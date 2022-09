De aanhouder wint, zeggen ze ook wel. Dat geldt zéker voor Sander uit Boer zoekt Vrouw. Vanaf het eerste moment zag hij Janine zitten, maar zij aarzelde. Toch ging ze overstag en wandelden ze hand in hand binnen op de BZV-reünie. Hoe is het nu met Janine en Sander?

Dat deze twee elkaar uiteindelijk toch vonden, hadden veel BZV-kijkers verwacht. Het ging ook allemaal niet vanzelf, gaf Janine eerlijk toe. Ze maakte het zelfs even uit met Sander, om 'm daarna toch weer met open armen te ontvangen. Hoe komt het dat de liefdesvlam alsnog in de pan sloeg? "Ik heb toen rustig de tijd genomen om alles op een rijtje te zetten en echt goed na te denken. De druk is er dan af, en het 'moeten' ook. En dan ga je elkaar toch missen en je blijft elkaar wel spreken", legt Janine afgelopen mei uit. "Vanaf toen hebben we het gewoon rustig opgebouwd. Niet elkaar meteen drie dagen achter elkaar zien, maar gewoon één dag. En dat werkte gelukkig heel goed!"

Samen erop uit

Janine en Sander hebben elkaar zonder de aanwezigheid van de camera's goed leren kennen. "Eindelijk bevrijding. Eerste keer samen de deur uit heeft even op zich laten wachten. Maar dubbel en dik waard", schreef de schapenboerin in mei op Instagram, vlak na de slotuitzending. Sander komt daarna nog een paar keer voorbij op haar account, zo ging hij mee naar een Limburgse borrel en een babyshower.

Reisafstand

Het verliefde stel heeft inmiddels enorme afstanden afgelegd: zij woont in Limburg, hij in Friesland. Het liefst zien ze elkaar elke week - gelukkig heeft Sander het dus ook enorm naar zijn zin in het zuiden. "Dat bevalt hem volgens mij wel. Haha. Ook al zijn wij Limburgers wel heel anders. Ze hebben het wel eens over stugge Friezen, maar dat is Sander helemaal niet. Onze familie is wat meer op de achtergrond en Sander is juist heel open, druk en enthousiast."

Hoe gaat het nu?

Op basis van deze informatie zit het dus wel snor tussen Janine en Sander. Met een kleine slag om de arm: het BZV-stel heeft recent geen interviews gegeven en is ook niet heel actief op sociale media. De laatste foto die Janine van Sander heeft gedeeld (en dus de laatste aanwijzing dat het nog hartstikke aan is!) stamt uit begin juni. Maar met alle hobbels die ze al hebben overwonnen denken wij dat het nog goed zit!