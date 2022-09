De kwaliteit van de leefomgeving in Nederland laat zwaar te wensen over. Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kraken in een donderdag verschenen rapport harde noten over onder meer ‘verstening’ en de kwaliteit van lucht en water. De overheid haalt de eigen ambities niet. Samenhang in de aanpak ontbreekt.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dit concludeert het PBL in de Monitor nationale omgevingsvisie 2022, waarin het bureau tweejaarlijks inventariseert wat er terechtkomt van de doelstellingen die de overheid heeft vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie (Novi).

Te veel bebouwing op riskante plekken

De overheid bepaalde dat bij de uitbreiding van verstedelijkt gebied locaties gemeden moeten worden waar de bodem daalt, evenals plaatsen die belangrijk zijn voor de waterhuishouding, zoals diepe polders of veenweidegebieden. Het PBL stelt nu vast dat sinds 2000 het aantal woningen in dergelijke gebieden met ruim een kwart is toegenomen. Langs de bedding van grote rivieren, in de winterreservoirs voor overtollig water, is het aantal woningen de afgelopen tien jaar verdubbeld.

Hernieuwbare energie moet sneller

Nederland heeft in Europa het laagste aandeel hernieuwbare energie, concludeer het PBL. Het door de EU opgelegde doel van 14 procent in 2020 haalde Nederland slechts door een uitruil met Denemarken. Hoewel zonnepanelen bij voorkeur op daken en niet in weidevelden geplaatst dienen te worden, groeide het totale vermogen van zonnepanelen op velden met 280 procent sterker dan dat van panelen op daken.

Luchtkwaliteit en geluidsniveaus voldoen niet aan WHO-norm

Fijnstof bedreigt de luchtkwaliteit. De maximale waarden die de WHO daarvoor heeft opgesteld, werden in 2020 nog nergens in Nederland gehaald, stelt het PBL. Daarnaast worden ruim zes miljoen inwoners blootgesteld aan geluidsniveaus van het wegverkeer die boven de norm van de WHO (53 decibel) liggen. ‘Het aantal mensen dat in 2018 last had van ernstige geluidshinder rondom Schiphol is ongeveer 60 procent groter dan in 2004’, stelt het rapport. Dat was alleen in 2020 tijdelijk minder, maar dat kwam door de coronapandemie.

Natuurambities niet gehaald

Ook op het vlak van natuur blijft Nederland achter bij de eigen ambities. Het doel om tussen 2011 en 2027 80 duizend hectare ‘nieuwe natuur’ aan te leggen, is nog bij lange na niet gehaald. De ambitie om dat doel in 2018 al te realiseren, is mislukt. In het tempo van de laatste vier jaar zal het pas in 2030 gehaald worden, volgens het PBL. Intussen is de toestand van de Nederlandse natuur nog altijd ‘matig of slecht’ voor het voortbestaan van soorten en ecosystemen. Zo’n 90 procent van de habitattypen uit de Habitatrichtlijn hebben een matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding.

Al met al nam tussen 2000 en 2018 de ‘verstening’ voor wonen, werken en de infrastructuur in Nederland sterker toe dan in alle andere EU-landen, gemeten naar het aandeel in het totale landoppervlak. Het PBL wijst erop dat voortschrijdende verharding van de grond in Europa in toenemende mate wordt gezien als een milieuprobleem dat aangepakt moet worden. Het PBL concludeert dat ‘het nog een flinke klus is om in Nederland de omgevingskwaliteit op orde te brengen’. De grootste opgaven voor de ‘hardnekkige problemen’ liggen volgens de onderzoekers in het terugdringen van de CO2-uitstoot in industriegebieden bij Amsterdam en het Noordzeekanaal, Chemelot en de havengebieden van Rotterdam, Zeeland, Delfzijl en Eemshaven.

Het goede nieuws: vestigingsklimaat is verbeterd

Er is volgens het PBL ook goed nieuws: het vestigingsklimaat is verbeterd. Nederland staat op nummer 4 van de concurrerendste economieën ter wereld. Ook is de bereikbaarheid van wonen en werken verbeterd: tussen 1996 en 2020 nam de nabijheid van wonen en werken met 5,4 procent toe, aldus het PBL. Nieuwe woon- en werklocaties worden geheel volgens de beleidsdoelen grotendeels binnen bebouwd gebied aangelegd. Daar staat tegenover dat in 2020 het aantal inwoners in bestaand bebouwd gebied voor het eerst sinds vele jaren weer afnam, terwijl dat daarbuiten bleef toenemen.