De lange warme zomer dooft deze week. Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst de hitte thuis comfortabel doorkomen zonder aan elke gevel een brommende airco te moeten hangen? TU/e onderzoekster Lenneke Kuijer is op zoek naar werkende alternatieven.

Om maar met de deur in huis te vallen: ja, Kuijer houdt ook van de zomerzon en nee, ze is niet tegen airco's. Maar... "Een airco verbruikt stroom, zorgt voor opwarming van de omgeving buiten en niet iedereen kan het betalen."

Wie dat wel kan, laat met een druk op de knop een fris briesje binnenshuis waaien, maar is het op den duur wel de beste oplossing? Volgens Kuijer vertegenwoordigt het apparaat een manier van denken. "Dat alles op te lossen is met slimme techniek en apparaten. Het moet makkelijk, efficiënt en comfortabel. Voor deze consumenten, wij noemen ze techno-hedonisten, worden veel producten ontworpen. Logisch, maar er zijn meer scenario's te bedenken tegen warmte in huis. Er zijn ook low-tech oplossingen."

Open deur? Probeer het maar eens

Die oplossingen lijken nogal eens op open deuren, of in dit geval open ramen. 's Nachts als het koel is je huis ventileren, gordijnen en ramen overdag dicht en zelf veel drinken. Daarvoor is er toch geen onderzoek nodig?

"Nou probeer het maar eens. Dit soort adviezen lijken simpel, maar blijken in de praktijk best complex te zijn en lastig op te volgen. Je wilt de warmte van de zon buiten houden maar wel het zonlicht binnen, je wilt frisse lucht binnen maar de warmte niet, de kat mag niet naar buiten en kinderen lopen van binnen naar buiten en terug. Zo simpel blijkt het dan nog niet."

Dus ontwierp Kuijer met collega's een aantal prikkelende ontwerpen. Niet serieus bedoeld, maar wel om serieus aan het denken te zetten. Over twee jaar moet het leiden tot wel realistische en verkoopbare producten.

Al douchend de plantjes in je shirt water geven

Voorbeeld is het Living Shirt, waarin planten zijn verwerkt die leven van het zweet van de drager. Door de schaduw en verdamping blijft je lichaam koel. Zelfs met douchen houd je het shirt aan, zoiets als de plantjes water geven.

Kuijer: "Dit is natuurlijk niet haalbaar. Het wijst ons wel op de capaciteit van het menselijk lichaam om zich aan te passen aan hitte en de aanwezigheid van verkoelende planten in de natuur. Planten verdampen warmte en daarmee wordt de omgeving koeler. Zweet is een geweldig mechanisme van ons lichaam om te verdampen en af te koelen. Zweten is goed voor je, maar heeft, behalve tijdens sporten, niet dat imago. "

Werken in parken

Ander idee waarmee Kuijer wil aantonen dat er kansen liggen in de publieke ruimte is UrbiCamp. Dat stelt mensen in steden in staat om buiten in parken te werken als het binnen te warm wordt. Ze krijgen daarvoor een tas met magnetische haken (die je vast kan maken aan straatmeubilair), zeildoek om de zon te weren, koord, en een stekkerdoos.

Volgens Kuijer is het idee bedoeld voor jonge mensen, die vaak klein wonen, en geen geld hebben voor een airco. "Maar in de praktijk kom je erachter dat de publieke ruimte voor mensen vooral is ingericht als een doorstroom ruimte in plaats van verblijfsruimte. Voor auto's zijn die er wel weer genoeg in vorm van parkeerplaatsen. Dat geeft te denken."

En anders wel het concept om 's nachts te gaan leven. In Spanje werken sommige druivenplukkers al 's nachts om de hitte in de wijngaard te vermijden.. "Er zit wel wat in, maar het is lastig te implementeren in het dagelijks leven. Is er een Nederlandse vorm van siësta, hittterust, denkbaar? Je staat eerder op, gaat later slapen. De schema's van scholen, winkels, werk, afspraken moeten allemaal aangepast. Dat kan een individu niet alleen doen of bedenken, daarvoor moet het systeem in Nederland veranderen. Dat zou een brede, publieke discussie vergen want willen we dat wel?"