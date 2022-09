Marijke Jeroense uit Sint-Annaland ontdekte bij toeval dat haar hond DJ een geweldige speurhond is. Zijn talent kwam boven toen hij een voor vuurwerk gevlucht hondje terugvond.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Drie jaar terug liep Marijke Jeroense (54) met DJ (bijna 5) in een bos waar ze een vrouw tegenkwamen die samen met haar eigen hond een vermist hondje aan het zoeken was. "Ze zochten een Jack Russeltje van een oudere dame. Dat beestje was ervandoor gegaan toen er vuurwerk onder haar scootmobiel was gegooid."

DJ, een kruising van een witte Zwitserse witte herder en een Duitse herder, begon meteen rondjes te lopen rond een berg opgestapelde boomstammen. "Die vrouw zei 'hij kan niet onder die boomstammen zitten, want daar zit geen opening in'. Maar ik heb een hondenschool gehad en ik weet dat veel honden als ze in een gat zitten gaan draaien en dat gat dichttrappen. Er stond daar ook een man met een kraan en ik vroeg hem of hij toch maar even er een paar boomstammen vanaf wilde halen. Nou, daar was dat hondje."

DJ gaat uit zijn plaat

De vondst van het hondje betekende ook de vondst van de roeping van DJ. Jeroense sloot zich met hem aan bij Team Hondensporing Nederland (THON), een landelijk opererend particulier initiatief van een groep vrijwilligers om vermiste honden op te sporen. Als er een telefoontje komt en ze is niet aan het werk - in het dagelijks leven is Jeroense koerier van auto-onderdelen - zijn ze binnen tien minuten onderweg. Op weg naar de plek waar de vermiste hond voor het laatst is gezien. "Als die meiden van THON bellen gaat DJ al helemaal uit zijn plaat. Hij herkent hun stemmen en weet dat we dan weer op pad gaan."

Geurbron

"Ik tuig DJ aan en doe zelf een hesje aan van THON zodat iedereen weet dat we aan speuren zijn. DJ krijgt een geurbron van het dier dat vermist is. Daar steekt hij zijn neus in of daar bijt hij in. Op de plek waar de hond voor het laatst is gezien, kopieert DJ het vluchtgedrag van de vermiste hond. En ik volg hem op de voet. Dan gaat het van links, naar rechts en dwars door sloten heen."

DJ staakt zijn zoektocht wanneer het spoor doodloopt bij het water. "Als hij met zijn neus continu het water ingaat, zegt-ie eigenlijk: ik ga niet verder zoeken want hier is het. We hebben al gehad dat het vermiste hondje dat we zochten vervolgens drie, vier weken later boven komt drijven."

Neus-op-neus met vermiste hond

Want, even voor de duidelijkheid, Jeroense en DJ kunnen niet alle honden die ze gaan zoeken levend en wel met hun baasjes herenigen. Sterker nog, meestal vinden ze de vermiste honden helemaal niet. "Een weggelopen hond verplaatst zich de hele tijd. DJ geeft het gebied aan waar de hond is geweest. Daarna is het de taak van de vrijwilligers om dat uit te kammen. We vangen een hondje alleen zelf als hij bijvoorbeeld vastzit, zoals dat beest in die stapel bomen."

Buitenlandse hondjes

"80 procent van de honden die vermist raken zijn hondjes die zijn geadopteerd uit het buitenland", vertelt ze. "Sommige van die hondjes willen helemaal niet bij mensen zijn. Zodra ze de kans krijgen, zijn ze weg. Dat zijn straathondjes die weten hoe ze moeten overleven. Veel van de andere vermiste honden zijn geschrokken van onweer of vuurwerk. Zelfs de braafste hond kan schrikken en ervandoor gaan. Een hond is geen vluchtdier, maar vlucht wel degelijk wanneer-ie schrikt."

"Alle honden hebben een goede neus", zegt Jeroense. "Maar de meeste honden speuren niet. Je hebt met karakters en met rassen te maken. Een hond moet ook gedreven zijn om dit te doen."

DJ is soms zelfs té gedreven. Haar naar eigen zeggen onzekere hond is blij sinds hij zijn passie gevonden heeft, maar het speuren naar soortgenoten is intensief. "Het heeft veel impact op hem. Heb ik een speuropdracht, dan geef ik hem tussendoor meer rust. Anders kan ik mijn hond straks opvegen."