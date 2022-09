Ben je zwanger? Soester Duinen. Mooie foto van je hond? Soester Duinen. Meubels of mode aan de man brengen? Soester Duinen. Instagram kleurt paars, want de zandvlaktes met bloeiende stukjes heide beleven nu hun hoogtepunt. Of je nu met een selfiestick in het zand staat of een professionele fotograaf inhuurt: "Het is zó mooi, zonde om niets mee te doen."

Dit artikel is afkomstig uit AD Amersfoortse Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik kan dit de hele dag volhouden." In het zand ligt hondenfotograaf Mandy Meijer (38). Met haar camera. Af en toe sprinten de Australische herders Harley en Chevy kwispelend voorbij. Klik, klik, klik. Wéér een mooi plaatje van een rennende hond tussen de paarse bloemenpracht. Vanmiddag heeft ze nog twee fotosessies.

"Zwangerschapsshoots, trouwreportages. Ik zie ze heel vaak. Logisch, want het is zo ongelooflijk mooi hier'', zegt Sinta (39), die met haar kinderen een wandeling maakt en nieuwsgierig komt kijken. "Ik zag zelfs een keer een bedrijf dat meubels verkoopt en ze hier had uitgestald om te fotograferen."

"Dat waren wij!" klinkt het vrolijk vanuit woonwarenhuis Nijhof in Baarn. "Het is een fantastisch mooi gebied en ook nog om de hoek. 'Hashtag Soesterduinen' zetten we er dan bij, want we zijn trots op onze prachtige omgeving. Dan promoten we de duinen ook meteen", zegt Hille Beekhuis van de afdeling marketing.

Sinta is weliswaar 'gewoon' een wandelaar met een smartphone, ook zij kan het niet laten. Klik. "Mijn telefoon staat helemaal vol. Het is hier gewoon altijd mooi. Het allermooiste vind ik het zo aan het einde van de middag. Dan heb je dat gouden uurtje..."

Het gouden uurtje in de Soesterduinen

Ja, het gouden uurtje. Het zachte avondlicht is deze dagen geliefd. "Al is het overdag ook geweldig mooi'', zegt fotograaf Mandy terwijl ze haar kwispelende klanten aait.

Harley en Chevy, die ze vandaag vastlegt, hebben hun eigen Instagram-profiel. "Deze foto's komen daar zeker op. Al is het niet per se daarvoor, ik wil ook gewoon mooie foto's voor thuis'', zegt baasje Lisette Sibum. Ze is geen professioneel influencer, maakt geen reclame voor bedrijven. "Voor mij is het echt een hobby." Dat ze toch Mandy inhuurt, is 'omdat zij véél mooiere foto's maakt dan ik met mijn mobiel.' De autorit vanuit Brabant (Lage Zwaluwe) heeft ze er graag voor over.

Mandy klikt intussen verder. "Ik let vooral goed op of de honden het naar hun zin hebben. Ik laat ze niet poseren, de mooiste foto's krijg je toch als je ze ziet genieten." En dat duurt even. "In het begin zijn ze onwennig en zie je ze denken: waarom ligt die vrouw op de grond? Maar na een halfuurtje is dat weg." Chevy komt een tak brengen.

De fotograaf zelf komt uit Capelle aan den IJssel. "Soest ligt natuurlijk lekker centraal, mensen die bij mij boeken, komen overal vandaan." Voor de zekerheid heeft ze een vlag neergezet met haar bedrijfsnaam Hond in de Spot. Voor als de volgende klant komt. "Straks heb ik weer een fotosessie. Dan zien ze meteen waar ik sta."

Meijer fotografeert ook graag in Hellevoetsluis ('prachtige klaprozen') of bij hondenstrandjes. "Water geeft weer heel andere foto's." Maar deze weken zijn het toch echt de Soester Duinen. "Die zijn nu op hun mooist. Het hoogtepunt duurt een week of drie. Het is gewoon té mooi om er niets mee te doen."

Paarden in het zand

Hoewel populair, staan influencers en fotografen elkaar zeker niet te verdringen met hun lenzen. "Ik heb dat tenminste zelf nog niet meegemaakt'', zegt Melanie Smulders. De fotograaf met haar eigen bedrijf Mevrouw Wiebelkont is gespecialiseerd in het vastleggen van de innige band tussen mensen en hun paard.



"Je houdt wel rekening met elkaar. Zelf houd ik via internet de geplande fotoshoots van anderen in de gaten. En als ik aankom, komt het weleens voor dat er links een zwangere vrouw wordt gefotografeerd en rechts iemand bezig is met paarden. Geeft niet, dan pas ik me aan en loop ik een stukje rechtdoor. Ruimte genoeg."

Niet voor niets houdt ze hier al drie jaar fotosessies. "Vooral vanwege de diversiteit. Die paarse hei is mooi, maar als je je omdraait, sta je in een prachtig bosgebied. Uniek aan deze plek is dat je op één locatie echt gebruik kunt maken van licht en natuur en je dus in één sessie heel veel verschillende foto's hebt."

Wat vinden de gemeente en natuurbeheerders ervan? Incidentele, kleinschalige fotosessies kunnen gewoon zonder vergunning, laat Dick Nagelhout van IVN Eemland weten. Voor paarden heeft de ruiter in kwestie een vignet nodig.

Er is verschil tussen de Korte Duinen (die vallen onder 'natuur') en de Lange Duinen (die vallen onder 'recreatie'), legt Jan Tupker van de gemeente Soest uit. In de Korte Duinen mag je in principe alleen 'struinen', in de Lange Duinen mag meer.

Volgens Tupker wordt er zeker een oogje in het zeil gehouden door toezichthouders (boa's). Maar fotosessies gaan meestal hartstikke goed. "Het wordt wel steeds drukker. En het komt weleens voor dat recreanten die er dagelijks lopen, vinden dat hun plekje verstoord wordt. Maar echte excessen hebben we niet gehad."

'Winter hier wordt ook weer prachtig'

Wie mooie foto's maakt voor privégebruik, mag zonder vergunning komen. Ook als er een professionele fotograaf komt. Voor foto's die commercieel worden gebruikt, zoals reclamemateriaal, moet wel een vergunning worden aangevraagd.

Tupker: "En dat doen de meeste partijen ook keurig. Het is fijn als we het weten. Dan kunnen we het een beetje sturen. Sommige studenten willen hier iets doen voor hun afstudeerproject. Daar verlenen we ook graag toestemming voor. Gewoon gratis, overigens. Het wordt pas een probleem als er bij wijze van spreken een hele dag een fotosessie is met veertig honden tegelijk. Maar dat gebeurt eigenlijk zelden."

De heidebloemen zijn nog paars tot ongeveer half september. Jammer? Hobbyfotograaf Sinta vindt van niet. "De winter hier wordt ook weer prachtig."