok is de nieuwe presentator van Podium Klassiek, voorheen Podium Witteman. Thuis draait ze vooral de popmuziek uit haar jeugd. 'Ik ben groot fan van Joni Mitchell.'

"Ik ben hier!", klinkt de stem van Dieuwertje Blok van de zijkant van haar huis in Aerdenhout. Een ogenblik later komt ze uit de tuin tevoorschijn, die grenst aan een vaart. Tussen het groen is nog net een bootje in het water zichtbaar. In de keuken staat muziek op, die door de openslaande deuren te horen is terwijl ze plaatsneemt aan de tuintafel. "Ik had even zin in lekkere, rustige kamermuziek, daar houd ik sowieso het meeste van. En van de altviool", zegt ze. "Als je het hebt over klassieke muziek dan. Ik weet niet wat er op stond, Schumann of Vieuxtemps, of zo." Ze lacht. "Ik ben heel slecht in namen."

Heb je vaak muziek op?

"Heel vaak, meestal in de keuken, zeker als ik uitgebreid ga koken. Maar ik luister dan ook vaak naar Joni Mitchell, ik ben een groot fan, heb al haar cd's en lp's. Of naar Your daily mix op Spotify. En als ik bijvoorbeeld in de krant lees dat Caro Emerald iets nieuws is begonnen, dan zet ik dat even op. We hebben ook een muziekblad voor popmuziek, Lust for Life, daar staan heel veel nieuwe cd's in en die luister ik dan even. Maar er blijft weinig hangen. Thuis luister ik voornamelijk de dingen die ik uit mijn jeugd ken. Ik grijp vooral terug op de eerste twintig, dertig jaar van mijn leven."

Wat voor muziek is dat?

"Toch de pop: Bob Dylan, The Beatles, Jimi Hendrix, Frank Zappa. En de muziek die we van huis uit mee hebben gekregen van mijn ouders. De opera's van Brecht en Weil: ik kende als kind de hele Dreigroschenoper uit mijn hoofd, terwijl ik natuurlijk amper begreep waar het over ging. Maar daar vielen we vaak mee in slaap, want mijn ouders draaiden heel vaak muziek, en heel hard. We hadden een oud huis, dus dat hoorden we als we in bed lagen. Dat was heerlijk.

En ze draaiden veel chansons: Brel, Barbara, Juliette Gréco. Mijn vader nam ons mee naar Le Nozze di Figaro, maar ook naar Reconstructie in Carré tijdens het Holland Festival. Een grootse voorstelling geïnspireerd op de revolutie in Cuba, waar een groot beeld van Che Guevara opgebouwd werd. Dat was fantastisch, ik was toen twaalf. Maar we gingen ook naar Zappa."

Terwijl ze een urgent privételefoontje beantwoordt, werkt een automatische grasmaaier het gazon bij. Op de drempel van de keuken niest een dikke, witrossige kat een paar keer snel achter elkaar. Als ze ophangt, is ze even afgeleid en zucht. "Muziek helpt helaas niet voor alles, was het maar waar. Al kan ik me geen wereld voorstellen zonder."

Wat zou je dan missen?

"Het even in een andere wereld zijn. Vrolijkheid, troost ook soms, herkenning. Dat laatste heb ik heel vaak. Bijvoorbeeld bij de Le Sacre du Printemps. Toen ik dat voor het eerst hoorde was ik een puber. Je komt dan uit de knop, gaat op zoek naar wie je bent. Alle spanning en verwarring in je hoofd en lijf die je dan voelt, hoorde ik terug in de muziek. Ik luister heel intuïtief, ik ben niet iemand die zich gaat verdiepen in biografieën van componisten. Het begrip 'mooi' moet je ook afschaffen. Wanneer is iets mooi? Muziek komt binnen, of niet."

Nu ga je Podium Klassiek presenteren. Hoe vind je het om Paul Witteman op te volgen?

"Ik ga niet in zijn schoenen staan, want ik heb een totaal andere maat. Mijn rol wordt veel gelijkwaardiger met Floris Kortie. Het wordt geen Podium Blok, ik heb die kennis en behoefte helemaal niet. Maar ik vind het héél leuk dat ik dit ga doen, een live programma met live muziek. Ik geniet er bij Podium op Radio 4 ook verschrikkelijk van om muziek te laten horen en de grenzen daarin op te zoeken. Ik hou van die jonge mensen die net van de conservatoria komen en niet zo vastgeroest zijn in hokjes. Over klassieke muziek hangt voor een deel een soort ernst, alsof je daar verstand van moet hebben, het moet begrijpen. Maar daar gaat het voor mij niet om. "

Ze vertelt over een werk voor piano en viool van Stravinsky, Chanson Russe. "Dat stuk biologeert mij", zegt ze. Ze zet het op, sluit haar ogen en neuriet mee met een glimlach. "Een heerlijke melodie, het werkt ergens naartoe. Het is romantisch, vol verlangen, weemoedig. Het is van alles. Ik houd ook heel erg van de filmmuziek van Nino Rota. Het thema van Fellini's Otto e mezzo was de uitloopmuziek op mijn vaders begrafenis. Dat is circusmuziek, haha. Had hij geweldig gevonden."

Van haar moeders kant kreeg Blok het Nederlandse repertoire mee. "Daar houd ik ook ontzettend van. "Onder de bomen van het plein, daar kun je zo gelukkig zijn", zingt ze met een prettige, zuivere stem. "Bram Vermeulen heb ik vroeger ook kapot gedraaid. Mijn interesse is gewoon heel breed. Ik kan het niet alleen over klassiek hebben, want dat vind ik veel te beperkt."

Je nieuwe collega Floris Kortie vertelde al dat jij heel mooi kan zingen.

"Ik kan best zingen, ja, al heb ik nooit les gehad. Ik zing nu ook in een kindervoorstelling met Jeroen Kramer. Daar doen we een duet met tekst op de Koningin van de Nacht, uit Mozarts Die Zauberflöte. Het is een bewerkt Iraans sprookje. We doen komend seizoen iets van twintig voorstellingen."

Wat neem je mee naar het programma?

"Ik hoop een hoop enthousiasme en een zekere lichtheid. Heel vroeger, toen ik net bij de NTR kwam, werd de klassiek de afdeling 'ernstige muziek' genoemd, bij Radio 4 werd stil en ingetogen gewerkt. In de Klassieke Top-400 staan ook veel requiems. Ik zou willen dat de knipogen en ironie meer voor het voetlicht komen, daar associeer ik klassieke muziek vaak mee. Dat heeft denk ik met mijzelf te maken. Ik ben een licht en vrolijk mens. Zo'n Sacre, daar krijg ik een kick van."

Energiek balt ze haar vuist in de lucht. "En in Bach hoor ik helemaal geen grote zwaarte. Ik vind dat vaak waanzinnig swingen."

Is sommige muziek niet toegankelijker dan andere?

"Ja, maar ik denk dat dat per mens verschilt. Ik ben niet met Bach opgegroeid, maar heb er wel van leren houden. Gewoon door ermee in aanraking te komen en niet bij voorbaat al iets af te wijzen. Open je oren, dat is een kinderprogramma dat ik al heel lang doe voor het Muziekgebouw aan 't IJ. Daar zeggen we: Ga maar zitten en laat het binnenkomen.

Op scholen is het heel slecht gesteld met muziekonderwijs. Ik kreeg vroeger met de hele klas blokfluitles van de meester, die het zelf ook niet zo goed kon. Daardoor heb ik dat instrument zeker dertig jaar gehaat. Het heeft wel tot blokfluitist Erik Bosgraaf geduurd tot ik het weer wat ging waarderen."