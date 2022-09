Het tekort aan studentenhuisvesting groeit steeds verder. Vooral internationale studenten hebben het moeilijk. Daardoor maakt een fenomeen van weleer een comeback: de hospita of hospes. Gemeenten moeten verhuur via 'hospita-achtige'-constructies 'actief stimuleren', zo staat in het nieuwe Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting.

Joost Bokkers, die samen met enkele studievrienden in 2019 bemiddelingsbureau voor hospitaverhuur Hospi Housing startte, ziet dit jaar 'een enorme groei': "Met de stijgende energierekeningen zien mensen het ook als middel om extra inkomen te krijgen." Bokkers zag de problematiek op de woningmarkt tijdens zijn studie 'van dichtbij', zegt hij. "Tijdens mijn master moesten medestudenten hun studie afbreken omdat ze geen kamer konden vinden."

Onder meer Amsterdam en Leiden is de woningnood hoog. Dat, zegt Bokkers, ziet hij ook terug in de cijfers van studentaanmeldingen. "We krijgen dagelijks berichten binnen van studenten, smeekbedes bijna: 'Kunnen jullie alsjeblieft helpen?' En er zijn ook ouders die ons contacten." En hoewel het aantal hosts de afgelopen maanden 'bijna elke maand verdubbeld' is, blijft het aanbod nog 'ver achter' bij de vraag.

De prijzen voor zo'n hospita-kamer kunnen variëren, maar liggen bij Hospi gemiddeld zo rond de 400 à 450 euro, zegt Bokkers' compagnon Daan Donkers. "De meeste mensen doen het niet voor het geld. Zij vragen ons: wat is een gemiddelde huur?" De prijs wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem, daarnaast speelt de Belastingdienst een rol: "Huurinkomsten tot ongeveer 5700 euro per jaar zijn vrijgesteld van de belasting."

De stijging van het gebrek aan studentenhuisvesting wordt 'voor 95 procent verklaard' door het groeiend aantal buitenlandse studenten, staat in de nieuwe Kences-monitor. Veel van hen wendden zich reeds tot de hospita. Drie koppels die elkaar via Hospi vonden vertellen hun verhaal.

Student Rebeka en haar hospita Sophy Wolters in de woonkamer. Student Rebeka en haar hospita Sophy Wolters in de woonkamer. Foto: Joost Hoving

Hospita Sophy Wolters (66) & studente Rebeka Doktor (22), Leiden

Rebeka: "Ik kom uit Hongarije, Boedapest. In mei begon ik met zoeken naar een woning - ik had heel veel geluk dat ik zo snel iets vond. Tijdens mijn oriëntatieweek waren er studenten die nog steeds geen plek hadden gevonden om te verblijven."

Sophy: "Het is voor vijf maanden, Rebeka is hier voor een Erasmusbeurs. Ze is heel makkelijk, lijkt goed bij de familie te passen. En ze houdt van onze hond. Soms eten we samen. Rebeka heeft haar eigen kamer, de rest delen we."

Rebeka: "Bij een gezin in huis wonen is een fijne kans om te leren hoe mensen hier leven. Kleine dingen die je niet had geweten als je niet met een Nederlander had gepraat, zoals waar een fiets te huren, waar te winkelen. En het geeft me een veilig gevoel."

Sophy: "Mijn man Ron en ik wilden graag host worden. We hebben vier kinderen. Die zijn allemaal het huis uit, dus dat is supersaai. Maar het is ook: veel internationale studenten komen hier maar hebben geen kamer. Veel mensen die ik ken hebben wel een kamer over, en er zijn zoveel studenten op zoek."

Hospita Saskia Bakker (58) & studente Juliette (25), Utrecht

Saskia: "Juliette is zaterdag aangekomen, dus dat is heel vers. Ze blijft tot februari. Haar ouders brachten haar, vanuit Duitsland, we hebben ze uitgenodigd te blijven eten."

Juliette: "Ik kom uit een kleine stad in de buurt van Frankfurt, Duitsland. Drie jaar geleden ben ik in Nederland gaan studeren, een half jaar voor corona. Eerst woonde ik in Leeuwarden. Ik doe nu een minor in Utrecht, daar is het een stuk lastiger een woning te vinden. Ik heb zo'n drie maanden gezocht voor ik dit vond."

Saskia: "Juliette is onze tweede huurder. De eerste keer werden we benaderd door Deense vrienden van vroeger. Hun zoon ging stage lopen in Utrecht. Ze zeiden: we hoorden dat het moeilijk is een kamer te vinden, kunnen jullie helpen? Hij is hier vier maanden gebleven. Toen dachten we: er zijn zoveel mensen op zoek naar ruimte. De vorige keer deelden we ook de keuken, nu hebben we een kookplaat en koelkast in de kamer gezet. We hebben wel wat afspraken gemaakt, maar niet veel. Ze vroeg: tot hoe laat mag ik thuis komen? Ik zei: dat interesseert me niet, als je stil bent. We hebben een houten trap, vind maar uit welke tree kraakt. Het wrange is: je hebt het als verhuurder voor het uitkiezen. We hadden binnen twee uur veertig reacties."

Hospita Sanny Fokkema en haar inwonende student Samanta uit Letland Hospita Sanny Fokkema en haar inwonende student Samanta uit Letland Foto: Corné Sparidaens

Hospita Sanny Fokkema (58) & studente Samanta Turovska (20), Groningen

Samanta: "Ik kom uit Letland, uit Riga. Ik ben nu één week bij Sanny."

Sanny: "Ja, ik heb haar woensdag opgepikt op het treinstation van Groningen."

Samanta: "Ik blijf tot 1 februari. Ik ben toegelaten als uitwisselingsstudent. Het is lastig een woning te vinden. Ik heb onder meer op Facebook naar kamers gezocht, maar je kon je nergens inschrijven. En als ik een optie vond, dan kwam er 50 man kijken."

Sanny: "Ik vind het al langer heel schrijnend dat studenten geen kamer kunnen regelen, daarom ben ik host geworden. We kregen binnen enkele dagen ongeveer 22 reacties. Samanta was de eerste met wie ik ging chatten, en we hadden direct de intuïtie: dit is ok. We hebben meteen een afspraak gemaakt om verder te praten."

Samanta: "Op dezelfde dag nog. We hebben afgesproken dat er geen strikte regels nodig zijn. Als er iets gebeurt praten we er gewoon over. Communicatie is key. En ik denk dat het belangrijk is open te staan voor andere culturen. Ik chatte eens met een man die zei: 'Ik wil geen Italiaanse of Spaanse mensen hosten, want die maken veel lawaai'."