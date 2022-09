Bloemetjes, veren, glitters, lijmpistolen: alles ligt klaar op de tafel in het atelier van Janneke Baltussen en Joël van Lith in de Nijmeegse Paraplufabriek. De twee doen aan tepelflossen, oftewel het maken van kunstwerken die je op je tepels kan plakken. Hun concept is een succes: op festivals doen veel feestgangers mee.

Het ziet er misschien wat ongewoon uit, een vrouwelijk, ontbloot bovenlijf met enkel parels of bloemen op de borsten. En dat is precies wat Janneke Baltussen en Joël van Lith met hun workshop willen aankaarten: dat preutse en seksuele gebeuren om borsten.

Het duo - samen heten ze Naaistreek - gaat met een wagen met decoratie langs festivals door het hele land. Feestgangers zoeken tussen het bier drinken en dansen de stand op om te knutselen aan hun eigen tepelflossen. Die kunnen ze daarna opplakken, om er vervolgens mee te flaneren op het festival.

Janneke Baltussen en Joël van Lith testen hun net gemaakte tepelflossen voor de spiegel. Janneke Baltussen en Joël van Lith testen hun net gemaakte tepelflossen voor de spiegel. Foto: Paul Rapp

Toegegeven: niet op alle festivals is het een hit, zeggen de twee direct. "We krijgen ook regelmatig negatieve reacties. 'Is dit woke of zo?', zeggen ze dan", vertelt Van Lith. "Of ze zijn heel seksueel. 'Ben je je bh vergeten?' of 'Lekkere tieten!' hebben we ook wel eens gehoord."

Dat is echter geen reden om te stoppen. Sterker nog, het is een motivatie om door te gaan. "Waarom reageren mensen zo heftig? Wat zit er achter die preutsheid? Daar zijn we heel benieuwd naar", legt Baltussen uit. "Het laten zien van tepels is schijnbaar een taboe. Dat willen we aankaarten door te 'ontpreutsen'."

Het idee ontstond drie jaar geleden, toen het duo voor een feest in Doornroosje een act mocht doen. De feestorganisatie zocht iets om de avond 'spannender' te maken.

"We maakten toen een kostuum met tepelkwastjes, die we kenden uit de burleske-scene", zegt van Lith. "En gingen daarmee naar het feest. De reacties daarop waren heel heftig. Sommige bezoekers waren enthousiast, anderen begonnen ons te betasten bij onze borsten. De beveiliging kwam die mensen weghalen. Daarna hebben we de workshop opgezet."

Inhaalzomer

Met een workshop wordt het probleem bij een grote doelgroep aangekaart, zo was het idee. Festivals waren enthousiast. De zomer van 2020 was volgeboekt. Maar toen kwam corona en kon het hele feest niet doorgaan.

Tot dit jaar. Duikboot Festival, Milkshake in Amsterdam, het Roermondse Solar: overal waren de vrouwen bij. Op de feesten zetten ze een kar vol decoratie neer en een tafel met een hek eromheen. Binnen die hekken kan iedereen - mannen, vrouwen, alles daartussenin of erbuiten - knutselen, de versieringen passen en met elkaar praten over bloot- en preutsheid.

"Heel grappig, want zo'n afgesloten ruimte doet best veel", glimlacht Baltussen. "Bijna iedereen doet de tepelflossen daar trots op en maakt foto's. Als ze weggaan, voelen ze zich vaak opeens naakt."

Zelf meedoen

Deze zomerse middag in Nijmegen mag de verslaggeefster van deze krant ook meedoen. Begonnen wordt met een kale ondergrond - beschikbaar in drie verschillende maten - die op de tepel kan worden geplakt. Daarna is het een kwestie van grabbelen naar iets leuks en aan de slag gaan met een lijmpistool.

"Kijk vooral naar kleurencombinaties, wat je mooi vindt", tipt Van Lith. Ze gaat vandaag voor flossen met bloemen. Baltussen maakt een 'tepellijstje' met parels. "Daar kun je de tepel nog doorheen zien", vertelt ze.

Na een kwartier knutselen zijn ze klaar. De verslaggeefster heeft rode flossen met glitters aan de zijkant als resultaat. Zelf opplakken voor de camera gaat voor haar toch net wat te ver. Dat snappen de dames wel. "En dat is ook niet erg. Maar we hebben nu wél een gesprek over jouw gevoel daarachter en dat is precies de bedoeling", zegt Van Lith trots.