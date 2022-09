Als gevolg van de oplopende inflatie wordt het voor gezinnen die weinig te besteden hebben moeilijk de sportcontributie of de muziekles voor hun kinderen te betalen. Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur loopt het aantal aanvragen rap op.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Gezinnen in Nederland die weinig te besteden hebben, krijgen het als gevolg van de oplopende inflatie moeilijk om de contributie voor de sportclub of de dansles te betalen. Daarvoor waarschuwt het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dat deze week een campagne lanceerde om kinderen en jongeren uit die gezinnen te laten sporten.

Bij het Jeugdfonds kunnen gezinnen aankloppen met de vraag of de contributie voor een sportclub of de kosten voor een dansles kunnen worden betaald. Monique Maks, directeur van het Jeugdfonds, merkt dat de aanvragen al toenemen. Het hele jaar al fors meer dan vorig jaar. In juni vroegen zevenduizend mensen hulp aan, in juli waren dat er achtduizend. “We krijgen nu ook al meer aanvragen dan voor de coronapandemie het geval was”, zegt Maks. Bijna vier op de vijf aanvragen worden ingediend voor sportactiviteiten, 22 procent gaat om hulp bij culturele activiteiten.

Dat de hoeveelheid aanvragen oploopt is niet vreemd, zegt Maks. De gevolgen van een duurder leven worden namelijk razendsnel zichtbaar in de sport- of de cultuursector. “Het is traditioneel namelijk een heel makkelijke bezuiniging voor gezinnen. Ach, zeggen ouders dan: als we weer genoeg geld hebben, kun je opnieuw op voetbal. Maar voor je het weet ben je twee tot vier jaar verder. Kinderen raken op die manier nog verder sociaal uitgesloten en missen een uitlaatklep.”

Twee tot drie kinderen per klas kunnen niet op voetbal

Jaarlijks wordt door het Jeugdfonds voor zo’n zeventigduizend kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld betaald. De toenemende inflatie leidt ertoe dat snel een grotere groep aan mensen hulp nodig heeft. Maks: “Nu al kunnen per klas ongeveer twee tot drie kinderen niet op bijvoorbeeld voetbal of judo. Dat worden er in deze tijd meer.”

Laura Butselaar, specialist jeugd van Kenniscentrum Sport & Bewegen, zegt dat in bijna alle gemeenten er voorzieningen zijn om financiële drempels voor sportdeelname weg te nemen. Diverse gemeenten, zoals Utrecht, Den Haag en in Gelderland, werken met speciale passen waar tegoed op staat om sport- en culturele activiteiten te kunnen doen. “De meeste gemeenten werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.”

De campagne van het Jeugdfonds deze maand is daarom niet alleen om aandacht te vragen voor het probleem, maar ook om zich te laten zien. Veel ouders weten niet dat de mogelijkheid er is om financiële hulp te vragen.

‘Werkende armen’ vallen tussen wal en schip

Butselaar vreest dat door de hoge inflatie de komende maanden ook ‘werkende armen’ in de problemen komen. “Mensen die eigenlijk net te veel verdienen om recht te hebben op voorzieningen, maar nu merken dat het te duur wordt. Zij staan niet altijd op de radar. De gemeenten, die toch de 'spelregels’ bepalen, hebben een moeilijke taak om na te gaan wie in aanmerking komt voor hulp.”

Butselaar denkt dat het stigma dat rond armoede hangt ervoor zorgt dat ouders aarzelen om van de beschikbare fondsen gebruik te maken, nog naast het feit dat er andere belemmeringen zijn, zoals bijvoorbeeld het vervoer van en naar een club. “Daar komt bij dat kinderen vaak loyaal zijn aan hun ouders. Zij willen best sporten, maar zeggen dan dat ze niet hun vader of moeder met zorgen willen zien.”

Het Jeugdfonds hanteert geen inkomensbovengrens en kijkt meer naar besteedbaar inkomen. Er is vooralsnog genoeg geld om elke serieuze aanvraag te honoreren. Maks: “Aanvragen worden gedaan door een intermediair die kan inschatten wat een gezin nodig heeft. Wij vertrouwen op dat professionele oordeel.”

‘In voetbal kunnen mijn kinderen alle opgekropte energie kwijt’

Kyra Hop heeft een rijk leven, samen met haar dochter, zonen en man. Ze kunnen alles. Maar er moesten vanwege hun thuissituatie wel financiële keuzes worden gemaakt. Met steun van het Jeugdfonds kan haar dochter van zestien blijven voetballen bij Buitenboys in Almere.

Hop zelf staat nu bij diezelfde voetbalclub achter de bar, haar man is trainer van het meidenelftal. De kinderen hebben lol. “Wij zijn gelukkig, met veel sociale contacten. Bovendien heeft iedereen in het gezin hier op de club een plekje.”

Door het Jeugdfonds is de contributie van 280 euro betaald. Hop (35): “Wij hadden andere financiële prioriteiten. Maar sport is iets waar de kinderen iets van zichzelf in leggen. School is een verplichting, je zit de hele tijd in de banken. Sport is een eigen keuze. Op de club kunnen ze even stoom afblazen, hun energie kwijt. Dat merk ik aan ze. En als ik zie wat het met ons gezin heeft gedaan, dan wil ik iedereen aan het bewegen krijgen. Alleen maar thuis zitten is zo zonde.”

200 zwembaden en zeker 6 ijsbanen op rand van sluiting

Als de overheid niet bijspringt, moeten als gevolg van de snel oplopende energieprijzen dit jaar nog zeker tweehonderd van de 637 zwembaden in Nederland en minimaal zes ijsbanen sluiten. Daarvoor waarschuwt NOC-NSF donderdag.

De energiecontracten bij de tweehonderd zwembaden lopen op 31 december af. Voor diverse ijsbanen, waar de energierekening van twee ton naar een miljoen euro kan oplopen, is de situatie nog nijpender. Gezamenlijk loopt de lastenstijging over 2022 en 2023 op naar 378 miljoen euro. Het zijn kosten die niet te dekken zijn door bijvoorbeeld het toegangskaartje duurder te maken.

De zwem- en ijsbaanbranche hoopt samen met NOC-NSF dat de overheid gemeenten aanspoort om zo snel mogelijk te verduurzamen, en tegelijk te zorgen dat er investeringen komen voor een overbruggingsperiode. Anders verschraalt het toch al wankele sportaanbod verder, aldus de organisaties.