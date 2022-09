Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN komen met een opvallende oproep aan werkenden: ga meer uren werken. Hiermee hopen ze de nijpende personeelstekorten terug te dringen.

Een 40-urige werkweek is de norm, maar waar komt die 40 uur vandaan?

De personeelstekorten zijn nog nooit zo groot geweest, en dat wringt op steeds meer plekken. Of het nu winkels zijn die eerder sluiten, de kinderopvang die groepen naar huis sturen, de NS die ritten moet schrappen of bouwwerkzaamheden die vertraging oplopen. De problemen zullen door de vergrijzing alleen maar groeien, voorspellen arbeidsmarktexperts.

Reden voor ondernemersorganisaties om met een actieplan te komen om de krapte op de arbeidsmarkt en de werkdruk bij werknemers te bestrijden. Een belangrijke en de snelste oplossing, aldus de werkgevers: meer uren werken. De oproep is gericht aan werknemers en werkgevers.

Kampioen deeltijdwerk

Volgens de drie ondernemersorganisaties is er gezien de krapte voldoende werk én zijn er genoeg mensen die meer uren zouden kunnen werken: Nederland staat al jaren bekend als kampioen deeltijdwerk. Gemiddeld werken mensen 31 uur per week, er zijn 4,5 miljoen deeltijders en dat zijn name vrouwen (75 procent).

Van de deeltijdwerkers zouden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 500.000 mensen bereid zijn om meer uren te werken. "Dan moet het alleen wel lonend zijn", stelt Raymond Puts, directeur van AWVN, de grootste werkgeversorganisatie, die namens de drie het pleidooi naar buiten brengt. Daar ligt volgens hem ook een belangrijke taak voor de overheid.

De AWVN-directeur stelt dat het mes aan twee kanten snijdt. "Een deel van het krapteprobleem wordt hiermee opgelost en het is goed voor de koopkracht van werknemers, nu het leven in korte tijd fors duurder is geworden. Arbeidsduurverlenging doet meer voor de inkomenspositie van werkenden dan contractloonstijgingen, al stijgen die natuurlijk ook", klinkt het.

Daar denken de vakbonden anders over. Zij hameren al langer op contractloonstijgingen, ook om de stijgende inflatie het hoofd te bieden. CNV-voorzitter Piet Fortuin snapt de oproep van werkgevers wel om meer uren te gaan werken maar verwacht niet dat dit de krapte op de arbeidsmarkt kan bestrijden. "Het is niet zo dat je er met meer uren werken netto flink op vooruitgaat, tenzij het misschien overwerk is."

Daarbij merkt hij dat veel mensen juist minder willen gaan werken en de vakbond heeft om die reden al vaker gepleit voor een 30-urige werkweek. "We moeten niet meer, maar juist slimmer gaan werken", aldus Fortuin.

Daadwerkelijk meer verdienen

Arbeidsmarkthoogleraar Ton Wilthagen denkt dat werkgevers liever zien dat het personeel meer uren werkt voor een hoger loon dan dat zij de lonen moeten laten stijgen voor hetzelfde aantal uren werk. Hij vraagt zich wel net als de CNV-voorman af hoe groot de groep werkenden is die voor meer uren te porren is. Zo werkt een grote groep al voltijds. Voor parttimers in de zorg of het onderwijs kan het volgens hem wel interessant zijn, maar dan moet het lonend zijn en zal eerst kinderopvang goed geregeld moeten zijn. "Het probleem is als je nu meer uren gaat werken dat je niet weet of je daadwerkelijk meer gaat verdienen. Een dag meer werken betekent niet automatisch een dag meer loon."

Naast meer uren werken, willen werkgevers ook kijken hoe ze de 1, 1 miljoen mensen die nu nog aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan makkelijker kunnen laten toetreden tot de arbeidsmarkt. Ook willen ze voor sectoren als bouw en techniek zorgen dat opleidingen beter zijn afgestemd op toekomstige banen en vinden ze dat er slimmer moet worden gewerkt.

AWVN-directeur Raymond Puts brengt namens de drie ondernemersorganisaties het pleidooi naar buiten, en vertelt meer over het actieplan:

Wat merkt u zelf van de personeelstekorten?

"Ik ben naast directeur van de AWVN ook voorzitter van een scholenvereniging. Daar zie ik elke dag hoe groot de uitdaging is om alle klassen gevuld te houden. Ik woon bovendien in een oud huis dat onderhoud nodig heeft. Als ik een aannemer bel, kan hij op z'n vroegst in 2023 en dan heb ik het niet eens over een grote verbouwing. En ik ben net als veel Nederlanders op reis geweest deze zomer en stond ook in de rij bij Schiphol. Die rijen zijn er op veel plekken, soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Daar hebben we allemaal last van.''

Raymond Puts, directeur van de AWVN. Raymond Puts, directeur van de AWVN. Foto: Studio Masha

Is dat zorgwekkend?

"Zeker. De personeelstekorten zijn niet nieuw, maar de laatste tijd loopt de personeelskrapte rap op en daarmee ook de werkdruk bij personeel. Dat is ook de reden dat we als ondernemersorganisaties mkb-Nederland, VNO-NCW en AWVN samen met onze leden kijken wat wij als werkgevers kunnen doen om de problemen aan te pakken.''

Waar komt het op neer?

"Vier dingen. Zorgen voor meer aanbod van werk, en dan zijn meer uren de snelste oplossing. Verder: ervoor zorgen dat mensen die nu aan de zijlijn staan, makkelijker kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Als derde moeten we kijken hoe we mensen met het oog op onder andere de energietransitie zo kunnen opleiden dat zij straks op die arbeidsplekken terechtkomen. En we moeten slimmer werken met behulp van innovatie.''

Zijn mensen te porren voor meer uren?

"We weten dat van de mensen die nu parttime werken ongeveer een half miljoen bereid is om meer uren te maken. Dan komt het vooral neer op de vraag: hoe kunnen we die mensen verleiden?''

Hoe denkt u dat voor elkaar te krijgen?

"Ik zie het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Werkgevers moeten ruimte bieden om meer te werken en we hebben werknemers nodig om de extra uren te werken. Dat betekent dat we als werkgevers erover moeten nadenken hoe wij kunnen helpen. Misschien met meer flexibiliteit, door roosters aan te passen of bij te dragen aan de kinderopvang. Het helpt als de overheid ervoor zorgt dat het loont om meer te werken. Als je 20 uur werkt en je gaat naar 26 uur, dan wil je dat wel evenredig netto terugzien. Verder denken we dat het helpt als het kabinet kinderopvang goedkoper maakt.''

De kinderopvang moet nu al vaak nee verkopen vanwege personeelstekort, laat staan als er nog meer mensen aankloppen.

"Kinderopvang is een plek waar twee kanten van de medaille samenkomen. We hebben kinderopvangbedrijven hard nodig zodat mensen meer kunnen werken, en tegelijkertijd heeft die sector zelf te maken met veel parttimers. Dus voor hen geldt ook de oproep om meer uren te werken. Verder zou er bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar combinaties van onderwijs en kinderopvang.''

Vakbonden zullen zeggen dat dit voor werkgevers een manier is om onder de stijgende lonen voor hetzelfde werk uit te komen.

"Loonontwikkeling komt tot stand aan de cao-tafels en daar zie je dat de loonontwikkeling omhooggaat. Volgt die dan volledig de huidige inflatie? Nee, dat niet. Een fors deel van de inflatie wordt veroorzaakt door de energieprijzen. Werkgevers hebben zelf ook te maken met stijgingen. Je kunt het ook van de positieve kant bekijken: we proberen de loonontwikkeling de goede kant op te laten gaan aan de cao-tafels en we zijn nu in de omstandigheid waarin er meer dan voldoende werk is. Het voordeel is dat je loon stijgt als je meer gaat werken.''

Het is de vraag of dit jongeren over de streep trekt. Zij zeggen in verschillende onderzoeken geen 40-urige werkweek te willen.

"Die behoefte begrijp ik, maar ik denk ook dat zij niet graag degenen zijn die in die rij staan bij Schiphol of die drie dagen van tevoren horen dat hun vakantie wordt geannuleerd, of dat hun eerste kind niet naar school of de kinderopvang kan of dat ze straks geen duurzaam huis kunnen krijgen. We zeggen dit niet voor onze lol. En het gaat ons niet per se om een 40-urige werkweek.''

Waar gaat het dan wel om?

"Als we al onze voorzieningen in stand willen houden, hebben we iedereen keihard nodig. Alle kleine beetjes helpen. Uit onderzoeken blijkt dat we een groot deel van de wachtlijstproblematiek in de zorg oplossen als mensen gemiddeld twee tot vier uur meer werken. Dat geldt ook voor het onderwijs. Bovendien ontlasten we zo de groep werkenden als geheel.''

Er zijn ook sectoren waar veel werknemers al voltijds werken, zoals de bouw en de techniek.

"Meer uren is niet onze enige oplossing. Voor de technische sector en de bouw zien we de oplossing in opleiding en innovatie. Het gaat ons overigens niet alleen om méér werken of harder werken. Laten we vooral niet onbelicht laten dat de druk op werkenden nu al heel groot is. Dat zie je wel terug in de ziekteverzuimcijfers. We zullen mensen moeten verlichten van die druk. Daar helpen we mee als we dingen innovatiever en slimmer kunnen doen, beter nadenken over opleidingen én meer handjes hebben.''

Bent u er gerust op dat uw oproep gaat slagen?

"We moeten echt stappen gaan zetten. De urgentie wordt alleen maar groter. We weten dat de vacatures in de technische sector oplopen van 20.000 naar 40.000, we komen straks tienduizenden leerkrachten tekort. De problemen zijn er in de zorg, het onderwijs, bij de politie, techniek en bouw. Doen we niets, dan loopt Nederland op een gegeven moment vast. Dan gaan we die rijen van Schiphol overal zien.''