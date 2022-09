Bij ziekte heb je als werknemer in loondienst recht op ziekteverlof. Maar hoe zit dat met een verhuizing, een ziek kind of een uitvaart van een familielid? We zetten een paar bijzondere verlofvormen op een rij.

Er zijn verschillende vormen van verlof; denk aan vakantieverlof, zwangerschapsverlof en zorgverlof. "Er zijn allerlei mogelijkheden, je kan in veel gevallen ook vrij krijgen voor bijvoorbeeld een verhuizing of de tandarts", vertelt arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers. "Let wel op, want niet alle verlofvormen zijn wettelijk vastgelegd. Het kan voorkomen dat een vriend of buurman wél verlof krijgt voor een tandartsbezoek en jij niet."

Als een verlof niet staat vastgelegd in de wet, bestaat er een kans dat het wel in de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement staat. "Dit verschilt per bedrijf en sector. Toch is het als het recht op verlof, zoals een bezoek aan de tandarts, net zo rechtsgeldig voor de werknemer als verloven die wel in de wet zijn vastgelegd", zegt Ilse Vermeulen, jurist bij HR-dienstverlener Please.

1. Calamiteitenverlof

De verloven die wel wettelijk zijn vastgelegd, zijn bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, kort- of langdurend zorgverlof en calamiteitenverlof. De werkgever mag deze verlofverzoeken nooit zomaar afwijzen. "Het is verlof waar je recht op hebt als werknemer", zegt Vermeulen. Zo kan een werkgever het kort- of langdurend zorgverlof enkel weigeren indien sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang; dus als de werkgever daardoor in ernstige problemen komt.

Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof mag je als werkgever evenmin weigeren. Dus stel je kind wordt ziek op de opvang en hij moet opgehaald worden? Dan mag een werknemer hiervoor vrij nemen. Het valt namelijk onder calamiteitenverlof. "Je mag dan vrij nemen om dit probleem op te lossen", vertelt Meijers. "Deze uren gaan dan niet van je vakantieverlof af. Hetzelfde geldt voor andere calamiteiten, zoals een overstroming of inbraak."

Let hierbij wel op dat calamiteitenverlof slechts van korte duur is. "Het gaat dan om een paar uur of hooguit een dag", zegt Meijers. "Daarna moet het probleem opgelost zijn of gaat het over in een ander soort verlof." Een werkgever mag overigens wel achteraf aan de medewerker vragen om aan te tonen dat het verlof noodzakelijk was.

2. Zorgverlof

Als je kind langer ziek is, dan kan je gebruikmaken van kortdurend zorgverlof. Vermeulen: "Dit mag alleen als je kind niet in het ziekenhuis ligt, want hoe cru het ook klinkt, je kan werken. Er wordt al voor je kind gezorgd." In totaal mag je per kalenderjaar wettelijk twee weken - op fulltime basis- gebruikmaken van het kortdurend zorgverlof. "Je krijgt dan 70 procent van je loon doorbetaald."

Naast kortdurend, bestaat er ook nog langdurend zorgverlof. Vermeulen: "Hiervan mag je zes weken per kalenderjaar opnemen. Dit is onbetaald verlof. Deze vorm van verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden bij stervensbegeleiding. Het is wettelijk vastgelegd dat de werknemer vrij mag krijgen om meer tijd met een stervend familielid door te brengen."

Na de zes weken vervalt het recht op dit langdurend zorgverlof. "Als iemand dan extra verlof wil aanvragen, valt dit onder de 'normale' onbetaalde verlofregeling. Dit betekent dat een werkgever je verlofverzoek mag weigeren."

Een werkgever mag in sommige gevallen dus het verzoek om wettelijk verlof afwijzen. Dit geldt bijvoorbeeld als je per se op vrijdag wil verhuizen of naar het huwelijk van een familielid wil gaan, maar dan niemand van je collega's aanwezig is om je te vervangen. Dan draait het bedrijf niet goed door en hoeft de werkgever dus geen toestemming te geven.

"Het werkt eigenlijk hetzelfde als bij het aanvragen van vakantieverlof. Als er goede redenen zijn, mag de werkgever het afwijzen", zegt Vermeulen. Ze adviseert om het verlof dus op tijd aan te vragen. Dan heeft de werkgever genoeg tijd om een oplossing voor je afwezigheid te vinden en het verzoek goed te keuren.

3. Rouwverlof en menstruatieverlof

Alhoewel er al veel mogelijkheden zijn om verlof te krijgen, komen er geregeld verlofvormen in het nieuws die nog niet zijn toegevoegd aan het bestaande verlofsysteem. Denk bijvoorbeeld aan het menstruatieverlof, dat in mei in Spanje werd ingevoerd of het rouwverlof. Deze zijn beiden nog niet wettelijk vastgelegd en ook nog niet in de meeste cao's terug te vinden. Meijers: "Ik ben het tot nu toe nergens tegengekomen. Toch is er vanuit de bevolking wel veel belangstelling, zeker voor bijvoorbeeld het rouwverlof."

In 2020 is Marrit van Exel een petitie gestart om rouwverlof op de kaart te zetten. "Je bent als weduwe of weduwnaar overgeleverd aan je werkgever", vertelde Exel eerder aan deze site. "Het rouwverlof, zou net zoals zwangerschapsverlof via het UWV moeten lopen, zodat het de werkgever niets kost." Na anderhalf jaar staat de teller nu op 83.704 ondertekeningen. Meijers: "Maar of het echt wordt doorgezet door de regering is nog onduidelijk."

Meijers verwacht ook niet dat het menstruatieverlof snel in Nederland wordt doorgevoerd. "In Spanje is dit verlof al doorgevoerd. Vrouwen die ernstige klachten krijgen tijdens hun menstruatie mogen dan vrij nemen. Maar in Nederland lijkt de regering er nog niet om te springen."

4. Ouderschapsverlof

Toch wordt er zo nu en dan wel degelijk iets aangepast aan de verlofregelingen in Nederland. Zo is onlangs het ouderschapsverlof aangepast. Meijers: "Eerst hadden beide ouders recht op zesentwintig weken onbetaald ouderschapsverlof. Sinds 2 augustus krijg je van deze zesentwintig weken in totaal negen weken minimaal 70 procent van je loon doorbetaald."

Deze negen weken worden vergoed door het UWV, vult Vermeulen aan. "De werkgever hoeft het loon dus niet zelf te betalen." Ook is er wat veranderd in het geboorteverlof, dat geldt voor de partner van de moeder. "Voorheen kregen partners één week verlof. Nu mogen ze - binnen zes maanden - vijf weken verlof opnemen. Ook hierbij behouden ze minimaal 70 procent."

Het zijn dus veranderingen die positief uitpakken voor de werknemer. "Mensen vinden de werk-privé balans steeds belangrijker. Ook zien we in de door ons omringende landen veel meer en langere verlofvormen dan in Nederland. Ik denk dat we allemaal zeer benieuwd zijn of er nog nieuwe verlofvormen bij komen", zegt Meijers.