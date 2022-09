Uit nieuw onderzoek blijkt dat een enorme gletsjer op Antarctica veel sneller smelt dan werd gedacht. Dat kan mogelijk grote gevolgen hebben voor de stijging van de zeespiegel.

Het is een angstaanjagende bijnaam voor een ijsblok zo groot als de Benelux: de Doomsday-gletsjer, vernoemd naar de apocalyptische Dag des Oordeels uit de Bijbel. De reden waarom sneeuw- en ijsdeskundigen de Thwaitesgletsjer op de Zuidpool zo noemen, is dat het afbreken van juist deze ijstong kan leiden tot een plotseling versneld stijgende zeespiegel, vanwege zijn riskante ligging. De punt van de gletsjer rust op de zeebodem, en als die steun wegvalt, kan het ijsblok in één keer de oceaan inschuiven, waarna die in warmer water versneld verder zal smelten.

Juist dat steunpunt van de doemgletsjer blijkt nu nog sneller te smelten dan gedacht, constateren onderzoekers deze week in het wetenschappelijke vakblad Nature Geoscience. "De nieuwe bevindingen zijn schokkend", vindt Ernst Schrama van de TU Delft, eveneens onderzoeker van smeltende ijskappen en niet betrokken bij het Nature-onderzoek. "In de toekomst mogelijk ook voor Nederland."

De onderzoekers van universiteiten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden stelden met een onderwaterrobot vast dat het ijs van Thwaites op de zeebodem zich met meer dan 2 kilometer per jaar lijkt terug te trekken. Dat is twee keer zo snel als wat op basis van satellietbeelden werd gedacht. De meeste gletsjers op Antarctica en Groenland rusten op land, legt Schrama uit. Wanneer ze smelten, stroomt het water in vrij voorspelbare hoeveelheden de oceaan in. "De Thwaitesgletsjer is anders, die ligt eigenlijk op de zeebodem en rust op water. Als de oceaan warmer wordt, snoept-ie aan de onderkant het ijs eraf. Dat is het enge hieraan."

Om maar met de deur in huis te vallen: vormt het versneld smelten van deze Zuidpoolgletsjers een gevaar voor de Nederlandse dijken?

"Niet direct, maar op termijn mogelijk wel. Normaal gesproken stijgt de zeespiegel zo'n 30 centimeter per eeuw. Als dit specifieke gletsjersysteem smelt, komt daar 65 centimeter bij. Daarom is dit onderzoek relevant."

"We wisten al langer dat het smelten van deze gletsjer kan zorgen voor een sneller stijgende zeespiegel. Wat zorgwekkend is, is dat het punt waarmee hij op de zeebodem rust, zich jaarlijks dus met 2 kilometer lijkt terug te trekken. De ijsplaat waarmee hij als het ware nog aan Antarctica vastligt, die gaat op een gegeven moment afbreken. Dat kan in de komende dertig tot honderd jaar al leiden tot aanzienlijke extra zeespiegelstijging."

Moeten we ons in Nederland meer zorgen maken over het smelten van deze 'doemgletsjer'?

"Kort gezegd: ja. Nederland moet zich niet te veilig achten terwijl dit soort processen bezig zijn. In de Amerikaanse staat Florida - zonder uitgebreide deltawerken - is al vaker sprake van overstromingen, en zie je het water hoog staan in de straten. Op een gegeven moment zal daar een discussie ontstaan: willen we investeren om dit woongebied te behouden, of gaan we massaal verhuizen?"

"In Nederland zullen we die vraag minder snel stellen, en ik denk dat Nederland veel zal investeren in het versterken van de waterwerken. Of dat nu al voldoende gebeurt, weet ik niet. Voor de toekomst rest de vraag hoe lang technologie en geld ons kunnen beschermen, als je kijkt naar de komende eeuw of twee eeuwen."

Op Groenland heeft het ijs een smeltrecord gebroken: normaal stopt het ijs daar in september grotendeels met smelten, nu niet. Tegelijkertijd had IJsland een relatief koude zomer. Klimaatsceptici zeggen dan: de aarde wordt niet alleen warmer, maar ook kouder. Hebben zij een punt?

"Nee. Dat het in één zomer op de ene plek kouder is en op de andere plek warmer dan normaal; dat is gewoon het weer. Klimaatverandering gaat over langere tijd. Wat meet je in tien jaar, en in dertig jaar? Daar laten metingen zien dat klimaatverandering zich op dit moment onder onze ogen ontvouwt."

"Klimaatsceptici zeggen vaak: wetenschappers maken alleen maar modellen over de stijgende temperaturen en zeespiegel, die keer op keer fout blijken. Dat klopt niet. Het smeltende ijs zien we op satellietbeelden, dat zijn harde metingen. Ook het nieuwe onderzoek over de Thwaitesgletsjer presenteert harde, schokkende feiten."

Wat is het best en slechtst mogelijke scenario, kijkend naar het smelten van de Thwaitesgletsjer?

"Het beste scenario zou zijn dat de snelheid waarmee het ijs zich terugtrekt meevalt. Het slechtste scenario is dat hij inderdaad binnen afzienbare tijd afbreekt van Antarctica, wat grote effecten kan hebben op de omgeving daar."

"Dit is namelijk slechts één ijstong, en je weet niet precies wat daarachter zit, qua ijs. Deze gletsjer kan bijvoorbeeld een soort kurk op een fles zijn, waarna er meer ijs van Antarctica in de oceaan kan belanden, wat door hogere temperaturen weer kan smelten, wat weer tot versnelde zeespiegelstijging kan leiden."

"Bij het stijgen van de zeespiegel gaat het niet alleen om deze specifieke gletsjer, maar meer nog om wat de reactie van de rest van Antarctica zal zijn. Dat soort kettingreacties zijn helaas maar beperkt te voorspellen."